スーパーGT：最終戦の勢力占う2日間。10月8～9日のもてぎ公式テストエントリーが発表に

スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは9月25日、ツインリンクもてぎで10月8～9日に開催する公式テストのエントリーリストを発表した。
この公式テストは11月10～11日に行われる2018年シーズン最終戦の舞台であるもてぎで行われるもので、最終戦の勢力図を占う上で重要な意味を持つ。
そんなもてぎ公式テストにはスーパーGT500クラスで15台、スーパーGT300クラスで25台の合計40台が名を連ねている。
GT500クラスについてはシリーズにレギュラー参戦しているドライバーたちが参加。今年がGT500デビューとなるWAKO’S 4CR LC500のフェリックス・ローゼンクヴィストとRAYBRIG NSX-GTのジェンソン・バトンにとっては、もてぎの攻略法を学ぶ重要な機会となる。
GT300クラスはシリーズエントリーからTEAM MACHのマッハ車検 MC86 Y’s distraction、R’Qs MOTOR SPORTSのアールキューズ AMG GT3を除いた25台が揃う形に。
ドライバーに関しては基本的にシリーズエントリーしている面々が揃っているものの、D’station Porscheはスヴェン・ミューラーが不参加。2日間とも藤井誠暢のみがドライブすることになる。
そのほか、HOPPY 86 MCはテスト初日は土屋武士が、2日目はFIA-F4選手権に参戦中の小高一斗が、リーガルフロンティア ランボルギーニGT3には高橋翼が、EIcars BENTLEYには小河諒が第3ドライバーとして登録されたほか、植毛 GT-Rは田中勝輝とリチャード・ブラッドリーがステアリングをシェアする。
このもてぎ公式テストは一般にも開放されているので観覧が可能となっており、最終戦もてぎの前売り観戦券1枚につき、1名は入場無料になる。
テスト期間中はオープンピットやグランドスタンドのVIPルーム、パドックの無料開放、ピットからコースインするマシンを至近距離で観覧できる激感エリアの設定など、さまざまなイベントが用意されているので、ぜひ足を運んでみよう。
詳しくはツインリンクもてぎのホームページまで。
■2018スーパーGTもてぎ公式テスト GT500クラスエントリーリスト（9月25日時点）
No. Team Car Driver Tire
1
LEXUS TEAM KeePer TOM’S
KeePer TOM’S LC500
平川亮
N.キャシディ BS
3
NDDP RACING with B-MAX
CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
本山哲
千代勝正 MI
6
LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S
WAKO’S 4CR LC500
大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS
8
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA NSX-GT
野尻智紀
伊沢拓也 BS
12
TEAM IMPUL
カルソニック IMPUL GT-R
佐々木大樹
J.マーデンボロー BS
16
TEAM MUGEN
MOTUL MUGEN NSX-GT
武藤英紀
中嶋大祐 YH
17
KEIHIN REAL RACING
KEIHIN NSX-GT
塚越広大
小暮卓史 BS
19
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH
WedsSport ADVAN LC500
国本雄資
山下健太 YH
23
NISMO
MOTUL AUTECH GT-R
松田次生
R.クインタレッリ MI
24
KONDO RACING
フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R
J-P.デ・オリベイラ
高星明誠 YH
36
LEXUS TEAM au TOM’S
au TOM’S LC500
中嶋一貴
関口雄飛 BS
38
LEXUS TEAM ZENT CERUMO
ZENT CERUMO LC500
立川祐路
石浦宏明 BS
39
LEXUS TEAM SARD
DENSO KOBELCO SARD LC500
H.コバライネン
小林可夢偉 BS
64
Epson Nakajima Racing
Epson Modulo NSX-GT
B.バゲット
松浦孝亮 DL
100
TEAM KUNIMITSU
RAYBRIG NSX-GT
山本尚貴
J.バトン BS
■2018スーパーGTもてぎ公式テスト GT300クラスエントリーリスト（9月25日時点）
No. Team Car Driver Tire
0
GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO
グッドスマイル 初音ミク AMG
谷口信輝
片岡龍也 YH
2
Cars Tokai Dream28
シンティアム・アップル・ロータス
高橋一穂
加藤寛規 YH
7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢 YH
9
PACIFIC with GULF RACING
GULF NAC PORSCHE 911
久保凜太郎
石川京侍 YH
10
GAINER
GAINER TANAX triple a GT-R
星野一樹
吉田広樹 YH
11
GAINER
GAINER TANAX GT-R
平中克幸
安田裕信 DL
18
TEAM UPGARAGE
UPGARAGE 86 MC
中山友貴
小林崇志 YH
21
Audi Team Hitotsuyama
Hitotsuyama Audi R8 LMS
R.ライアン
富田竜一郎 DL
25
つちやエンジニアリング
HOPPY 86 MC
松井孝允
坪井翔
土屋武士（8日）
小高一斗（9日） YH
26
Team TAISAN
TAISAN R8 FUKUSHIMA
山田真之亮
川端伸太朗 YH
30
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
永井宏明
織戸学 YH
31
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
嵯峨宏紀
平手晃平 BS
34
Modulo Drago CORSE
Modulo KENWOOD NSX GT3
道上龍
大津弘樹 YH
35
arto-Panther Team Thailand
arto RC F GT3
N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム YH
48
DIJON Racing
植毛 GT-R
田中勝輝
R.ブラッドリー YH
52
埼玉トヨペット Green Brave
埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC
番場琢
脇阪薫一 YH
55
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA BMW M6 GT3
高木真一
S.ウォーキンショー BS
60
LM corsa
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
吉本大樹
宮田莉朋 YH
61
R＆D SPORT
SUBARU BRZ R＆D SPORT
井口卓人
山内英輝 DL
65
K2 R＆D LEON RACING
LEON CVSTOS AMG
黒澤治樹
蒲生尚弥 BS
87
JLOC
リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3
佐藤公哉
元嶋佑弥
高橋翼 YH
88
JLOC
マネパ ランボルギーニ GT3
平峰一貴
M.マペッリ YH
96
K-tunes Racing LM corsa
K-tunes RC F GT3
新田守男
中山雄一 BS
117
EIcars BENTLEY
EIcars BENTLEY
井出有治
阪口良平
小川諒 YH
777
CARGUY Racing
CARGUY ADA NSX GT3
横溝直輝
木村武史 YH