世界的人気キャラクターアニメシリーズ『マイリトルポニー』待望の劇場版作品『映画マイリトルポニー プリンセスの大冒険』がDVDでリリース決定！

ポニーのキャラクターたちが登場する人気アニメシリーズ『 マイリトルポニー』の劇場版、『映画マイリトルポニー プリンセスの大冒険』のDVDが12月5日に発売になることが決定した。

「MY LITTLE PONY」は、1983年にポニーをかたどった玩具としてアメリカのハズブロ社 より発売された全世界で大人気のキャラクター。アニメシリーズも世界中で放映されており、年齢や世代を超えたグローバルキャラクターとして、また、近年ファッショナブルなポップアイコンとして、世界中のセレブやアーティストから熱烈な支持を受けている注目のキャラクターとなっている。

日本では、2013年4月2日よりテレビ東京系列他でデュアルステレオ放送として「マイリトルポニー~トモダチは魔法~」が全52話で放送され、主要キャラクターの声役に「ミルキィホームズ」を起用して注目された。今回の映画版でもシリーズ同様に息ピッタリで臨んでいる。

今作の悪役であるテンペストシャドー役のオリジナル声優は『プラダを着た悪魔』でゴールデングローブ賞主演女優賞ノミネート等、一躍人気女優となったエミリー・ブラント。さらには、ポップスターのソングバード セレナーデ役には、人気アーティストのシーアが声優をつとめ、劇中でも素晴らしい歌声を披露している。

この度発売になるDVDの特典映像には、短編アニメや削除シーン等、充実のコンテンツが収録される予定で、さらに初回限定でステッカーが封入となる予定だ。

From L to R: TWILIGHT SPARKLE (Tara Strong), THE STORM KING (Liev Schreiber) and TEMPEST SHADOW (Emily Blunt) in MY LITTLE PONY: THE MOVIE.

【ストーリー】

ポニーたちの楽園“エクエストリア” が突然テンペストシャドーに襲われ、プリンセスたちは動きを封じられてしまう。なんとか逃げ出したトワイライトスパークルは、ピンキーパイ、アップルジャック、レインボーダッシュ、ラリティ、フラッターシャイと一緒に、みんなを救うために旅に出る。道中たくさんの新しい友達との出会いと別れを経験しながら冒険を進めていく彼女たち。果たしてエクエストリアを助けることはできるのか!?

【CAST】

トワイライトスパークル:タラ・ストロング(沢城みゆき)

ピンキーパイ:アンドレア・リブマン(三森すずこ)

アップルジャック:アシュレイ・ボール(徳井青空)

ラリティ :タバサ・セント・ジェルマン(佐々木未来)

レインボーダッシュ:アシュレイ・ボール(橘田いずみ)

キャパー:テイ・ディグス(浪川大輔)

テンペストシャドー:エミリー・ブラント(小林沙苗)

ソングバードセレナーデ:シーア(熊谷海麗)

【スタッフ】

監督:ジェイソン・ティエッセン

アニメーション制作:ハズブロ

■リリース情報

『映画マイリトルポニー プリンセスの大冒険』

2018年12月5日(水)発売

<DVD>

PCBE.55924 ¥3,800+税

収録時間:本編99分+特典映像

特典映像: ①短編アニメ『ハナズキ』 ②ベイキング・ウィズ・ピンキーパイ ③デリートシーン ④オリジナル予告編

発売元:カルチュア・パブリッシャーズ

販売元:ポニーキャニオン