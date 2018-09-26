【互いに1ゴールずつを奪う！】天皇杯 磐田vs札幌

天皇杯4回戦は9月26日 (水)、ヤマハスタジアムでジュビロ磐田 vs 北海道コンサドーレ札幌の試合が行われている。
前半9分に川又のゴールで磐田が先制するも、その2分後に早坂のゴールで札幌がすぐさま同点に追いつく！同点のまま前半を折り返す。Player!で速報中
メンバー
■ ジュビロ磐田
GK 36 三浦 龍輝
DF 24 小川 大貴
DF 25 大南 拓磨
DF 33 藤田 義明
DF 41 高橋 祥平
MF 9 太田 吉彰
MF 14 松本 昌也
MF 19 山田 大記
MF 23 山本 康裕
MF 30 上原 力也
FW 20 川又 堅碁
GK 31 志村 滉
DF 3 大井 健太郎
MF 11 松浦 拓弥
MF 27 荒木 大吾
MF 38 伊藤 洋輝
FW 16 中野 誠也
FW 18 小川 航基
■ 北海道コンサドーレ札幌
GK 1 菅野 孝憲
DF 3 田中 雄大
DF 15 菊地 直哉
DF 20 キム ミンテ
MF 6 兵藤 慎剛
MF 19 白井 康介
MF 26 早坂 良太
MF 27 荒野 拓馬
MF 31 宮吉 拓実
MF 41 三好 康児
FW 13 内村 圭宏
GK 21 阿波加 俊太
DF 37 濱 大耀
MF 14 駒井 善成
MF 17 稲本 潤一
MF 44 小野 伸二
FW 38 菅 大輝
FW 40 藤村 怜