【J2第22節】京都が福岡から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第22節は9月26日 (水)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs アビスパ福岡の試合が行われました。
前半、京都は福岡に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、京都は1点、福岡は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、京都は、1点差で福岡を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK　21　清水　圭介
DF　4　田中　マルクス闘莉王
DF　6　本多　勇喜
DF　15　染谷　悠太
DF　17　牟田　雄祐
DF　24　増川　隆洋
MF　8　重廣　卓也
MF　14　仙頭　啓矢
MF　22　小屋松　知哉
MF　44　庄司　悦大
FW　20　カイオ

GK　34　若原　智哉
DF　3　宮城　雅史
DF　39　黒木　恭平
MF　31　ジュニーニョ
MF　41　金久保　順
FW　9　レンゾ　ロペス
FW　13　岩崎　悠人

■ アビスパ福岡

GK　23　杉山　力裕
DF　26　古賀　太陽
DF　29　吉本　一謙
DF　39　篠原　弘次郎
MF　6　ウォン　ドゥジェ
MF　7　ユ　インス
MF　8　鈴木　惇
MF　22　輪湖　直樹
MF　33　山瀬　功治
FW　16　石津　大介
FW　13　木戸　皓貴

GK　21　圍　謙太朗
DF　19　堤　俊輔
MF　27　平尾　壮
MF　14　枝村　匠馬
MF　41　北島　祐二
FW　10　城後　寿
FW　35　レオミネイロ

スタッツ

京都福岡CK数35PK数00オフサイド数22シュート数515直接FK数1213警告数40退場数00間接FK数22

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