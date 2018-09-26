あす9月27日（木）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

お化け屋敷のっぺらぼう（午後１時、ガーブ川水上店舗２階、～３０日）▼ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）▼体験型ナゾトキイベント（海洋博公園、～１０月２８日）

■演劇・舞台

創作エイサーショー（午後７時、ＳｕｎＳｅａＮ）

■アート・展覧会

考古学から見た首里（壺屋焼物博物館）▼金城哲夫生誕８０周年記念展（南風原町立中央公民館）▼本庄和子×正人ふたり写真展（パレットくもじ９階・毬、～２９日）▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～３０日）▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）▼触れて知る！暮らしの民具（恩納村博物館、～３０日）▼ぼくたちの台湾展（漢那ドライブイン、～３０日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３０日）▼ぼくとねこ展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３０日）▼絵筆の会・夢の彩会合同展示会（沖縄市中央公民館、～３０日）▼添石幸安・艶子夫婦展、みかんの会絵画展、桑江良健絵画展（いずれも那覇市民ギャラリー、～３０日）▼沖縄国際芸術祭（県立博物館・美術館、～３０日）▼金城盛弘紅型染展（リウボウ美術サロン、～１０月１日）▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）▼発見！アジアの漆ワールド展（浦添市美術館、～１０月８日）▼芸術と科学に架ける７つの橋（沖縄科学技術大学院大学、～１０月１７日）▼オープン記念展・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～１月３１日）