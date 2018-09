【お店みたいで可愛い！】セレブのクローゼットは、1年分の服と靴がある？！

マンディ・ムーア、ローレン・コンラッドなどのセレブのクローゼットを拝見。洗濯も、着回しも、しなくていいほどの服と小物で溢れています。

マンディ・ムーア

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Mandy Moore attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images)

ドラマ『This Is Us』に、出演中のマンディ・ムーア。

カバンは吊るし、クラッチバッグは仕切り板で、きれいに整理されています。トップス、ジャケット、ワンピースなども分けて吊るしているみたいです。毎日、クローゼットを開くのが楽しそう!

アビゲイル・スペンサー

NBCUNIVERSAL EVENTS -- NBC New York Midseason Press Day -- Pictured: Abigail Spencer, 'Timeless' -- (Photo by: Maarten de Boer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『タイムレス』に出演していた、アビゲイル・スペンサー。

彼女のクローゼットは靴がたくさん。ほこりが被らないようにするためか、箱に収納されています。箱には、靴の種類が書かれています。

ローレン・コンラッド

PACIFIC PALISADES, CA - SEPTEMBER 20: Lauren Conrad attends Caruso's Palisades Village Opening Gala at Palisades Village on September 20, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

『The Hills』女優のローレン・コンラッド。 現在は、自身のファッションブランドを立ち上げています。そんな彼女のクローゼットは、お店みたいに統一感があって、オシャレ!

彼女のクローゼットは、全てのファッションアイテムがカテゴリー分けされています。夏物・冬物も整理整頓。

アビゲイル・スペンサーと同じで、彼女も箱に靴を収納。よく履く靴は、箱にいれずに棚に並べているのでしょうか。ベージュや茶色で、色が統一されてきれい。お店みたい!

バスルームも棚もこの通り!全部カテゴリー分け。こんなに物が必要なのかも不思議…。一番上のマニキュアたちは、使い切ることができるのか気になります。

ケイシー・マスグレイヴス

INDIO, CA - APRIL 28: Kacey Musgraves performs onstage during 2018 Stagecoach California's Country Music Festival at the Empire Polo Field on April 28, 2018 in Indio, California. (Photo by Christopher Polk/Getty Images for Stagecoach)

歌手のケイシー・マスグレイヴス。

彼女のクローゼットはカラフル!10センチ以上ありそうな可愛いピンヒールたち、派手なシャツやジャケット。毎日、気分があがりそうなクローゼットですよね♡

小物スペースも可愛い。エスニック風に統一しているのかな。サングラスやアクセサリー入れも、ごちゃごちゃせずに選びやすそうです。

いかがでしたか?

あなたは、「かわいい♡」と思ったクローゼットはありましたか?セレブのクローゼットに憧れます(私はあまり物を持たないタイプですが…)。コーディネートを考えるのは楽しいけど、日が暮れちゃいそう!

