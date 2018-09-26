アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど、様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream！（バンドリ！）」。
その「BanG Dream！」から生まれたRAISE A SUILEN（レイズ ア スイレン）は、同コンテンツ内ガールズバンドPoppin'Party（ポッピンパーティ）、Roselia（ロゼリア）に続く、実際に楽器を奏で歌う第三のリアルライブバンドだ。
そのRAISE A SUILENの前身であるTHE THIRD（仮）が、今年3月に下北沢GARDENにて開催された「THE THIRD（仮）1stライブ」の楽曲部分を全て収録したライブCDをリリースする！
今年5月に開催された「BanG Dream！ 5th☆LIVE」では2日間で24,000人を動員。その2日間共にオープニングアクトを努め、その実力を知らしめたTHE THIRD（仮）。今年7月にはマイナビ赤坂BLITZにて「THE THIRD（仮） 2nd ライブ」を開催し、正式バンド名「RAISE A SUILEN」の決定を発表した。リアルライブにも勢いがあるコンテンツの今後を担う新生バンドが奏でる音楽を存分に楽しめる一枚となっている。
■ライブCD「THE THIRD（仮）1stライブ」
Artist
THE THIRD（仮）…Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳
ゲストギター…大塚紗英
初回生産限定封入特典
12月7日（金）・8日（土）両国国技館にて開催「BanG Dream！ 6th☆LIVE」抽選応募申込券
対象商品：BRMM-10132、BRMM-10135（応募締切：2018年10月18日（木）23：59まで）
※応募締切日が変更となりました。
CD収録内容
- That Is How I Roll！…●
- しゅわりん☆どり～みん…●
- パスパレボリューションず☆…●
- えがおのオーケストラっ！…●
- Don't be afraid！…●
- ゆら・ゆらRing-Dong-Dance…●
- Hey-Day狂騒曲（カプリチオ）…●
- Scarlet Sky…●
- ゴーカ！ごーかい！？ファントムシーフ！…●
- R・I・O・T…☆
- That Is How I Roll！…■
- R・I・O・T…■
演奏メンバー
●…Raychell、夏芽、倉知玲鳳、大塚紗英（ゲスト）
☆…Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳
■…Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、大塚紗英（ゲスト）
※一部を除き、MC部分をカットして収録しております。予めご了承ください。
■BanG Dream！ 6th☆LIVE開催決定
開催日時
2018年12月7日（金）開場18:00/開演19:00（予定）出演：RAISE A SUILEN
2018年12月8日（土）開場15:00/開演16:00（予定）出演：Poppin'Party
会場
両国国技館
チケット情報
9月26日（水）発売のTHE THIRD（仮）ライブCD「THE THIRD（仮） 1st ライブ」、10月3日（水）発売のPoppin'Party 11th Single「ガールズコード」に抽選応募申込券を封入
※応募券1枚につき1日程への応募可能、日程はどちらでも可
（応募締切：2018年10月18日（木）23：59まで）
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