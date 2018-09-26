【ジュビロが4回戦突破！】天皇杯4回戦 磐田vs札幌

サッカー 試合サマリー

天皇杯4回戦は9月26日 (水)、ヤマハスタジアムでジュビロ磐田 vs 北海道コンサドーレ札幌の試合が行われました。

磐田と札幌は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、磐田、札幌共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは磐田であった。

最終スコアは4 - 2となり、磐田は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

ジュビロが接戦を制し、4回戦突破！

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メンバー

■ ジュビロ磐田

GK　36　三浦 龍輝

DF　24　小川 大貴

DF　25　大南 拓磨

DF　33　藤田 義明

DF　41　高橋 祥平

MF　9　太田 吉彰

MF　14　松本 昌也

MF　19　山田 大記

MF　23　山本 康裕

MF　30　上原 力也

FW　20　川又 堅碁

GK　31　志村 滉

DF　3　大井 健太郎

MF　11　松浦 拓弥

MF　27　荒木 大吾

MF　38　伊藤 洋輝

FW　16　中野 誠也

FW　18　小川 航基

■ 北海道コンサドーレ札幌

GK　1　菅野 孝憲

DF　3　田中 雄大

DF　15　菊地 直哉

DF　20　キム ミンテ

MF　6　兵藤 慎剛

MF　19　白井 康介

MF　26　早坂 良太

MF　27　荒野 拓馬

MF　31　宮吉 拓実

MF　41　三好 康児

FW　13　内村 圭宏

GK　21　阿波加 俊太

DF　37　濱 大耀

MF　14　駒井 善成

MF　17　稲本 潤一

MF　44　小野 伸二

FW　38　菅 大輝

FW　40　藤村 怜

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