TVアニメ「進撃の巨人」Season3 Blu-ray&DVD第1巻特典ドラマCDとショートアニメの紹介動画が新たに公開！

NHK総合にて毎週日曜好評放送中のTVアニメ「進撃の巨人」 Season 3より、2018年10月17日に発売となるBlu-ray& DVD第1巻特典ドラマCDと映像特典の紹介動画が公開となった。原作の単行本でも大人気の「進撃のスクールカースト」では、諫山創先生監修のもと、アメリカンな「タイタン・ハイスクール」での一幕をドラマＣＤで楽しむことができる。さらに、映像特典「『進撃の巨人』ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”」 ではアニメ本編の緊迫した展開とは打って変わって、ちみキャラたちのゆる可愛い日常を垣間見ることができる。
▽諫山創監修 ニセ予告ドラマCD「進撃のスクールカースト」紹介動画
▽「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班” 紹介動画
また、第1巻には、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたAnime Expo 2018の舞台裏に密着した映像「エレン、ロサンゼルスへ！ 梶裕貴 密着 ～進撃の旅～ in Anime Expo 2018」の収録や、2019年2月3日開催のSeason3イベント「Attack on Titan SPECIAL EVENT」のチケット先行優先購入券が封入されるなど、豪華特典が満載の内容となっている。この「Attack on Titan SPECIAL EVENT」は、梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史、と豪華な出演者が予定されている。情報の詳細は今後公式HPやツイッターなどで順次お知らせ予定なので、是非チェックしてほしい。
ますます盛り上がりを見せる「進撃の巨人」Season 3の展開に今後も注目しつつ、Blu-ray& DVDの発売を楽しみにお待ちいただきたい。
■■TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 作品情報
■放送情報
TVアニメ「進撃の巨人」Season 3
NHK総合にて毎週日曜24時35分より放送
※関西地方では同日25時15分からとなります
※放送日時は変更になる場合がございます
〇イントロダクション
百年の長きに渡り人類と外の世界を隔ててきた壁。
その壁の向こうには見たことのない世界が広がっているという。
炎の水、氷の大地、砂の雪原……。
本の中に書かれた言葉は、
少年の探究心をかき立てるものばかりだった。
やがて時が過ぎ、壁が巨人によって壊された現在、
人類は一歩ずつ世界の真実へと近づこうとしている。
巨人の正体は何なのか？
何故、壁の中に巨人が埋まっていたのか？
巨人化したエレン・イェーガーが持つ「座標」の力とは？
そして、ヒストリア・レイスはこの世界の何を知るのか？
エレンら104期兵を加え、新たな体制となったリヴァイ班。
行動を開始した彼らの前に、最強最悪の敵が立ち塞がる。
〇スタッフ
原作：諫山 創（別冊少年マガジン連載／講談社）
総監督：荒木哲郎
監督：肥塚正史
シリーズ構成：小林靖子
キャラクターデザイン：浅野恭司
総作画監督：浅野恭司、門脇 聡
助監督：田中洋之
アクション作画監督：今井有文、世良悠子、胡拓磨
美術設定：谷内優穂、藤井一志
巨人設定：千葉崇明
プロップデザイン：胡拓磨
色彩設計：橋本 賢
美術監督：吉原俊一郎
3DCG監督：廣住茂徳
3DCGプロデューサー：籔田修平
撮影監督：山田和弘
編集：肥田 文
音響監督：三間雅文
音楽：澤野弘之
オープニングテーマ：YOSHIKI feat. HYDE
エンディングテーマ：Linked Horizon
音響効果：倉橋静男
音響制作：テクノサウンド
アニメーション制作：WIT STUDIO
〇キャスト
エレン・イェーガー:梶 裕貴
ミカサ・アッカーマン:石川由依
アルミン・アルレルト:井上麻里奈
コニー・スプリンガー:下野 紘
サシャ・ブラウス:小林ゆう
クリスタ・レンズ:三上枝織
ジャン・キルシュタイン:谷山紀章
ライナー・ブラウン:細谷佳正
ベルトルト・フーバー:橋詰知久
ハンジ・ゾエ:朴 璐美
エルヴィン・スミス:小野大輔
リヴァイ:神谷浩史
ケニー・アッカーマン:山路和弘
ロッド・レイス:屋良有作
■Season 3 Blu-ray&DVD 商品情報
〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第1巻
2018年10月17日（水）発売
1巻3話収録 / 本編約72分
Blu-ray：
PCXG-50631 ￥9,000＋税
DVD：
PCBG-53001 ￥9,000＋税
発売元・販売元：ポニーキャニオン
【初回特典】
・「進撃の巨人」Season 3イベントチケット先行優先購入券
・諫山創監修 ニセ予告ドラマCD『進撃のスクールカースト』
・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース
・豪華デジパック仕様
・オールカラー・スペシャルブックレット
【映像特典】
・「エレン、 ロサンゼルスへ！ 梶 裕貴 密着 ～進撃の旅～ in Anime Expo 2018 」
