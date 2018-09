■新たな冒険の地・モンゾーラ島はババンゴの実によって大地が腐った不毛の島!

緑を作り出すすべを求めて、主人公はモンゾーラという島を訪れる。かつては緑豊かな大地が広がっていたというモンゾーラだが、大地は腐り、作物は枯れ、今は見る影もない。ときおり発生するババンゴの実が、大地を腐らせているようだ。

腐った土が広がるモンゾーラの大地

ときおり発生するババンゴの実が大地を腐らせていく

腐った土では作物も満足に育たない

■ハーゴン教団の破壊の教えが広まったモンゾーラで、主人公は緑豊かな大地の復活に挑む!

主人公はモンゾーラの人々と協力して、緑豊かな大地を復活させようとするが、どうも様子がおかしい。どうやら、ハーゴン教団が破壊の教えを広めたことで、住人たちの多くはモノづくりは悪いことで、ビルダーは絶望をふりまく存在だと信じこんでしまっているようだ。はたして主人公は、モンゾーラの大地を復活させることができるのだろうか……?

■モンゾーラの住人

チャコ

自称・畑づくりの天才。腐敗した大地をよみがえらせ、かつての大農園を復活させようと奮闘する。

ドルトン

チャコとともに農園づくりに取り組むヒゲの男。ハーゴン教団の破壊の教えの影響で、いまひとつモノづくりに乗り気ではない。

■モンゾーラに出現する手ごわい魔物たち!「ドラゴンクエストII」でおなじみのモンスターの姿も!

モンゾーラの各所には手ごわいモンスターが生息している。「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」でおなじみのモンスターたちも、主人公の行く手に立ちはだかる。

アイアンアント

オーク

マンドリル

(C) 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.