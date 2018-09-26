【J2第22節】京都が福岡から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第22節は9月26日 (水)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs アビスパ福岡の試合が行われました。

前半、京都は福岡に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、京都は1点、福岡は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、京都は、1点差で福岡を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 17 牟田 雄祐

DF 24 増川 隆洋

MF 8 重廣 卓也

MF 14 仙頭 啓矢

MF 22 小屋松 知哉

MF 44 庄司 悦大

FW 20 カイオ

GK 34 若原 智哉

DF 3 宮城 雅史

DF 39 黒木 恭平

MF 31 ジュニーニョ

MF 41 金久保 順

FW 9 レンゾ ロペス

FW 13 岩崎 悠人

■ アビスパ福岡

GK 23 杉山 力裕

DF 26 古賀 太陽

DF 29 吉本 一謙

DF 39 篠原 弘次郎

MF 6 ウォン ドゥジェ

MF 7 ユ インス

MF 8 鈴木 惇

MF 22 輪湖 直樹

MF 33 山瀬 功治

FW 16 石津 大介

FW 13 木戸 皓貴

GK 21 圍 謙太朗

DF 19 堤 俊輔

MF 27 平尾 壮

MF 14 枝村 匠馬

MF 41 北島 祐二

FW 10 城後 寿

FW 35 レオミネイロ

スタッツ

京都福岡CK数35PK数00オフサイド数22シュート数515直接FK数1213警告数40退場数00間接FK数22