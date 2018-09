少し肌寒くなり、本格的に秋をさらに感じさせるようになりました。そんな時期にぴったりの商品が『リラックまん(チョコレート味)』(200円・税込み)が25日からローソンで発売されました。fumumu取材班はさっそく実食してみることに。

■クオリティが高すぎ

見た目はリラックマそのまま。持ち帰ったので、水蒸気で少しふやけ、顔も鼻ぺちゃになってしまいましたが、これもまたご愛嬌。ゆるゆるなお顔がとっても可愛いです。後で写真を撮りたい! と思っている人は持ち帰りを慎重に!

■中にはたっぷりのチョコレートが

スルスルと包丁が入っていきます。中はクリーム状のものが入っていますね。真っ二つに切ります。それにしても斬新。

中には、チョコレートクリームがたっぷり入っていました。口に入れると、ふわっふわの皮に優しい味わいのチョコレートクリームが馴染み、安心感のある味です。こってりチョコが苦手な人でも大丈夫そう。食べ方は耳からでも、顔からでも、自分の好きな食べ方を楽しめます。

■3時のおやつは「リラックマまん」で

インスタグラムでは「リラックマまん」を購入した人の投稿がたくさん。3時のおやつにぴったりですね。

View this post on Instagram

18.09.26.wed.☁︎ . . ローソン寄ったら目が合っちゃった . . . . リラックまんʕ•ᴥ•ʔ . かわいい〜♡︎ʾʾ . . 中身はチョコ🍫 おやつタイムにいただきまーす☕️ . . . . . . . . . . 。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。.。:+* ゜ #リラックまん #パーリナ #paaryna #ハロウィン #おやつタイム #ラテマグ #廃盤

@cocoro__coco on Sep 25, 2018 at 10:09pm PDT

View this post on Instagram

夫よ、今回もありがとう😂 #リラックまん …♡ キャラものって全然興味ないくせに このシリーズを買うのだけはやめられない←買ってきてくれてるのは夫だが。 渡されてすぐ はっちゃん、ラスイチだったんだけど、あんまり可愛くないかも😥 と。 そして、タグで検索してみた。 いや、この子そこそこ可愛い方では!?笑 ツンデレ顔してるけど🐻 でも可愛くないのは可愛くないので、見てて面白いんだよな〜😂 前回の #ポムポムプリンまん も可愛かったな〜♡←もちろん可愛くないのもあって、それを見るのがまた面白い。 #sweets #instasweets #dessert #foodstagram #먹스타그램 #음스타그램 #맛스타그램 #카페스타그램 #おやつ #과자 #케이크 #쿠키 #イイホシユミコ #도넛 #간식 #teatime #暮らしを楽しむ #キナリノモール #珈琲 #coffeetime #커피 #ローソンスイーツ #minaperhonen #ミナペルホネン #sanrio #リラックマ #rirakkuma #阿部慎太朗

@hattsu___ on Sep 25, 2018 at 8:28pm PDT

View this post on Instagram

気になっていた#リラックまん 可愛いし美味しい♡ チョコたっぷり(๑′ᴗ‵๑) #リラックマ #ローソン #コンビニスイーツ

@lilupocke on Sep 25, 2018 at 7:14pm PDT

見た目も可愛くて思わず笑顔になってしまう「リラックマまん」で素敵なおやつタイムを過ごしましょう。

(文/fumumu編集部・加賀谷 レナ)