【悲報】『グレイズ・アナトミー』エレン・ポンピオが降板を示唆！

大人気メディカル・ドラマ『グレイズ・アナトミー』にて、主人公のメレディス・グレイを好演しているエレン・ポンピオが降板を示唆した。

このお話の主人公

ELLEN POMPEO

エレン・ポンピオ(Ellen Pompeo)

生年月日:1969年11月10日

出身地:アメリカ・マサチューセッツ州

身長:170cm

主な出演作:『グレイズ・アナトミー』メレディス・グレイ役

ELLEN POMPEO

大人気メディカル・ドラマ『グレイズ・アナトミー』にて主人公のメレディス・グレイを15シーズンにわたり演じてきたエレン・ポンピオが、このほど、降板を示唆するコメントを残し、話題になっている。

エレンはEntertainment Weeklyのインタビューで「私たちはこれまでに描こうとしていた物語の大半をやりつくしてしまったのではないかと、最近つくづく感じるの」と、『グレイズ・アナトミー』自体がもうそろそろ潮時なのではないかというコメントを残した。

「‘‘変化’’が欲しい」とも語っていることから、このまま物語に変化がなければ、降板の意思があるともとれるコメントだった。

今年の1月時点で、新たな挑戦に意欲を見せていたエレンには、次なるプロジェクトが控えているという。

そこでは多くの「試練」が彼女を待ち受けているようで、そちらにエレン自身の気持ちは傾いてしまっているのかもしれない。

いずれにせよ、ファンとしてはエレンのいない『グレイズ・アナトミー』など観たくはないため、彼女を切り離すなら、素直に終わりを告げてほしいものだ。