■第6章メインストーリー第2弾「最北の街・モンレイン」開放!

2018年9月26日(水)定期メンテナンスにて、第6章メインストーリー第2弾「最北の街・モンレイン」を開放しました。今回の実装では、第6章のストーリーを60%までお楽しみいただけますので、ぜひゲーム内でご覧になってくださいね♪

■「英雄伝説 閃の軌跡 II」から「トヴァル・ランドナー」が参戦!

2018年9月26日(水)定期メンテナンスにて、「英雄伝説 閃の軌跡 II」から「トヴァル・ランドナー」がプレイアブルキャラクターとして参戦いたしました。

トヴァル・ランドナー

大陸全土に支部がある、問題解決や調査を請け負う民間組織、《遊撃士教会(ブレイサーギルド)》の帝国支部に所属する遊撃士。遊撃士の活動が制限された帝国において、元同僚のサラなどと協力しつつ地道に活動を続けながら何とかギルドを立て直そうとしている。

武術の腕はそれなりだが、戦術オーブメントの裏技的なカスタマイズに長け、圧倒的な早さでアーツ(魔法)を繰り出す使い手として知られている。

Sクラフト「リベリオンストーム」

トヴァル・ランドナーが使用するSクラフト。圧縮された風の魔法球を融合させ、頭上から叩きつける。

■「購入コイン限定ガチャ」に「トヴァル・ランドナー」が登場!

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から、「購入コイン限定ガチャ」に「トヴァル・ランドナー」が登場いたします。「購入コイン限定ガチャ」は、有償ブレイサーコイン(BC)のみで挑戦することができ、期間限定で「トヴァル・ランドナー」の排出確率が大幅に上昇しております!

今週の「購入コイン限定ガチャ」では、LV30以上の「トヴァル・ランドナー★6」も排出されます。さらに、10回申請は2,000BCで挑戦できます。10回申請に挑戦することで、交換屋にて豪華なアイテムと交換できる「トヴァルサポートチケット」が3枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

「購入コイン限定ガチャ」実装期間

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から2018年10月3日(水)定期メンテナンス前まで

■「月末支援ガチャ」に「トヴァル・ランドナー」が登場!

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から、「月末支援ガチャ」に「トヴァル・ランドナー」が登場いたします。今回登場した「月末支援ガチャ」では、LV30以上の「トヴァル・ランドナー★6」も排出されます。さらに、10回申請に挑戦することで、交換屋にて豪華なアイテムと交換できる「トヴァルサポートチケット」が2枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

**「トヴァル・ランドナー」排出確率アップ期間

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から2018年10月3日(水)定期メンテナンス前まで

■「トヴァル・ランドナー」があたるWチャンス!「BCチャージキャンペーン」を実施♪

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から、「トヴァル・ランドナー」の実装を記念した「BCチャージキャンペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中、一度のお支払いでUJJコインを3,000円以上購入し「BC(ブレイサーコイン)」をチャージすると、初回に限り「ボーナス支援チケット」をプレゼントいたします。

また、一度のチャージ額が500円以上の場合は金額に応じた個数の「トヴァル記念ガチャチケット」が必ず手に入ります。累計で5,000円以上チャージすることで「グレンみっしぃ」1体、10,000円以上チャージすることで「クロガネみっしぃ」1体をプレゼント!チケットを消費して遊べるゲーム内の特別ガチャからは、「トヴァル・ランドナー」などの豪華キャラクターを獲得できるWチャンスがあるので、この機会をお見逃しなく!

※累計チャージ特典はどちらか1体しか取得できません。

「BCチャージキャンペーン」実施期間

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から2018年10月3日(水)11時まで

■イベント探索地「誇り高き紋章を掲げて」実装!

2018年9月26日(水)定期メンテナンスにて、イベント探索地「誇り高き紋章を掲げて」を実装いたしました。「誇り高き紋章を掲げて」では、「トヴァル・ランドナー」が率いる強敵に勝つことで、「トヴァル記念ガチャ」に挑戦できる「トヴァルのバッジ」など、さまざまな報酬を獲得することができます。超高難易度「煉獄」ステージも実装しておりますので、 ぜひイベントに挑戦して豪華報酬を獲得してくださいね♪

イベント探索地「誇り高き紋章を掲げて」実装期間

2018年9月28日(金)6時から2018年10月1日(月)5時59分まで

2018年10月5日(金)6時から2018年10月8日(月)5時59分まで

■「閃の軌跡IV発売記念ログインボーナス」実施

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から、「閃の軌跡IV発売記念ログインボーナス」を実施いたします。キャンペーン期間中、「ロイド・バニングス」と「エリィ・マクダエル」の専属武器など、1日1回ログインするごとに、日数に応じた報酬を獲得することができます。ぜひ毎日ログインして、役立つ報酬を手に入れてくださいね♪

「閃の軌跡IV発売記念ログインボーナス」実施期間

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から2018年10月3日(水)定期メンテナンス前まで

■「無限の塔」実装!

2018年9月26日(水)定期メンテナンスにて、「無限の塔」を期間限定で実装いたしました。「無限の塔」では、各階の敵を倒すことでアイテムを獲得することができます。上の階に行くほど敵が強力になり、獲得報酬が豪華になっていきます。100階をクリアすると、「制覇者」シリーズと交換できるチケットを手に入れるチャンス!

さらに、今回の無限の塔では120階までの階層に挑戦することができます。ぜひイベントに挑戦して、豪華報酬を獲得してくださいね♪

「無限の塔」実装期間

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から2018年10月11日(木)定期メンテナンス前まで

■大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催♪

2018年9月26日(水)定期メンテナンス後から、大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催いたします。今回登場するのは「レクター・アランドール」「グラッツ」「モルガン」になります。ぜひ人気のキャラクターたちを手に入れてくださいね♪

大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」開催日程

2018年9月27日(木)6時から翌日5時59分まで:VS レクター・アランドール

2018年9月28日(金)6時から翌日5時59分まで:VS グラッツ

2018年9月29日(土)6時から翌日5時59分まで:VS モルガン

2018年9月30日(日)6時から翌日5時59分まで:VS レクター・アランドール

2018年10月1日(月)6時から翌日5時59分まで:VS グラッツ

2018年10月2日(火)6時から翌日5時59分まで:VS モルガン

