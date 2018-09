(©ニュースサイトしらべぇ)

ファッション通販サイト・ZOZOTOWNを運営する、スタートトゥデイ社の前澤友作社長と交際していることが報じられた、女優の剛力彩芽。

前澤社長との仲睦まじい様子をインターネット上に公開し、SNSが荒れてしまっている様子も報じられる中、彼女の近影に心配の声が相次いでいる。

■デニムのミニスカで「学生さんっぽいコーデ」

剛力は、21日に自身のインスタグラムを更新。カジュアルなコーディネートを披露した。

*** デニム素材のスカートは珍しい。 しかもミニ。これしかないかもなぁ こういう組み合わせってなんだか 学生さんっぽい感じしません? 好きなんです、こういうのも。 と言いながら、高校生の時は ほとんど制服着てなかったけど。笑 *** #ootd *** tops: #frank&eileen bottoms: #saintlaurent shoes: #drmartens bag: #chloe glasses: #solakzade @frankandeileen @drmartensofficial @chloe @solakzade_optician

デニムのミニスカートにシャツを合わせた、シンプルなコーデ。こちらの写真に剛力は…

「デニム素材のスカートは珍しい。しかもミニ。これしかないかもなぁ。こういう組み合わせってなんだか学生さんっぽい感じしません? 好きなんです、こういうのも。と言いながら、高校生の時はほとんど制服着てなかったけど。笑」

と、デニム素材のスカートを穿くことは珍しいようで、「学生さんっぽい」と感想を述べている。

■「痩せた」「やつれてる」と心配の声

こちらの投稿には、少しほっそりした印象を受ける剛力の近影に、彼女の心身を心配する声が多く寄せられている。

・痩せた… 心配

・急に痩せてないですか? やつれた感がありますが大丈夫ですか? 心配です

・ガリガリだぁ

・少し痩せたね。と言うより…やつれた。大丈夫ですか? みんな心配しています

・顔がコケてきてる気がする。。

・ガリガリ。なんかかわいそう

「急に痩せてしまったような気がする」や「やつれている」といった声が目立つ。インスタグラムの削除宣言以降、SNS上での言動が大きく取り上げられてきた剛力。ファンからは、「炎上騒動による心労が影響しているのでは?」といった声も。

■「アンチに負けないで」と声援も

剛力のSNSには、いまだに心無いコメントが寄せられ、荒れた状態となっている。こういった現状について、ファンからは彼女を励ます温かい言葉も多く寄せられている。

・ここのアンチはちょっと質が悪すぎのような…

・アンチコメは暇人だね

・アンチコメント多くて心配です、応援してます! 負けないで頑張ってください!

・しかし、なんかさー、人の幸せは素直に応援できるほうがいいよね。アンチはコメントわざわざしなくて良いじゃん

・アンチの大人より、ものの見方が大人で偉いね

心無いコメントを書き込むユーザーを、批判するような声も目立つ。

■痩せすぎな女優を見ると心配になる?

しらべぇ編集部が全国の20~60代の男女1,342名を対象に「痩せ過ぎな女優を見ると心配になる」人の割合について調査したところ、約半数が「心配になることがある」と回答した。

女性のほうが、女優の体型に着目しているようだ。

元々スレンダーな体型ではあるものの、炎上騒動による心労が心配される剛力。このような状況に置かれても愛を貫こうとする彼女が、幸せになれることを願うばかりだ。