米HBO局製作によるドラマ版『ウォッチメン』が始動！気になるキャスト＆クリエイターに注目

80年代のコミック史に燦然と輝く名作『ウォッチメン』。2009年にはザック・スナイダー監督による実写映画版も製作されました。そしてこの度、人気ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』を手がける米HBO局が、テレビシリーズとして新たな実写版を製作。名優ジェレミー・アイアンズを迎えた期待のアメコミドラマに注目です。

原作アラン・ムーア&作画デイヴ・ギボンズによる傑作グラフィックノベル『ウォッチメン』(小学館集英社プロダクション刊)。

コミック史上最高傑作とも名高い本作は、SF文学の最高峰であるヒューゴー賞のほか、アメコミ界のアカデミー賞として知られるふたつの賞(カービー賞、アイズナー賞)にも輝くなど、多くのアワードを総なめ。批評家筋からも高い評価を得ています。

舞台は、1985年の東西冷戦時代。覆面の自警集団“ウォッチメン”の活躍ぶりを描いている本作は、現実世界を如実に反映させ、リアルを追及した作風に落とし込んでいます。デイヴによる圧倒的作画によって、アメコミの代表格として君臨しています。

過去には、『ジャスティス・リーグ』(2018)のザック・スナイダー監督が手がけた実写映画版『ウォッチメン』(2009)も公開。2012年には原作コミックスの前日譚を描いた『ビフォア・ウォッチメン』(小学館集英社プロダクション刊)が刊行され、再び注目を集めます。

そしてこのたび、『ゲーム・オブ・スローンズ』(2012-)の米HBO局製作によるドラマ版『ウォッチメン(邦題未定、原題:Watchmen)』のシリーズ製作が決定。

米HBO局の公式Twitterアカウントには、「なにひとつ終わっていない(Nothing ever ends.)」という言葉とともに、おなじみのスマイルフェイスが登場、2019年放送予定の告知メッセージが公開されています。2015年から着手していたドラマ版企画がいよいよ本格始動です。

オスカー俳優、ジェレミー・アイアンズ(Jeremy Irons)

NEW YORK, NY - MAY 30: Jeremy Irons attends BAM Gala 2018 at Brooklyn Cruise Terminal on May 30, 2018 in New York City. (Photo by John Lamparski/WireImage)

気になるキャストは、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』(2016)、『ジャスティス・リーグ』(2018)にて執事アルフレッドを演じたジェレミー・アイアンズ。

ジェレミーは、映画『フランス軍中尉の女』(1981)にて英国アカデミー賞主演男優賞にノミネート、『運命の逆転』(1990)ではアカデミー賞主演男優賞を受賞し、名優の肩書きを得ることに。

ドラマ『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』(2011-2013)では、ロドリーゴ・ボルジア役でレギュラー出演。映画、テレビ業界の双方において実績を残す、ハリウッド屈指の実力派キャストです。

レジーナ・キングほか、実力派が集結!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Regina King attends the 70th Emmy Awards - Press Room at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

そのほか、ドラマ『アメリカン・クライム』(2015-)のレジーナ・キング、映画『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)のドン・ジョンソン。

さらには、『シンクロナイズドモンスター』(2017)のティム・ブレイク・ネルソンをはじめ、DC映画『アクアマン』(2018)のヤヒヤ・アブドゥル=マティーン2世が共演。キャストが演じる役柄の詳細などは現時点でまだ明かされていません。

日本でも高い人気を誇る海外ドラマ『LOST』(2004-2010)や、『LEDTOVERS/残された世界』(2014-2017)を手がけたデイモン・リンデロフがショーランナー(製作統括)として参加。

また、パイロット版でメガホンを執ったのは、『ベター・コール・ソウル』(2015-)、『THE KILLING ~闇に眠る美少女』(2011-2014)などのエピソード監督、ニコール・カッセル。

彼らとともに製作総指揮を務めるのは、『殺人を無罪にする方法』(2014-)のスティーヴン・ウィリアムズ、『死霊のはらわた リターンズ』(2015-2018)のトム・スぺジアリー、『MR.ROBOT/ミスター・ロボット』(2015-)のジョセフ・E・イバーティら。

原作コミックスを踏襲しつつも、新たな物語を紡ぎ出すという本作。映画版とは一味違う独自の世界観を展開するようです。ドラマ版『ウォッチメン』は米HBO局にて2019年より米国放送スタート。