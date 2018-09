司会は明坂聡美さん。ゲストは、「交響性ミリオンアーサー」(以下、「交響性」)ラタトスク役の大久保瑠美さん、「叛逆性ミリオンアーサー」(以下、「叛逆性」)ベトール役の日高里菜さん、「叛逆性」ナックラヴィ役の茜屋日海夏さん。そしてプロデューサーの琢磨尚文氏と、総合プロデューサーの岩野弘明氏が登壇した。

茜屋さんは「ミリオンアーサー」のイベント初登場でドキドキしているという一方で、明坂さんは「ミリオンアーサー」のイベントに毎回参加していて、すでにスクエニの社員レベル、というジョークで、集まったファンを笑わせていた。

ステージでは、PS4用ソフト「ミリオンアーサー アルカナブラッド」発売記念で、「交響性VS.アニメ叛逆性 告知タイム&来場者プレゼント争奪バトル」が行われることに。

このコーナーでは交響性とアルカナブラッドチームに分かれてゲームでバトルをし、見事勝利したチームは告知タイムをゲットすることができる、というもの。「叛逆性」は日高さん、茜屋さんの二人なのに、「交響性」は大久保一人しかいないため、明坂さんが交響性チームに加わってのバトルとなった。

対戦に使用するのは、「スワニータジャンプ」。「スワニータジャンプ」は、これまでにも「乖離性ミリオンアーサー」の生放送やオフラインイベントに置かれていたもので会場限定でしか遊べないが、「ミリオンアーサー」ファンの間では有名なゲームだ。

画面をタップして障害物をぴょんぴょんと避けていきながら宝箱を取るゲームで、一度でも障害物にあたってしまうとそこでおしまい、という、なかなか難易度の高いゲームとなっている。今回は、各チームの宝箱の合計ゲット数で勝負をし、そして2チームで合計20個の宝箱をゲットすると来場者にプレゼントという特典も。

明坂さんは何度か「スワニータジャンプ」をプレイしたことがあるため、一番手でプレイ。いきなり6個の宝箱をゲットし、滑り出しは順調に見えた。

しかし続いた大久保さんは、なんと0個。あまりに早すぎる終了に、再チャレンジということでプレイをしなおしたが、2回目のプレイでも宝箱は0個という無残な結果に。

今度は「叛逆性」チームから、日高さんがチャレンジして、なんとか2個の宝箱をゲットするも、やはり難しすぎるということで再プレイ。だが、その再プレイも1個という結果に終わり、合計で3個しかゲットできなかった。

全ての命運は茜屋さんに託されたが、茜屋さんも結果は3個。再プレイでも3個で、結局ゲームの結果は「交響性」チームが6個、「叛逆性」チームが9個といことで、「叛逆性」チームに軍配が上がった。

しかし、宝箱の数は15個で、このままでは会場のファンにプレゼントがあげられない、ということで、急遽琢磨氏が助っ人として参戦することに。プロデューサーとして見事に6個の宝箱をゲットし、会場に集まったファンには、大久保さんのサイン入り「交響性」ラタトスククリアファイルと、日高さんと茜屋さんのサイン入り「叛逆性」ポスターが、ステージに集まったファンの誰かひとりにプレゼントされることが決まった。

そして次のゲームは、「アルカナブラッド」チャレンジ。11月29日に発売される2D格闘ゲーム「ミリオンアーサー アルカナブラッド」(以下、「アルブラ」)を使って、再び「交響性」チームと「叛逆性」チームとで争うこととなった。

なお、この「アルブラ」だが、PlayStation Storeではすでにダウンロード版の購入が可能になっており、ダウンロード版早期予約購入特典として、48時間のアーリーアクセスや限定キャラクターパレット、オリジナルPS4テーマが付属するので、気になっている人は早めに予約購入をしておくといいだろう。

ゲームのルールは、お互いのチームが、VS.モードでCPUと対戦し、合計の残り時間の多いチームが勝利となる。格闘ゲームが苦手な人でも遊べるように、□ボタン連打で強力なコンボが出せる簡単操作となっている。

まずは現在1勝で勝っている「叛逆性」チームから、茜屋さんが代表してプレイをすることに。まさに”レバガチャ”プレイながら見せ技も飛び出し、残り時間6秒を残して、ギリギリの勝利をもぎ取った。

「交響性」チームからは大久保さんが代表としてプレイをし、最初こそ素晴らしいコンボを炸裂させて会場に集まったファンからも大きな歓声が上がるも、後半で「指のスタミナが」と一気に失速。まさかのタイムアップとなり、ここでも再び「叛逆性」チームの勝利となった。

そして、「アルブラ」発売記念ということで、「アルブラ」の声優4名のサイン色紙を、セットで会場の中の誰かひとりにプレゼントすることとなった。

こうして、総合成績は「交響性」チームが0勝、「叛逆性」チームが2勝となり、叛逆性チームの勝利が決定。10月25日より放送開始となるTVアニメ「叛逆性ミリオンアーサー」の告知PVが会場のスクリーンに流された。

本放送に先駆けて、10月11日と18日は二週連続スペシャル番組が放送決定しているので、こちらも忘れずにチェックしておこう。

また、大橋彩香さんが歌う「ハイライト」がオープニングテーマに、エンディングテーマにはED主題歌ユニットとして結成されたパーリィ☆フェアリィが歌う「KI-te MI-te HIT PARADE!」が決まったことが発表された。

パーリィ☆フェアリィのメンバーは、ナックラヴィ(茜屋日海夏さん)、ティターニア(高橋李依さん)、クーピー(東山奈央さん)、ブリギッテ(芹澤優さん)、ボダッハ(三森すずこさん)、ベトール(日高里菜さん)という、豪華なユニットとなっている。

続いては、「交響性ミリオンアーサー」の配信日が10月4日(木)に決定したとの告知がなされた。該当ツイートをRTすることでサイン色紙が当たるプレゼントや事前登録も受付中とのことだ。

そして「乖離性ミリオンアーサー」からも、コラボの告知が。「とある魔術の禁書目録Ⅲ」とのコラボイベントを10月に実施する旨が発表されると、ステージに集まったファンからは大きな歓声が上がった。

なお、このコラボのラフ画やゲーム画面なども、一部公開された。

具体的な日付はまだ決まっていないが、続報を待とう。「とある魔術の禁書目録III」にラストオーダー役として出演している日高さんから、「ラストオーダーはでますか!?」という質問に「でます!」と断言するシーンもあった。

本日最後のサプライズ、ファンイベント「小祭性ミリオンアーサー」開催決定の報には、再び会場が大きく湧いた。春に大きなイベントをやったばかりだが、「アルブラ」の発売やアニメの放送開始もあり、小規模なファンイベントを開催することにしたという。

2018年11月10日(土) 大阪 梅田センタービル、11月23日(金・祝日) 東京 EBiS303にて、それぞれ開催され、マルチプレイを楽しめるスペースや、アルカナブラッドの試遊もあるとのことだ。入場は無料で、ステージイベントのみ抽選となるそうだ。ステージイベントの申し込み方法は近日中に告知するというので、注意しておこう。

ステージの最後には、岩野氏と琢磨氏が会場に集まった多くのファンの中から3名を己の直感だけで選び、プレゼントを手渡して幕を閉じた。

