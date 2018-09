■「NieR:Automata」復刻記念キャンペーン開催!

期間中にログインすると、「NieR:Automata」ガチャチケットや、コラボカードのソウルを獲得できます!さまざまなカードを手に入れるチャンスとなっておりますので、どうぞこの機会をお見逃しなく!

開催期間

2018年09月26日(水)メンテナンス後~2018年10月10日(水)12:59まで

(C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C) 2017, 2018 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.