長谷部は？Cロナは？モドリッチは？注目人物のFIFA最優秀選手賞、投票選手まとめ：選手編

ザ・ベスト・FIFAフットボールアウォーズ2018」が24日に行われ、レアル・マドリードのクロアチア代表MFルカ・モドリッチが男子最優秀選手賞に選ばれた。選出基準はFIFA加盟国の監督、キャプテン、メディアからそれぞれ1名ずつが第1投票選手、第2投票選手、第3投票選手を選び、それぞれ5ポイント、3ポイント、1ポイントが与えられ、最もポイントを多く集めた選手が最優秀選手賞となる。今回はスペイン紙『マルカ』が伝えた、各国の投票権を持つ人物の投票先の中から、注目の選手を取り上げてご紹介する。

リオネル・メッシ

国籍：アルゼンチン

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：キリアン・ムバッペ

第3投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

ミル・ジェディナク

国籍：オーストラリア

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第3投票選手：モハメド・サラー

エデン・アザール

国籍：ベルギー

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：ラファエル・ヴァラン

第3投票選手：キリアン・ムバッペ

エディン・ジェコ

国籍：ボスニア・ヘルツェゴビナ

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：モハメド・サラー

第3投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

ミランダ

国籍：ブラジル

第1投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第2投票選手：キリアン・ムバッペ

第3投票選手：リオネル・メッシ

ルカ・モドリッチ

国籍：クロアチア

第1投票選手：ラファエル・ヴァラン

第2投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第3投票選手アントワーヌ・グリーズマン

ハリー・ケイン

国籍：イングランド

第1投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第2投票選手：リオネル・メッシ

第3投票選手：ケビン・デ・ブライネ

ウーゴ・ロリス

国籍：フランス

第1投票選手：ラファエル・ヴァラン

第2投票選手：アントワーヌ・グリーズマン

第3投票選手：キリアン・ムバッペ

マヌエル・ノイアー

国籍：ドイツ

第1投票選手：エデン・アザール

第2投票選手：ルカ・モドリッチ

第3投票選手：ラファエル・ヴァラン

ジョルジョ・キエッリーニ

国籍：イタリア

第1投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第2投票選手：ルカ・モドリッチ

第3投票選手：モハメド・サラー

キ・ソンヨン

国籍：韓国

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第3投票選手：キリアン・ムバッペ

ロベルト・レバンドフスキ

国籍：ポーランド

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：ラファエル・ヴァラン

第3投票選手：キリアン・ムバッペ

クリスティアーノ・ロナウド

国籍：ポルトガル

第1投票選手：ラファエル・ヴァラン

第2投票選手：ルカ・モドリッチ

第3投票選手：キリアン・ムバッペ

セルヒオ・ラモス

国籍：スペイン

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第3投票選手：リオネル・メッシ

ディエゴ・ゴディン

国籍：ウルグアイ

第1投票選手：アントワーヌ・グリーズマン

第2投票選手：モハメド・サラー

第3投票選手：ルカ・モドリッチ

長谷部誠

国籍：日本

第1投票選手：ルカ・モドリッチ

第2投票選手：クリスティアーノ・ロナウド

第3投票選手：アントワーヌ・グリーズマン