TVアニメ「進撃の巨人」Season3 Blu-ray&DVD第1巻特典ドラマCDとショートアニメの紹介動画が新たに公開！

NHK総合にて毎週日曜好評放送中のTVアニメ「進撃の巨人」 Season 3より、2018年10月17日に発売となるBlu-ray& DVD第1巻特典ドラマCDと映像特典の紹介動画が公開となった。原作の単行本でも大人気の「進撃のスクールカースト」では、諫山創先生監修のもと、アメリカンな「タイタン・ハイスクール」での一幕をドラマCDで楽しむことができる。さらに、映像特典「『進撃の巨人』ちみキャラ劇場”とんでけ!新生リヴァイ班”」 ではアニメ本編の緊迫した展開とは打って変わって、ちみキャラたちのゆる可愛い日常を垣間見ることができる。

▽諫山創監修 ニセ予告ドラマCD「進撃のスクールカースト」紹介動画

▽「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ!新生リヴァイ班” 紹介動画

また、第1巻には、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたAnime Expo 2018の舞台裏に密着した映像「エレン、ロサンゼルスへ! 梶裕貴 密着 ~進撃の旅~ in Anime Expo 2018」の収録や、2019年2月3日開催のSeason3イベント「Attack on Titan SPECIAL EVENT」のチケット先行優先購入券が封入されるなど、豪華特典が満載の内容となっている。この「Attack on Titan SPECIAL EVENT」は、梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史、と豪華な出演者が予定されている。情報の詳細は今後公式HPやツイッターなどで順次お知らせ予定なので、是非チェックしてほしい。

ますます盛り上がりを見せる「進撃の巨人」Season 3の展開に今後も注目しつつ、Blu-ray& DVDの発売を楽しみにお待ちいただきたい。

■■TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 作品情報

■放送情報

TVアニメ「進撃の巨人」Season 3

NHK総合にて毎週日曜24時35分より放送

※関西地方では同日25時15分からとなります

※放送日時は変更になる場合がございます

〇イントロダクション

百年の長きに渡り人類と外の世界を隔ててきた壁。

その壁の向こうには見たことのない世界が広がっているという。

炎の水、氷の大地、砂の雪原……。

本の中に書かれた言葉は、

少年の探究心をかき立てるものばかりだった。

やがて時が過ぎ、壁が巨人によって壊された現在、

人類は一歩ずつ世界の真実へと近づこうとしている。

巨人の正体は何なのか?

何故、壁の中に巨人が埋まっていたのか?

巨人化したエレン・イェーガーが持つ「座標」の力とは?

そして、ヒストリア・レイスはこの世界の何を知るのか?

エレンら104期兵を加え、新たな体制となったリヴァイ班。

行動を開始した彼らの前に、最強最悪の敵が立ち塞がる。

〇スタッフ

原作:諫山 創(別冊少年マガジン連載/講談社)

総監督:荒木哲郎

監督:肥塚正史

シリーズ構成:小林靖子

キャラクターデザイン:浅野恭司

総作画監督:浅野恭司、門脇 聡

助監督:田中洋之

アクション作画監督:今井有文、世良悠子、胡拓磨

美術設定:谷内優穂、藤井一志

巨人設定:千葉崇明

プロップデザイン:胡拓磨

色彩設計:橋本 賢

美術監督:吉原俊一郎

3DCG監督:廣住茂徳

3DCGプロデューサー:籔田修平

撮影監督:山田和弘

編集:肥田 文

音響監督:三間雅文

音楽:澤野弘之

オープニングテーマ:YOSHIKI feat. HYDE

エンディングテーマ:Linked Horizon

音響効果:倉橋静男

音響制作:テクノサウンド

アニメーション制作:WIT STUDIO

〇キャスト

エレン・イェーガー:梶 裕貴

ミカサ・アッカーマン:石川由依

アルミン・アルレルト:井上麻里奈

コニー・スプリンガー:下野 紘

サシャ・ブラウス:小林ゆう

クリスタ・レンズ:三上枝織

ジャン・キルシュタイン:谷山紀章

ライナー・ブラウン:細谷佳正

ベルトルト・フーバー:橋詰知久

ハンジ・ゾエ:朴 璐美

エルヴィン・スミス:小野大輔

リヴァイ:神谷浩史

ケニー・アッカーマン:山路和弘

ロッド・レイス:屋良有作

■Season 3 Blu-ray&DVD 商品情報

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第1巻

2018年10月17日(水)発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray:

