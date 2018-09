往年の大人気作品を新たに！リメイク＆リブートしたお薦め海外ドラマ5選

近年、リメイク版やリブート作品が多く製作されている海外ドラマ。今年に入ってからも往年の大人気ドラマがリメイク&リブートされるとの情報が続々と報じられています。今回は現在継続中のリメイク&リブート作品のお薦め海外ドラマをご紹介します。

S.W.A.T.

今から43年前にアメリカのABCで放送されていた『特別狙撃隊S.W.A.T.』のリブート作品です。

2003年にはサミュエル・L・ジャクソン主演でアクション映画としてもリメイクされています。こちらではオリジナルの『特別狙撃隊S.W.A.T.』に出演していたスティーヴ・フォレスト(ダニエル・”ホンドー”・ハレルソン役)とロッド・ペリー(デヴィッド・“ディーコン”・ケイ役)がカメオ出演しています。

多発する凶悪事件に立ち向かうロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.チームの活躍を描いたポリスアクション。

出典元:https://ja.wikipedia.org/wiki/S.W.A.T._(テレビドラマ)

主人公ダニエル・“ホンドー”・ハレルソンを演じるのはこの人。

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 17: Shemar Moore from the serie 'S.W.A.T' attends a photocall during the 58th Monte Carlo TV Festival on June 17, 2018 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Tony Barson/FilmMagic)

長年『クリミナル・マインドFBI行動分析課』のデレク・モーガンを演じてきたシェマー・ムーアです。『S.W.A.T.』はシェマー自身初めての主演で、『クリミナル・マインドFBI行動分析課』降板後初の出演作品です。

HAWAII FIVE-0

1968年から1980年までの約12年間、大人気ドラマとして放送された『Hawaii 5-0』のリメイク版です。

ハワイ州内の島々で起こる凶悪犯罪に立ち向かう、ハワイ州知事直轄の特別捜査班の活躍を描く。チームは元海軍シールズのスティーヴ・マクギャレットをリーダーに、殺人事件から誘拐、テロまで多岐にわたって捜査する。

出典元:https://ja.wikipedia.org/wiki/Hawaii_Five-0

スティーヴ・マクギャレット役はこの人。

WAIKIKI, HI - NOVEMBER 10: Alex O'Loughlin speaks before the Sunset on the Beach event celebrating season 8 of 'Hawaii Five-0' at Queen's Surf Beach on November 10, 2017 in Waikiki, Hawaii. (Photo by Darryl Oumi/Getty Images)

2007年からは『ムーンライト』、2009年からは『スリー・リバーズ 〜命をつなぐ熱き医師たち』というテレビドラマに出演し、それぞれ主演を務めましたがどちらも振るわず1シーズンで打ち切りとなっているアレックス・オローリン。

3度目の正直、今作がアタリ役のようです。

リーサル・ウェポン

こちらは第1作目が1987年に公開された映画「リーサル・ウェポン」のテレビドラマ化です。映画ではリッグスをメル・ギブソン、マータフをダニー・グローヴァーが演じています。

やりすぎ、怖いものなし、元ネイビーシールズで妻と子どもを失い自殺願望のある“最終兵器”(リーサル・ウェポン)と呼ばれる無謀な刑事マーティン・リッグス。心臓発作による休職から復帰したばかりで愛する妻と3人の子どもと暮らす家族思いの優しい相棒刑事マータフ。相性最悪な2人の刑事が大暴れしながらLAの悪に立ち向かっていく!

出典元:https://warnerbros.co.jp/tv/lethalweapon/

ドラマの主要キャストはこの2人でしたが.....?!

左:ロジャー・マータフ役デイモン・ウェイアンズと右:マーティン・リッグス役クレイン・クロフォード

WEST HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 25: Damon Wayans and Clayne Crawford attend the FOX Fall Party at Catch LA on September 25, 2017 in West Hollywood, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

実はマーティン・リッグス役クレイン・クロフォードは今年(2018年)5月にドラマを解雇されていますw 理由はクレインの素行の悪さだったとか!後に”相棒”として共演していたデイモン・ウェイアンズが、クレインが女性を泣かせたりスタッフやクルーを怖がらせ、他の俳優にまで暴行を加えていたことを暴露しています。

シーズン3の更新を無事に終えた『リーサル・ウェポン』ですが、シーズン3からはリッグス役をショーン・ウィリアム・スコットが演じることになりました。調べてみると彼にとって今作が初めてのテレビドラマ出演のようですね。

WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 02: Seann William Scott attends the FOX Summer TCA 2018 All-Star Party at Soho House on August 2, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

MACGYVER/マクガイバー

本国アメリカでは1985年から1992年にかけて放送され、絶大な人気を誇った『冒険野郎マクガイバー』のリブート作品です。

豊富な科学知識と機転を利かせてあらゆるミッションを遂行していく主人公アンガス・マクガイバーの活躍を描いた痛快アクションアドベンチャー。

出典元:https://ja.wikipedia.org/wiki/MACGYVER/マクガイバー

主人公アンガス・マクガイバーを演じるのはイケメンのこの人。

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 17: Lucas Till attends photocall for 'MacGiver' on June 17, 2017 at the Grimaldi Forum in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Tony Barson/FilmMagic)

ルーカス・テイルは若干13歳の時から芸能活動を始め、これまでたくさんの映画作品に出演してきました。特に有名なのは「X-MEN」シリーズのアレックス・サマーズ(ハヴォック)役です。

グッド・ドクター 名医の条件

2013年に放送された韓国のテレビドラマ『グッド・ドクター』をリメイクした作品です。

天才的な能力を持つ、自閉症でサヴァン症候群の青年が困難を乗り越え、医師として成長していくヒューマンメディカルドラマ。自閉症だが天才的記憶力を持つサヴァン症候群である青年医ショーンが、膨大な医学の知識を駆使して大病院に旋風を巻き起こす……

出典元:https://www.wowow.co.jp/detail/112156

自閉症でサヴァン症候群でありながら外科医を目指す主人公ショーン・マーフィー役はこの人。

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 06: Freddie Highmore of 'The Good Doctor' speaks onstage during the Disney/ABC Television Group portion of the 2017 Summer Television Critics Association Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on August 6, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

イギリスの俳優エドワード・ハイモアを父に持ち、7歳の頃にはジョニー・デップの推薦で「チャーリーとチョコレート工場」の主人公チャーリーを演じたフレディ・ハイモアも26歳となりました。2013年からのドラマ『ベイツ・モーテル』レギュラー出演までは映画を中心に活躍していました。