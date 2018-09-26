【感染症情報】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が4週連続増-咽頭結膜熱、手足口病も増加

国立感染症研究所がまとめた9月10日から16日までの週の5類感染症の患者報告（小児科定点医療機関約3000カ所、速報値）によると、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点医療機関当たりの患者報告数が4週連続で増加した。咽頭結膜熱（プール熱）も2週連続で増加し、手足口病は減少から増加に転じた。一方、ヘルパンギーナは2週連続で減少し、感染性胃腸炎は増加から減少に転じた。【越浦麻美、瀬戸直樹】

〔A群溶血性レンサ球菌咽頭炎〕報告数は前週比約4.55％増の1.38人。都道府県別の上位3位は、鳥取（3.53人）、福岡（2.62人）、山口（2.51人）。〔咽頭結膜熱〕報告数は前週比約6.1％増の0.35人。都道府県別の上位3位は、新潟（1.04人）、鹿児島（1.02人）、沖縄（0.88人）。〔手足口病〕報告数は前週比約0.9％増の1.14人。都道府県別の上位3位は、愛媛（4.57人）、沖縄（3.74人）、北海道（3.06人）。〔ヘルパンギーナ〕報告数は前週比約12.7％減の1.45人。都道府県別の上位3位は、山形（6.6人）、福島（4.9人）、富山（4.55人）。〔感染性胃腸炎〕報告数は前週比約1.9％減の3.65人。都道府県別の上位3位は、宮崎（10.71人）、大分（9.78人）、鹿児島（6.37人）。