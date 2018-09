【朗報】『クリミナル・マインド』の‘‘あの人’’がディズニー・キャラクターに！？

大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』に出演する‘‘あの人’’がディズニー・アニメーションに出演することが明らかになった。

このお話の主人公

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 24: Actress Paget Brewster attends Pablove Foundation Benefit at Largo At The Coronet on September 24, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Randy Shropshire/Getty Images)

パジェット・ブリュースター(Paget Brewster)

生年月日:1969年3月10日

出身地:アメリカ・マサチューセッツ州

身長:173cm

主な出演作:『クリミナル・マインド』エミリー・プレンティス役

LOS ANGELES - NOVEMBER 29: 'Cure' -- The BAU is called to investigate a series of D.C. homicides where cryptic messages are found inside the mouths of each victim, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Jan. 24 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Paget Brewster (Emily Prentiss) (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』にてエミリー・プレンティス捜査官を演じているパジェット・ブリュースターがディズニーXDで放送中のアニメーション『ダックテイルズ』に出演することが明らかになった。

ドナルド・ダックの甥っ子であるヒューイ、デューイ、ルーイの3人が主人公の同作で、パジェットはドナルドの双子の姉妹デラ・ダックを演じるという。

『クリミナル・マインド』では責任感あるFBI捜査官を演じるパジェットがお転婆なデラをどのように演じるのか、気になるところ。