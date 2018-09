■「鬼武者」公式アンバサダーオーディションが開催決定!

ライブ配信プラットフォーム「SHOWROOM」にて、「鬼武者」を応援してくれる公式アンバサダーを募集する「鬼武者」公式アンバサダーオーディションが開催決定!「SHOWROOM」でのライブ配信による予選を勝ち抜き、見事公式アンバサダーに就任された方には、イベントや雑誌などに出演して「鬼武者」公式アンバサダーとして活動できるぞ!

予選へのエントリーは本日より開始しているぞ。詳しくは、「SHOWROOM」内の「鬼武者」公式アンバサダーオーディションサイトをチェックしよう!約18年の時を経て甦る傑作アクションの公式アンバサダーになれるチャンスを見逃すな!

■オーディション特典

予選特典

各予選ランキング上位5名

決勝イベントへの参加権獲得

特典獲得者へ通過等の連絡の予定はなく、自動で決勝イベントへエントリーさせて頂きます。

※0ポイントの方における順位に関しては対象外となります。

※特典の取り消しや辞退が発生した場合、繰り上げ等の対応は致しません。

決勝特典

ランキング1位:グランプリ(1名)

「鬼武者」公式アンバサダー就任決定!

グランプリで公式アンバサダーに就任された方には以下の活動内容を予定しております。

Character Samanosuke Akechi by (C)Amuse/Fu Long Production,(C)CAPCOM CO., LTD. 2001, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.Guest Creator:Takeshi Kaneshiro