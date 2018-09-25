スーパーGT：最終戦の勢力占う2日間。10月8～9日のもてぎ公式テストエントリーが発表に

スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは9月25日、ツインリンクもてぎで10月8～9日に開催する公式テストのエントリーリストを発表した。

この公式テストは11月10～11日に行われる2018年シーズン最終戦の舞台であるもてぎで行われるもので、最終戦の勢力図を占う上で重要な意味を持つ。

そんなもてぎ公式テストにはスーパーGT500クラスで15台、スーパーGT300クラスで25台の合計40台が名を連ねている。

GT500クラスについてはシリーズにレギュラー参戦しているドライバーたちが参加。今年がGT500デビューとなるWAKO’S 4CR LC500のフェリックス・ローゼンクヴィストとRAYBRIG NSX-GTのジェンソン・バトンにとっては、もてぎの攻略法を学ぶ重要な機会となる。

GT300クラスはシリーズエントリーからTEAM MACHのマッハ車検 MC86 Y’s distraction、R’Qs MOTOR SPORTSのアールキューズ AMG GT3を除いた25台が揃う形に。

ドライバーに関しては基本的にシリーズエントリーしている面々が揃っているものの、D’station Porscheはスヴェン・ミューラーが不参加。2日間とも藤井誠暢のみがドライブすることになる。

そのほか、HOPPY 86 MCはテスト初日は土屋武士が、2日目はFIA-F4選手権に参戦中の小高一斗が、リーガルフロンティア ランボルギーニGT3には高橋翼が、EIcars BENTLEYには小河諒が第3ドライバーとして登録されたほか、植毛 GT-Rは田中勝輝とリチャード・ブラッドリーがステアリングをシェアする。

このもてぎ公式テストは一般にも開放されているので観覧が可能となっており、最終戦もてぎの前売り観戦券1枚につき、1名は入場無料になる。

テスト期間中はオープンピットやグランドスタンドのVIPルーム、パドックの無料開放、ピットからコースインするマシンを至近距離で観覧できる激感エリアの設定など、さまざまなイベントが用意されているので、ぜひ足を運んでみよう。

詳しくはツインリンクもてぎのホームページまで。

■2018スーパーGTもてぎ公式テスト GT500クラスエントリーリスト（9月25日時点）

No. Team Car Driver Tire

1 LEXUS TEAM KeePer TOM’S KeePer TOM’S LC500 平川亮

N.キャシディ BS

3 NDDP RACING with B-MAX CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 本山哲

千代勝正 MI

6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S WAKO’S 4CR LC500 大嶋和也

F.ローゼンクヴィスト BS

8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA NSX-GT 野尻智紀

伊沢拓也 BS

12 TEAM IMPUL カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹

J.マーデンボロー BS

16 TEAM MUGEN MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀

中嶋大祐 YH

17 KEIHIN REAL RACING KEIHIN NSX-GT 塚越広大

小暮卓史 BS

19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH WedsSport ADVAN LC500 国本雄資

山下健太 YH

23 NISMO MOTUL AUTECH GT-R 松田次生

R.クインタレッリ MI

24 KONDO RACING フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R J-P.デ・オリベイラ

高星明誠 YH

36 LEXUS TEAM au TOM’S au TOM’S LC500 中嶋一貴

関口雄飛 BS

38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO ZENT CERUMO LC500 立川祐路

石浦宏明 BS

39 LEXUS TEAM SARD DENSO KOBELCO SARD LC500 H.コバライネン

小林可夢偉 BS

64 Epson Nakajima Racing Epson Modulo NSX-GT B.バゲット

松浦孝亮 DL

100 TEAM KUNIMITSU RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴

J.バトン BS

■2018スーパーGTもてぎ公式テスト GT300クラスエントリーリスト（9月25日時点）

No. Team Car Driver Tire

0 GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝

片岡龍也 YH

2 Cars Tokai Dream28 シンティアム・アップル・ロータス 高橋一穂

加藤寛規 YH

7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢 YH

9 PACIFIC with GULF RACING GULF NAC PORSCHE 911 久保凜太郎

石川京侍 YH

10 GAINER GAINER TANAX triple a GT-R 星野一樹

吉田広樹 YH

11 GAINER GAINER TANAX GT-R 平中克幸

安田裕信 DL

18 TEAM UPGARAGE UPGARAGE 86 MC 中山友貴

小林崇志 YH

21 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS R.ライアン

富田竜一郎 DL

25 つちやエンジニアリング HOPPY 86 MC 松井孝允

坪井翔

土屋武士（8日）

小高一斗（9日） YH

26 Team TAISAN TAISAN R8 FUKUSHIMA 山田真之亮

川端伸太朗 YH

30 apr TOYOTA PRIUS apr GT 永井宏明

織戸学 YH

31 apr TOYOTA PRIUS apr GT 嵯峨宏紀

平手晃平 BS

34 Modulo Drago CORSE Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍

大津弘樹 YH

35 arto-Panther Team Thailand arto RC F GT3 N.ジャルーンスルカワッタナ

N.ホートンカム YH

48 DIJON Racing 植毛 GT-R 田中勝輝

R.ブラッドリー YH

52 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC 番場琢

脇阪薫一 YH

55 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA BMW M6 GT3 高木真一

S.ウォーキンショー BS

60 LM corsa SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 吉本大樹

宮田莉朋 YH

61 R＆D SPORT SUBARU BRZ R＆D SPORT 井口卓人

山内英輝 DL

65 K2 R＆D LEON RACING LEON CVSTOS AMG 黒澤治樹

蒲生尚弥 BS

87 JLOC リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3 佐藤公哉

元嶋佑弥

高橋翼 YH

88 JLOC マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴

M.マペッリ YH

96 K-tunes Racing LM corsa K-tunes RC F GT3 新田守男

中山雄一 BS

117 EIcars BENTLEY EIcars BENTLEY 井出有治

阪口良平

小川諒 YH

777 CARGUY Racing CARGUY ADA NSX GT3 横溝直輝

木村武史 YH