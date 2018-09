■Pro Leagueグッズ一覧

販売日時・場所

場所:秋葉原UDXシアター 入口

日時:2018年10月13日(土)10:00~18:00

日時:2018年10月14日(日)10:00~18:00

住所:〒101-0021東京都千代田区外神田4丁目14-1

※「レインボーシックス Pro League Season 8 APAC Finals - in TOKYO」パブリックビューイング会場での販売となります。

※チケットをお持ちでない方もグッズのみご購入いただけます。

※本会場チケットをお持ちの方は、本会場でもお買い求めいただけます。(数量限定)

※おひとり様2点まで購入可能です。

大会情報はこちら

http://www.ubisoft.co.jp/proleague-season8-apac-finals/

(C)2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.