EXILE NESMITHがボウズに！ 岩田剛典、橘ケンチ、黒木啓司の反応は？

EXILE NESMITHが音楽を肴によもやまトークを繰り広げる、新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」で放送の番組「EXILE THE SECOND THE ON ~音~」。8月4週目は前回に続いて岩田剛典さんをゲストに迎え、居酒屋えぐざいるPARKでの公開収録の模様を放送。メンバーの裏話が展開されました。

事前予告なく公開収録を行ったということもあり、登場すると大歓声で迎えられた2人。なかなかない2ショットに、観客からは「ヤバいヤバい!」の声も。

この日は岩田さん主演の映画『パーフェクトワールド 君といる奇跡』(10月5日公開)にちなみ、この場所に一緒にいる奇跡に感謝し「ぶっちゃけトーク」を敢行。その中から、岩田さんがNESMITHに行った質問を紹介します。

岩田:なんで髪切ったんですか? ドレッドも、あれはあれでかっこ良かったのに!

NESMITH:「あれはあれで」(笑)。今は?

岩田:今も今で……(笑)。

NESMITH:ドレッドや編み込みを3年近くやってたんです。ずっと、いつかリセットしたい、切りたいなとは思っていたんですけど。今年、EXILEが復活することもあって原点回帰じゃないけど、1回気を引き締めるために切ろうと。

岩田:そういう気持ち的なものがあったんですね。

NESMITH:そう。そしたら(橘)ケンチさんに、「いや、ネスさ~。全然似合うけど、ボウズのハードル低くない?」って言われて。

岩田:ボウズのハードル?

NESMITH:「どういうことですか?」って聞いたら、「普通だったら“何かやっちゃった”とか、反省するときにボウズにする」と。それはわかるんですけど、僕、デフォルトがボウズなんで(笑)。

岩田:デフォルトがボウズ??

NESMITH:普通がボウズなんですよ。今までやっていたドレッドだったり編み込みだったり、トライバルっていう模様が入っていたりっていうのが……。

岩田:イレギュラーだったと。

NESMITH:そうそう。だから「ここから気を引き締めてまたやるぞ!」という気持ちを込めたんです。ただ(黒木)啓司さんには「あ~……何で切った……マジで……」って。

岩田:めっちゃ似てる(笑)。

NESMITH:「は~……ネスさん、わかってない……」って(笑)。

岩田:本気で思っていなくても、っていう絡みがあったということですね(笑)。

また最後には、8月1日に35歳の誕生日を迎えたNESMITHを全員で祝うというサプライズも。NESMITHは予想に反したサイズのケーキに「こんな広い会場にちっちゃいな~」と笑いつつ「この仕事を始めたのは17歳のときでした。ありがたくも、人生の半分以上このお仕事をさせていただいています。今年はEXILEの復活もありアラフォーにもなったので、もう何も怖くないです! 皆さん、付いて来てくれたら嬉しいです!」とメッセージを送りました。

<番組概要>

番組名:EXILE THE SECOND THE ON ~音~

パーソナリティ:EXILE NESMITH

放送時間:(初回放送)月曜 21:30-22:00

(リピート放送)火曜 7:30-8:00 / 17:30-18:00、土曜 22:00-22:30、日曜 12:00-12:30

番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/on