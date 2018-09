【ブレイク・ライヴリーの変貌】視力を取り戻した女性は地味な妻からゴージャスな女性に『かごの中の瞳』

「ゴシップガール」で誰もが憧れる女の子を演じた美しいブレイク・ライヴリーがすっぴんで挑戦した愛憎ミステリー『かごの中の瞳』。この画像、ブレイクだとちょっと分からないですよね? 彼女は映画の中で変貌していきます!

『かごの中の瞳』

監督・脚本:マーク・フォースター

出演:ブレイク・ライヴリー、ジェイソン・クラーク、ダニー・ヒューストン

2016年/アメリカ/英語/上映時間:109分/R-15

配給:キノフィルムズ/木下グループ

9月28日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ他にて全国公開

ストーリー:

子供の頃の交通事故で失明してしまったジーナ(ブレイク・ライヴリー)。

現在は保険会社に勤める夫のジェームズ(ジェイソン・クラーク)と、彼の赴任先のタイ・バンコクで幸せな結婚生活を送っている。

ジーナはジェームズに献身的に支えられ、何不自由もなく暮らしていたが、なかなか子供ができないことが悩みだった。

ある日、医師のすすめで角膜移植を決意したジーナは、片目の視力を取り戻す。

髪を明るい色に染め、流行のファッションを身にまとい、外の世界へと飛び出して楽しむジーナ。

だが、ジェームズはそんなジーナに複雑な感情を抱くようになる…。





常にジェームズに守られてきたジーナ

妻ジーナの目が見えなくえもジェームズは幸せだった

視力を取り戻したジーナは好奇心や冒険心に溢れるようになる





目が見えないジーナは化粧っ気もなく、ぺたんこ靴を履き、ただジェームズに手を引かれ、守られている毎日でしたが、目が見えるようになると、その喜びから花が咲いたように明るくなり、どんどん華やかになっていきます。

ジーナの変貌を、ブレイクは活き活きと好演。

映画の冒頭は、いつものブレイクとは別人のようですが、視力を取り戻してからは“ザ・ブレイク・ライヴリー”といったイメージで、観ていて妙な安心感を抱きました。

ブレイク、大好きなもので(笑)。





視力を取り戻したジーナ。劇中、歌声も披露しています♪





本作に出演し、この役を演じたことについて、ブレイクが語ってくれています。









2007~2012年、人気海外ドラマ「ゴシップガール」に出演し、世界中で注目を集めたブレイク・ライヴリー。

彼女は番組終了後、演じたセリーナというキャラクターを脱ぎ捨て、どんどん新しいことに挑戦していきました。



「『ゴシップガール』が終わって初めて出演した映画『アデライン、100年目の恋』は、これ以上ないほど素敵だったわ。髪型もルックスもね。でも、それはあの役柄に必要とされた要素だったの。いろいろな時代に生き、様々な方言や話し方を必要とするキャラクターの中に自分を消し去ることができると思った。そういう要素を活かして、自分とは全く違う女性になれると感じたのよ。『カフェ・ソサエティ』もそう。1930年代が舞台だったから、自分とは違う女性になれた。『ロスト・バケーション』も、現実の生活で岩の上に取り残されて生きるために戦ったことなんてないから、今まで全く経験したことのない中に埋没することができると思ったの」





『かごの中の瞳』は、ブレイクが演じてきた中で、最も大きな変化だったそうです。





「私にとって、今までで一番大きな変身、最大の変化よ。今まで演じたどの役とも全然違っていて、最高だったわ。『かごの中の瞳』では、髪をブラウンに染めたり、事故の傷跡をつけたりしたけれど、素のままの姿でいることを重視したの。未加工でむき出し。心身ともに裸の状態になって、そこから何が生まれるのかを見ることが大切だったの。みんながよく見ているのは着飾った私で、むき出しの素の姿ではないから」





素のままで演じたブレイク





現在、『プーと大人になった僕』が大ヒット中のマーク・フォースター監督。

彼が『かごの中の瞳』の監督を担当しています。





「マーク・フォースター監督から電話があったの。どの作品の私が彼のレーダーに引っかかったのかは分からないけれど、彼から脚本を読んでみないか、そして気に入ったら会わないかと言われたの。彼と会って素晴らしい話ができたわ。映像についても意見が合ったし」





マーク・フォースター監督





脚本も、ショーン・コンウェイ(「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」)と共にフォースターが担当。





「脚本に書かれていたキャラクターは素晴らしかったわ。でも、すごく変わった脚本だったの。例えば、ここから映像はぼやける。ここはまたはっきり見えるけど、ここからまたぼやける。ここで彼女はプールで泳いでいるけれど、それが広い海になるとか、すごくビジュアルな脚本だった。マークが考えているビジュアルが見えたとき、本当に素晴らしいと思ったの」





独特の脚本についてフォースター監督に質問しながら演じたというブレイク





ジーナの夫、ジェームズを演じているのは『猿の惑星:新世紀(ライジング)』のジェイソン・クラーク。目が見えない状態での共演は、やはり難しかったそうです。





「普通なら、感情的なシーンではお互いの目を見て、泣いて訴えるでしょう。普段、目を見つめ合うことにどれほど頼っているか気づいたわ。泣く時に彼の目を見ないでいるのが本当に難しかった。少しずれたところを見るだけで、彼とのつながりがなくなってしまうの。だから、彼との気持ちのつながりをほかのところに求めなければならなくて、その分、すごく難しい演技になったわ。目で表現するといった表面的なところではなくて、もっと深いところで彼と通じ合わなければいけなかったから。でも、難しかったからこそ、今回の演技をすごく誇りに思えたわ」





見つめ合わずに感情をぶつけ合うのは難しかったと語るブレイク

本作での演技を誇りに思っているという





「本作の素晴らしいところは、観客はジーナのことをずっと見ていて、彼女の気持ちが目に表れたり、彼女が経験したりしていることを見ているんだけれど、彼女自身はそうしたことを見られないということ。だからその間、観客は彼女の夫ジェームズの視点から見ているようなものね。脚本を読んだ時から、これは面白い役だと思ったわ。一人の観客としても役者としても」





観客はジェームズの視点でジーナの変化を見守る

目が見えるようになり変化していくジーナ





現在31歳のブレイクは、夫ライアン・レイノルズとの間に2人の子供がいます。

母となり、ますます美しいブレイク。





HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 15: Actors Ryan Reynolds and Blake Lively with daughters James Reynolds and Ines Reynolds attend the ceremony honoring Ryan Reynolds with a Star on the Hollywood Walk of Fame on December 15, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)





アナ・ケンドリックと共演した『A Simple Favor』が大ヒットし、女優としても安定した実力と人気を持つブレイクは、多くの女性たちの憧れです。









ブレイクが「心身ともに裸の状態になった」と意欲を見せる『かごの中の瞳』は、今週末9月28日公開。

彼女の覚悟や名演技をぜひ劇場でご覧ください。