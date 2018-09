女優・新垣結衣さんが主演を務める秋ドラマ『獣になれない私たち』(日本テレビ系・10月10日水曜・夜10時~)の公式Instagramが26日に開設され、最初の投稿がさっそく話題になっています。

■『獣になれない私たち』とは

『獣になれない私たち』常に笑顔で過ごしているが、実は心をすり減らして生きている新垣さん演じる深海昌と、常に論理的で毒舌な松田龍平さん演じる根元恒星が繰り広げる自由に本能のまま生きられない頭でっかちな2人のアラサーカップルの笑えて切ない「ラブかもしれないストーリー」。

人生うまくいっているように見えるけど、どこか諦めてしまっているふたり。獣のように本能で行動ができない現代の男女がリアルに描かれるとのこと。

脚本を手掛けるのは2016年に大ヒットした新垣さんの主演ドラマ『逃げるが恥だが役に立つ』を手掛けた野木亜紀子さん。『逃げ恥』以来のタッグということで注目が集まっています。

■「ガッキーかわいい」と歓喜の声

記念すべき最初の投稿は主演を務める新垣さんと松田さんのツーショット。

View this post on Instagram

instagram始めました📸 #新垣結衣 #松田龍平 #獣になれない私たち #けもなれ

A post shared by 【公式】獣になれない私たち(@kemo_nare_ntv) on Sep 25, 2018 at 7:55pm PDT

この投稿に喜ぶファンたちのコメントが殺到。

「ガッキーかわいい!」

「ようやく!ずっと楽しみにしていました!」

「待ってました♥ガッキーかわいすぎます♥ドラマ楽しみにしています!」

「最高!」

公式インスタグラムでどのような新垣さんの写真がアップされるのか、今後目が離せませんね!

・合わせて読みたい→藤田ニコル、JKと今の写真比べ「面白いね」ビジュアルの変化に反響

(文/fumumu編集部・栞)