AKB48のシングル『センチメンタルトレイン』がランキング1位！

【タワーレコードランキング 2018年9月17日～9月23日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 9.17-9.23
1. センチメンタルトレイン : AKB48

2. 夜王子と月の姫/きえないで : セントチヒロ・チッチ/アイナ・ジ・エンド

3. とってもうれしいたけ : ヤバイTシャツ屋さん

4. ジコチューで行こう! : 乃木坂46
5. アンビバレント : 欅坂46
6. ありがとう : 高橋優
7. トロイメライ : YUKI
8. ｢生きろ｣ : NEWS
9. デスティニー : X21
10. door/セツナイウタ : uijin

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 9.17-9.23
1. TOMORROW : 東方神起

2. BDZ : TWICE

3. Human Xrossing : Pimm’s

4. Present:You : GOT7
5. Finally : 安室奈美恵
6. zoozoosea : PEDRO
7. ソングライン : くるり
8. REBROADCAST : the pillows
9. Black Heart (BLACK Ver.&HEART Ver.)+UNB SELFIE BOOKセット : UNB
10. 20years. : the band apart

タワーレコードオンライン http://tower.jp

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