PCXG-50631 ¥9,000+税

DVD:

PCBG-53001 ¥9,000+税

発売元・販売元:ポニーキャニオン

【初回特典】

・「進撃の巨人」Season 3イベントチケット先行優先購入券

・諫山創監修 ニセ予告ドラマCD『進撃のスクールカースト』

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・「エレン、 ロサンゼルスへ! 梶 裕貴 密着 ~進撃の旅~ in Anime Expo 2018 」

・「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ!新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第2巻

2018年12月5日(水)発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray:

PCXG-50632 ¥9,000+税

DVD:

PCBG-53002 ¥9,000+税

発売元・販売元:ポニーキャニオン

【初回特典】

・OP・ED絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ!新生リヴァイ班”

・ノンクレジットOP・ED

・Season3番宣PV

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第3巻

2019年1月9日(水)発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray:

PCXG-50633 ¥9,000+税

DVD:

PCBG-53003 ¥9,000+税

発売元・販売元:ポニーキャニオン

【初回特典】

・スタッフオーディオコメンタリー

・絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ!新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

〇「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第4巻

2019年2月6日(水)発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray:

PCXG-50634 ¥9,000+税

DVD:

PCBG-53004 ¥9,000+税

発売元・販売元:ポニーキャニオン

【初回特典】

・複製ミニ原画カード

・万年ミニカレンダー

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・「進撃の巨人」ちみキャラ劇場”とんでけ!新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

★法人オリジナル特典

・きゃにめ:縮刷版複製台本<各巻購入特典>

・Amazon: アニメ描き下ろしLPサイズディスク収納ケース(リヴァイ、クリスタ)<1〜4巻全巻購入特典>

・アニメイト:アニメ描き下ろしB2タペストリー(リヴァイ、エルヴィン)<1〜4巻全巻購入特典>

・TSUTAYA RECORDS(※一部店舗除く)/TSUTAYAオンライン: アニメ描き下ろし全巻収納スリーブケース(リヴァイ、エルヴィン、ハンジ)<1〜4巻全巻購入特典>

・HMV:アニメ描き下ろし全巻収納BOX(クリスタ、アルミン、ミカサ)<1〜4巻全巻購入特典>

・TBS・MBS公式オンラインストア アニまるっ!:オリジナルB5キャラファイングラフ<1〜4巻全巻購入特典>

・Neowing:マウスパッド(180mm×220mm)<1〜4巻全巻購入特典>

・アニメガ・文教堂(一部店舗除く):B3ポスター<1巻購入特典>

・ソフマップ 映像商品取扱店(ドットコム含む):B2クリアポスター<1〜4巻全巻購入特典>

・とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売:マグカップ<1〜4巻全巻購入特典>

・WonderGOO/新星堂:A3ポスター<1〜4巻全巻購入特典>

・あみあみ:ラミネート済みイラストカード<1巻購入特典>

・楽天ブックス:オリジナルブックカバー<1〜4巻全巻購入特典>

・セブンネットショッピング:ブランケット<1〜4巻全巻購入特典>

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

■Season 3 イベント開催情報

「Attack on Titan SPECIAL EVENT」

日時:2019年2月3日(日)

出演:梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史

会場:関東近郊

■More Infomation

公式サイト:http://shingeki.tv/season3/

公式Twitter:https://twitter.com/anime_shingeki

