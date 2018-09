AKB48のシングル『センチメンタルトレイン』がランキング1位！

【タワーレコードランキング 2018年9月17日~9月23日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 9.17-9.23

1. センチメンタルトレイン : AKB48

2. 夜王子と月の姫/きえないで : セントチヒロ・チッチ/アイナ・ジ・エンド

3. とってもうれしいたけ : ヤバイTシャツ屋さん

4. ジコチューで行こう! : 乃木坂46

5. アンビバレント : 欅坂46

6. ありがとう : 高橋優

7. トロイメライ : YUKI

8. 「生きろ」 : NEWS

9. デスティニー : X21

10. door/セツナイウタ : uijin

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 9.17-9.23

1. TOMORROW : 東方神起

2. BDZ : TWICE

3. Human Xrossing : Pimm’s

4. Present:You : GOT7

5. Finally : 安室奈美恵

6. zoozoosea : PEDRO

7. ソングライン : くるり

8. REBROADCAST : the pillows

9. Black Heart (BLACK Ver.&HEART Ver.)+UNB SELFIE BOOKセット : UNB

10. 20years. : the band apart

タワーレコードオンライン http://tower.jp