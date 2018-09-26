福井国体９月２６日の福井県勢結果

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月２６日の福井県勢の結果
◇自転車（福井競輪場）
▽成年男子スプリント予選 （４）岸田剛（鹿屋体大）１０秒７６２＝１回戦進出
▽同１回戦
「４組」（１）岸田剛（鹿屋体大）１１秒１２３＝準々決勝進出
▽同ポイントレース予選（１万６０００メートル）
「１組」（２）荒井佑太（科学技術高職）１３点＝決勝進出
▽同ケイリン２回戦
「１組」（２）寺崎浩平（福井県スポーツ協会）＝準決勝進出
▽男子４０００メートル団体追い抜き順位
（５）福井（荒井佑太、碇優太、広瀬元輝、斎藤知樹）
▽同チームスプリント決勝
（１）福井（寺崎浩平、岸田剛、市田龍生都）１分１４秒３１６＝大会新
▽同順位 （１）福井（寺崎浩平、岸田剛、市田龍生都）
▽女子ケイリン２回戦
「１組」（１）柳原真緒（ＪＰＣＡ福井）１２秒０９２＝準決勝進出
▽同チームスプリント決勝
（２）福井（柳原真緒、中村愛花）５８秒２３９
▽同順位
（２）福井（柳原真緒、中村愛花）
▽少年男子スプリント予選
（２２）竹村虎太郎（科学技術高）１１秒９０８＝落選
▽同ポイントレース予選（１万６０００メートル）
「２組」（１１）斎藤知樹（科学技術高）４点＝落選
▽同ケイリン敗者復活戦
「３組」（１）竹沢雅也（科学技術高）１１秒６８１＝２回戦進出
▽同２回戦
「１組」（１）竹沢雅也（科学技術高）１１秒７２５＝準決勝進出