・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。
※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。
〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第2巻
2018年12月5日（水）発売
1巻3話収録 / 本編約72分
Blu-ray：
PCXG-50632 ￥9,000＋税
DVD：
PCBG-53002 ￥9,000＋税
発売元・販売元：ポニーキャニオン
【初回特典】
・OP・ED絵コンテブック
・ドラマCD
・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース
・豪華デジパック仕様
・オールカラー・スペシャルブックレット
【映像特典】
・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”
・ノンクレジットOP・ED
・Season3番宣PV
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。
※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。
〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第3巻
2019年1月9日（水）発売
1巻3話収録 / 本編約72分
Blu-ray：
PCXG-50633 ￥9,000＋税
DVD：
PCBG-53003 ￥9,000＋税
発売元・販売元：ポニーキャニオン
【初回特典】
・スタッフオーディオコメンタリー
・絵コンテブック
・ドラマCD
・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース
・豪華デジパック仕様
【映像特典】
・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。
※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。
〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第4巻
2019年2月6日（水）発売
1巻3話収録 / 本編約72分
Blu-ray：
PCXG-50634 ￥9,000＋税
DVD：
PCBG-53004 ￥9,000＋税
発売元・販売元：ポニーキャニオン
【初回特典】
・複製ミニ原画カード
・万年ミニカレンダー
・ドラマCD
・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース
・豪華デジパック仕様
【映像特典】
・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。
※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。
★法人オリジナル特典
・きゃにめ：縮刷版複製台本＜各巻購入特典＞
・Amazon： アニメ描き下ろしLPサイズディスク収納ケース（リヴァイ、クリスタ）＜1〜4巻全巻購入特典＞
・アニメイト：アニメ描き下ろしB2タペストリー（リヴァイ、エルヴィン）＜1〜4巻全巻購入特典＞
・TSUTAYA RECORDS（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン： アニメ描き下ろし全巻収納スリーブケース（リヴァイ、エルヴィン、ハンジ）＜1〜4巻全巻購入特典＞
・HMV：アニメ描き下ろし全巻収納BOX（クリスタ、アルミン、ミカサ）＜1〜4巻全巻購入特典＞
・TBS・MBS公式オンラインストア アニまるっ！：オリジナルB5キャラファイングラフ＜1〜4巻全巻購入特典＞
・Neowing：マウスパッド（180mm×220mm）＜1〜4巻全巻購入特典＞
・アニメガ・文教堂（一部店舗除く）：B3ポスター＜1巻購入特典＞
・ソフマップ 映像商品取扱店（ドットコム含む）：B2クリアポスター＜1〜4巻全巻購入特典＞
・とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売：マグカップ＜1〜4巻全巻購入特典＞
・WonderGOO/新星堂：A3ポスター＜1〜4巻全巻購入特典＞
・あみあみ：ラミネート済みイラストカード＜1巻購入特典＞
・楽天ブックス：オリジナルブックカバー＜1〜4巻全巻購入特典＞
・セブンネットショッピング：ブランケット＜1〜4巻全巻購入特典＞
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。
■Season 3 イベント開催情報
「Attack on Titan SPECIAL EVENT」
日時：2019年2月3日（日）
出演：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史
会場：関東近郊
■More Infomation
公式サイト：http://shingeki.tv/season3/
公式Twitter：https://twitter.com/anime_shingeki
©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会