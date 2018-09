【眩しい！】レディー・ガガが主演映画のプレミアで着たドレスは全身○○○！

ベネチア国際映画祭でもゴージャスな姿を披露したレディー・ガガ。出演映画『アリー/ スター誕生』のLAプレミアでレッドカーペットに登場した彼女は全身○○○で登場。アーティスティックで豪華すぎるドレスをご覧あれ!

レディー・ガガ

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Lady Gaga walks the red carpet ahead of the 'A Star Is Born' screening during the 75th Venice Film Festival at Sala Grande on August 31, 2018 in Venice, Italy. (Photo by Maria Moratti/Contigo/Getty Images)

ベネチア国際映画祭で着用したフラミンゴドレスやトロントでのグラマラスなドレス姿を披露したレディー・ガガ(32)。最新出演映画『アリー/ スター誕生』のLAプレミアでレッドカーペットに登場した彼女は、ジバンシィのシルバー1色のオートクチュールドレスで登場しました。豪華すぎるドレスをとくとご覧あれ!

全身シルバーのオートクチュールドレス!

ロングのレースケープは息を飲む美しさ

ジュエリーはブルガリ(婚約指輪も♡)

公私ともに幸せそうなレディー・ガガ

今年12月21日公開の初主演映画『アリー/ スター誕生』もぜひお見逃しなく。圧巻の歌声とガガのナチュラルな演技が見どころです!

