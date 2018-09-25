TVアニメ「進撃の巨人」Season3 Blu-ray&DVD第1巻特典ドラマCDとショートアニメの紹介動画が新たに公開！

NHK総合にて毎週日曜好評放送中のTVアニメ「進撃の巨人」 Season 3より、2018年10月17日に発売となるBlu-ray& DVD第1巻特典ドラマCDと映像特典の紹介動画が公開となった。原作の単行本でも大人気の「進撃のスクールカースト」では、諫山創先生監修のもと、アメリカンな「タイタン・ハイスクール」での一幕をドラマＣＤで楽しむことができる。さらに、映像特典「『進撃の巨人』ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”」 ではアニメ本編の緊迫した展開とは打って変わって、ちみキャラたちのゆる可愛い日常を垣間見ることができる。

▽諫山創監修 ニセ予告ドラマCD「進撃のスクールカースト」紹介動画

▽「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班” 紹介動画

また、第1巻には、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたAnime Expo 2018の舞台裏に密着した映像「エレン、ロサンゼルスへ！ 梶裕貴 密着 ～進撃の旅～ in Anime Expo 2018」の収録や、2019年2月3日開催のSeason3イベント「Attack on Titan SPECIAL EVENT」のチケット先行優先購入券が封入されるなど、豪華特典が満載の内容となっている。この「Attack on Titan SPECIAL EVENT」は、梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史、と豪華な出演者が予定されている。情報の詳細は今後公式HPやツイッターなどで順次お知らせ予定なので、是非チェックしてほしい。

ますます盛り上がりを見せる「進撃の巨人」Season 3の展開に今後も注目しつつ、Blu-ray& DVDの発売を楽しみにお待ちいただきたい。

■■TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 作品情報

■放送情報

TVアニメ「進撃の巨人」Season 3

NHK総合にて毎週日曜24時35分より放送

※関西地方では同日25時15分からとなります

※放送日時は変更になる場合がございます

〇イントロダクション

百年の長きに渡り人類と外の世界を隔ててきた壁。

その壁の向こうには見たことのない世界が広がっているという。

炎の水、氷の大地、砂の雪原……。

本の中に書かれた言葉は、

少年の探究心をかき立てるものばかりだった。

やがて時が過ぎ、壁が巨人によって壊された現在、

人類は一歩ずつ世界の真実へと近づこうとしている。

巨人の正体は何なのか？

何故、壁の中に巨人が埋まっていたのか？

巨人化したエレン・イェーガーが持つ「座標」の力とは？

そして、ヒストリア・レイスはこの世界の何を知るのか？

エレンら104期兵を加え、新たな体制となったリヴァイ班。

行動を開始した彼らの前に、最強最悪の敵が立ち塞がる。

〇スタッフ

原作：諫山 創（別冊少年マガジン連載／講談社）

総監督：荒木哲郎

監督：肥塚正史

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン：浅野恭司

総作画監督：浅野恭司、門脇 聡

助監督：田中洋之

アクション作画監督：今井有文、世良悠子、胡拓磨

美術設定：谷内優穂、藤井一志

巨人設定：千葉崇明

プロップデザイン：胡拓磨

色彩設計：橋本 賢

美術監督：吉原俊一郎

3DCG監督：廣住茂徳

3DCGプロデューサー：籔田修平

撮影監督：山田和弘

編集：肥田 文

音響監督：三間雅文

音楽：澤野弘之

オープニングテーマ：YOSHIKI feat. HYDE

エンディングテーマ：Linked Horizon

音響効果：倉橋静男

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：WIT STUDIO

〇キャスト

エレン・イェーガー:梶 裕貴

ミカサ・アッカーマン:石川由依

アルミン・アルレルト:井上麻里奈

コニー・スプリンガー:下野 紘

サシャ・ブラウス:小林ゆう

クリスタ・レンズ:三上枝織

ジャン・キルシュタイン:谷山紀章

ライナー・ブラウン:細谷佳正

ベルトルト・フーバー:橋詰知久

ハンジ・ゾエ:朴 璐美

エルヴィン・スミス:小野大輔

リヴァイ:神谷浩史

ケニー・アッカーマン:山路和弘

ロッド・レイス:屋良有作

■Season 3 Blu-ray&DVD 商品情報

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第1巻

2018年10月17日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50631 ￥9,000＋税

DVD：

PCBG-53001 ￥9,000＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・「進撃の巨人」Season 3イベントチケット先行優先購入券

・諫山創監修 ニセ予告ドラマCD『進撃のスクールカースト』

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・「エレン、 ロサンゼルスへ！ 梶 裕貴 密着 ～進撃の旅～ in Anime Expo 2018 」

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第2巻

2018年12月5日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50632 ￥9,000＋税

DVD：

PCBG-53002 ￥9,000＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・OP・ED絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

・ノンクレジットOP・ED

・Season3番宣PV

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第3巻

2019年1月9日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50633 ￥9,000＋税

DVD：

PCBG-53003 ￥9,000＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・スタッフオーディオコメンタリー

・絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第4巻

2019年2月6日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50634 ￥9,000＋税

DVD：

PCBG-53004 ￥9,000＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・複製ミニ原画カード

・万年ミニカレンダー

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

★法人オリジナル特典

・きゃにめ：縮刷版複製台本＜各巻購入特典＞

・Amazon： アニメ描き下ろしLPサイズディスク収納ケース（リヴァイ、クリスタ）＜1〜4巻全巻購入特典＞

・アニメイト：アニメ描き下ろしB2タペストリー（リヴァイ、エルヴィン）＜1〜4巻全巻購入特典＞

・TSUTAYA RECORDS（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン： アニメ描き下ろし全巻収納スリーブケース（リヴァイ、エルヴィン、ハンジ）＜1〜4巻全巻購入特典＞

・HMV：アニメ描き下ろし全巻収納BOX（クリスタ、アルミン、ミカサ）＜1〜4巻全巻購入特典＞

・TBS・MBS公式オンラインストア アニまるっ！：オリジナルB5キャラファイングラフ＜1〜4巻全巻購入特典＞

・Neowing：マウスパッド（180mm×220mm）＜1〜4巻全巻購入特典＞

・アニメガ・文教堂（一部店舗除く）：B3ポスター＜1巻購入特典＞

・ソフマップ 映像商品取扱店（ドットコム含む）：B2クリアポスター＜1〜4巻全巻購入特典＞

・とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売：マグカップ＜1〜4巻全巻購入特典＞

・WonderGOO/新星堂：A3ポスター＜1〜4巻全巻購入特典＞

・あみあみ：ラミネート済みイラストカード＜1巻購入特典＞

・楽天ブックス：オリジナルブックカバー＜1〜4巻全巻購入特典＞

・セブンネットショッピング：ブランケット＜1〜4巻全巻購入特典＞

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

■Season 3 イベント開催情報

「Attack on Titan SPECIAL EVENT」

日時：2019年2月3日（日）

出演：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史

会場：関東近郊

■More Infomation

公式サイト：http://shingeki.tv/season3/

公式Twitter：https://twitter.com/anime_shingeki

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会