日本逾百所大学入选“世界大学排名” 创历史新高

【共同社伦敦9月26日电】英国教育刊物《泰晤士高等教育》（THE）26日公布了今年的“世界大学排名”，日本有103所学校上榜，创历史新高。日本的大学中排名最高的东京大学虽从去年的第46位升至第42位，但在亚洲仅排第五。

今年的排名以86个国家的1250余所大学为对象。日本上榜学校数量仅次于美国的172所，该杂志赞扬称：“日本显示了前所未有的存在感。取得了切实的进步。”

虽然入选前200名的仅有东大和排名第65位的京都大学（去年排名第74），但东大的教育环境与产业收入等、京大的教学方式和产业收入的改善得到了肯定。进入前300名的有大阪大学、东北大学、东京工业大学，前350名有名古屋大学，另有7所学校进入了前500名。

该杂志主编就未来前景指出人口减少和老龄化等各种问题“有可能威胁日本大学的存续”，称进一步的投资等不可或缺。

亚洲的大学中，排名最高的中国清华大学列第22位，新加坡国立大学排名第23，北京大学排名第31，香港大学排名第36。韩国有两所学校进入了100名以内。

排名前10位的均为英美大学。牛津大学位列第一，剑桥大学位列第二，斯坦福大学位列第三，均维持了去年的排名。

该排名通过论文引用频率、每名教师所对应的学生人数、留学生与国内学生的比例等13项指标进行评估。（完）