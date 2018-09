【悲報】人気コメディ『モダン・ファミリー』新シーズンで誰かが死ぬ！？そしてシリーズ終了へ・・・？

2009年から放送中の人気コメディ『モダン・ファミリー』。 そのシーズン10では主要キャラクターの誰かが死亡し、なおかつそこで幕を閉じるのではないかと、もっぱらの噂だ!

『モダン・ファミリー』

放送:2012年~

放送局:ABC

製作総指揮:クリストファー・ロイド

出演:エド・オニール/ソフィア・ヴァーガラ/ジュリー・ボーウェン/タイ・バーレル/ジェシー・テイラー・ファーガソン/エリック・ストーンストリート/サラ・ハイランド/アリエル・ウィンター/ノーラン・グールド

/リコ・ロドリゲス ほか

MODERN FAMILY cast members Julie Bowen (Claire Dunphy), Ty Burrell (Phil Dunphy), Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett), Eric Stonestreet (Cameron Tucker), Sarah Hyland (Haley Dunphy), Nolan Gould (Luke Dunphy), and Ariel Winter (Alex Dunphy)

エミー賞を初めとした数々の受賞歴を誇り、傑作コメディとして、放送開始以来、高い評価を獲得しているコメディ・ドラマ『モダン・ファミリー』ファンにとっては、衝撃的なニュースが届いた。

来るシーズン10でなんと!主要キャラクターの誰かが死ぬことになるという。

クリエイターのクリストファー・ロイドはシーズン10に関して「家族の死」を扱うシーズンになると予告し、これまでも、そしてこれからも「重要」なキャラクターが死ぬことを明言した。

具体的な名前は挙げなかったものの、ファンにとって、悲しいシーンが待ち受けていることは確か。

果たして、死ぬことになるのは誰なのか!?

MODERN FAMILY - 'Kiss and Tell'

『モダン・ファミリー』はモキュメンタリー方式の斬新な演出が目を惹き、10シーズンにわたり、高い評価を得てきたが、どうやらシリーズ・フィナーレを迎える日も近そうだ。

9月より放送スタートとなるシーズン10で幕を閉じるのではないかとの見方が強く、家族の誰かが死ぬことによって感動的なフィナーレを迎えるのではないかと推察されている。

ただ、シーズン10で新たな魅力を開花させるキャラクターもいるとの報道もあることから、続く、シーズン11が本当のラストになるという噂もある。

番組サイドは明言は避けており、未だハッキリしないのだが、シーズン11への意欲も現時点で垣間見せていることから、継続となる可能性も高そうだ。

しかし、シーズン11への継続か打ち切りかという問題よりも、目の前に迫った主要キャラクターの死の方が気がかりであることは間違いない。