福井国体９月２６日の福井県勢結果

自転車男子チームスプリント決勝　１分１４秒３１６の大会新記録で優勝した福井。左から寺崎浩平、岸田剛、市田龍生都＝９月２６日、福井県福井市の福井競輪場

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月２６日の福井県勢の結果

　◇自転車（福井競輪場）

　▽成年男子スプリント予選　（４）岸田剛（鹿屋体大）１０秒７６２＝１回戦進出

　▽同１回戦　　　　　

　「４組」（１）岸田剛（鹿屋体大）１１秒１２３＝準々決勝進出

　▽同ポイントレース予選（１万６０００メートル）　

　「１組」（２）荒井佑太（科学技術高職）１３点＝決勝進出

　▽同ケイリン２回戦　

　「１組」（２）寺崎浩平（福井県スポーツ協会）＝準決勝進出

　▽男子４０００メートル団体追い抜き順位

　（５）福井（荒井佑太、碇優太、広瀬元輝、斎藤知樹）

　▽同チームスプリント決勝

　（１）福井（寺崎浩平、岸田剛、市田龍生都）１分１４秒３１６＝大会新

　▽同順位　（１）福井（寺崎浩平、岸田剛、市田龍生都）

　▽女子ケイリン２回戦

　「１組」（１）柳原真緒（ＪＰＣＡ福井）１２秒０９２＝準決勝進出

　▽同チームスプリント決勝

　（２）福井（柳原真緒、中村愛花）５８秒２３９

　▽同順位

　（２）福井（柳原真緒、中村愛花）

　▽少年男子スプリント予選

　（２２）竹村虎太郎（科学技術高）１１秒９０８＝落選

　▽同ポイントレース予選（１万６０００メートル）

　「２組」（１１）斎藤知樹（科学技術高）４点＝落選

　▽同ケイリン敗者復活戦

　「３組」（１）竹沢雅也（科学技術高）１１秒６８１＝２回戦進出

　▽同２回戦

　「１組」（１）竹沢雅也（科学技術高）１１秒７２５＝準決勝進出

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