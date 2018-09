『niko and ...』のJリーグコラボTシャツに、J2が登場！全デザイン“表裏”まとめ

8月にリリースされ、大きな話題を呼んだライフスタイル提案型ブランド『niko and ... (ニコアンド)』のJリーグコラボTシャツ。

リーグ25周年を記念したもので、計33クラブのうち、まずはJ1の16クラブとコラボレーションしたオリジナルTシャツが発売。オシャレで普段使いしやすいデザインから即日完売のものが出るほど人気となった。

そしてこのたび、ついにJ2の17クラブとコラボしたオリジナルTシャツが登場。Qolyでは前回に続き、Tシャツということで各デザインの表裏をまとめて紹介したい。

なお今回、J2が発売される9月30日(日)より、J1のTシャツも公式WEBストア[.st](ドットエスティ)にて追加販売されることが発表された。

価格は引き続き、半袖が2,900円、長袖が3,900円(いずれも税抜)。

前回買い逃したJ1クラブのファン、そして待ちに待っていたJ2クラブのサポーターは、この機会を逃すな!

水戸ホーリーホック

栃木SC

大宮アルディージャ

ジェフユナイテッド千葉

東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア

横浜FC

ヴァンフォーレ甲府

アルビレックス新潟

ツエーゲン金沢

FC岐阜

京都サンガF.C.

カマタマーレ讃岐

徳島ヴォルティス

愛媛FC

ロアッソ熊本

大分トリニータ

今回も『niko and...』らしいイイ感じのデザインがいっぱい!

このコラボレーションTシャツは、 Jリーグが掲げる「わたしたちは地域社会の一部である」という考えのもと、地域との関係性を大切に、街も人も元気になり成長するという理念にniko and ...が賛同し生まれたもの。

それぞれのチームの歴史や地域のつながりからインスピレーションを受け、ユニフォームとは異なり、日常的にも使えるバラエティ豊かなラインアップとなっている。

25周年の今年に限らず、ぜひ定期的に行ってほしいコラボだ。

Tシャツの発売は上述の通り、今週末の9月30日(日)。

J2は、「niko and ...TOKYO」「niko and ...ららぽーとTOKYO-BAY」「niko and ...イオンモール水戸内原」「公式WEBストア[.st](ドットエスティ)」の4店舗で全デザイン、その他の店舗では各ご当地チームのデザインを販売する。

J1の追加販売は「[.st]」のみ。こちらは12:00から販売が開始される。