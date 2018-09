■新UR「カグヤX」が契約ガチャに登場!

契約ガチャからURキャラクターのカグヤXが新登場。新たな衣装を身にまとい兵装もパワーアップ。遠距離からの攻撃は更に激しくなり相手の陣営に範囲攻撃を行います。また相手の防御力減少や命中率低下の能力も併せ持ちます。

さらに、スコアアタックで活躍できるURの「Hope」「魔神青龍」が今回の契約ガチャに再登場していますので、この機会をお見逃しなく!

期間

2018年9月26日(水)メンテナンス終了後~2018年10月3日(水)04:59まで

価格

1回:390クリスタル/10回:3,800クリスタル

■キャラクター紹介

UR「カグヤX」(CV:平野有紗)

SPスキル

全弾発射

敵へ連続範囲攻撃をする。

覚醒後は、回避ダウン効果が追加される。

■新英雄降臨で期間限定キャラクターの欠片と武器覚醒素材をゲット!

2018年9月26日(水)メンテナンス終了後~2018年10月3日(水)04:59までの間

イベント画面に「新英雄降臨」が追加されます。カグヤXの初回獲得時にカグヤXの欠片と武器覚醒素材が3個獲得できます。

■第3回スコアアタックイベント開催!

期間限定イベント「スコアアタック」を公開しました。

1日20回まで最大5パーティで強力なボスに挑戦がする事ができます。ボスは曜日ごとに変化し、特殊な攻撃と特性があります。また、特定条件のキャラクターは報酬かダメージにボーナスを得ることが出来ます。

挑戦することで報酬と「スコアポイント」が獲得できます。総ダメージ量とランキングで獲得できるポイントが異なります。

期間

2018年9月26日(水)メンテナンス終了後~2018年10月10日(水)04:59まで

アイテム交換所は2018年10月13日(土)04:59まで利用できます。

■メインストーリー追加&「夢の世界」14章を公開

メイン・番外ストーリーの23章と、夢の世界14章を公開しました。なお、メインストーリー23章をプレイするには前章をクリアする必要があります。

リンZのアバターが新登場!

「アバターの欠片」で交換できる新規アバターが追加されます。アバターを使用するには該当キャラクターを所持している必要があるのでご注意ください。

期間

2018年9月26日(水)メンテナンス終了後~

