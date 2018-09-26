【ジュビロが4回戦突破！】天皇杯4回戦 磐田vs札幌

サッカー 試合サマリー

天皇杯4回戦は9月26日 (水)、ヤマハスタジアムでジュビロ磐田 vs 北海道コンサドーレ札幌の試合が行われました。

磐田と札幌は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、磐田、札幌共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは磐田であった。

最終スコアは4 - 2となり、磐田は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

ジュビロが接戦を制し、4回戦突破！

詳細を確認する

メンバー

■ ジュビロ磐田

GK 36 三浦 龍輝

DF 24 小川 大貴

DF 25 大南 拓磨

DF 33 藤田 義明

DF 41 高橋 祥平

MF 9 太田 吉彰

MF 14 松本 昌也

MF 19 山田 大記

MF 23 山本 康裕

MF 30 上原 力也

FW 20 川又 堅碁

GK 31 志村 滉

DF 3 大井 健太郎

MF 11 松浦 拓弥

MF 27 荒木 大吾

MF 38 伊藤 洋輝

FW 16 中野 誠也

FW 18 小川 航基

■ 北海道コンサドーレ札幌

GK 1 菅野 孝憲

DF 3 田中 雄大

DF 15 菊地 直哉

DF 20 キム ミンテ

MF 6 兵藤 慎剛

MF 19 白井 康介

MF 26 早坂 良太

MF 27 荒野 拓馬

MF 31 宮吉 拓実

MF 41 三好 康児

FW 13 内村 圭宏

GK 21 阿波加 俊太

DF 37 濱 大耀

MF 14 駒井 善成

MF 17 稲本 潤一

MF 44 小野 伸二

FW 38 菅 大輝

FW 40 藤村 怜