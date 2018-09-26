【J2第22節】京都が福岡から逃げ切り勝利

J2リーグ第22節は9月26日 (水)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs アビスパ福岡の試合が行われました。
前半、京都は福岡に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、京都は1点、福岡は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、京都は、1点差で福岡を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 京都サンガF.C.
GK 21 清水 圭介
DF 4 田中 マルクス闘莉王
DF 6 本多 勇喜
DF 15 染谷 悠太
DF 17 牟田 雄祐
DF 24 増川 隆洋
MF 8 重廣 卓也
MF 14 仙頭 啓矢
MF 22 小屋松 知哉
MF 44 庄司 悦大
FW 20 カイオ
GK 34 若原 智哉
DF 3 宮城 雅史
DF 39 黒木 恭平
MF 31 ジュニーニョ
MF 41 金久保 順
FW 9 レンゾ ロペス
FW 13 岩崎 悠人
■ アビスパ福岡
GK 23 杉山 力裕
DF 26 古賀 太陽
DF 29 吉本 一謙
DF 39 篠原 弘次郎
MF 6 ウォン ドゥジェ
MF 7 ユ インス
MF 8 鈴木 惇
MF 22 輪湖 直樹
MF 33 山瀬 功治
FW 16 石津 大介
FW 13 木戸 皓貴
GK 21 圍 謙太朗
DF 19 堤 俊輔
MF 27 平尾 壮
MF 14 枝村 匠馬
MF 41 北島 祐二
FW 10 城後 寿
FW 35 レオミネイロ
スタッツ
京都福岡CK数35PK数00オフサイド数22シュート数515直接FK数1213警告数40退場数00間接FK数22