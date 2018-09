さらばリンジー、そして“バカッ母”バニー！「シカゴ P.D.」S4最終回で番組卒業。

ついに、リンジー刑事役のソフィア・ブッシュが降板〜。 AXN「シカゴ P.D.」シーズン4(全23話)最終回までの感想です。 *ネタバレがあります。

シカゴの警察署を舞台にした犯罪捜査ドラマ「シカゴ P.D.」。

先日、AXNで放送されたシーズン4(全23話)を観終わったところです。

シーズン・フィナーレである第23話「新たな道」で、リンジー刑事役を演じるソフィア・ブッシュが、ついに番組を卒業。

シーズン1の第1話から、ず~っと出ていた「あの子」がですよ!

こちらの写真が第23話のリンジー。↓

CHICAGO P.D. -- 'Fork In The Road' Episode 423 -- Pictured: Sophia Bush as Erin Lindsay -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

リンジーがどんなふうに番組を去るのかと思っていたら・・・。

リンジーの母で、劇中では「疫病神」と罵られているバニーが出たーっ。

シーズン2から、何かとリンジーに迷惑をかけ続けてきたバニー。

正直、バカッ母!

第23話は結局、バニーの不祥事がリンジーの転職を決定的にする、みたいな展開に。

出演者の降板エピソードというものは、切ない内容になるものですが。

今回の場合は切ないだけでなく、仕事での成長や、肉親への愛憎劇まで組み込まれていて、なんともリンジーらしいエピソードになっていたと思います。

最後だからか、リンジーは下着姿にまでなってくれてビックリ。

最後のサービスですよ、脱ぎ納め!

こちらは第23話の劇中写真。

「バニーが、また何かやらかした」という場面です。↓

CHICAGO P.D. -- 'Fork In The Road' Episode 423 -- Pictured: (l-r) Markie Post as Barbara 'Bunny' Fletcher, Elias Koteas as Alvin Olinsky -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

鑑賞中、あの母ちゃんにはイライラさせられました~。

見た目はかわいいお母さんなのにねぇ。

母娘の顔が似ているという点では、ナイスなキャスティングでした。

こちらの写真は、バニー役を演じているマーキー・ポストの普段の姿。

髪も服もかわいいです。↓

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 13: Markie Post attends the Cedars-Sinai Board of Governors Gala at The Beverly Hilton Hotel on October 13, 2015 in Beverly Hills, California. (Photo by Tibrina Hobson/WireImage)

リンジーの番組卒業は寂しいですけれど。

死んで終わりというわけではなく、いつでも番組に戻って来れる状態での卒業というのが救いですね。

シーズン5からリンジーに会えないなんて信じられません。

シーズン1から頭の中に刷り込まれきましたから、あのホクロとか、薄い口とか~!

これは寂しくなりますね。

演じたソフィア・ブッシュに言いたいです。

「ブシュ子ちゃん、撮影中はいろいろ悩んで辛かったかもしれないけれど、気が向いたら帰ってきてほしい。預金の残高が少なくなってきたら、ひと稼ぎしに来なね」と。

今後のソフィア・ブッシュは、ディズニーアニメ映画「インクレディブル・ファミリー」での声の出演を経て、新作スパイドラマ「Surveillance」(原題)への出演が決まっているので、そちらの作品も人気が出るといいですね。

その他、「シカゴ P.D.」シーズン4後半のトピックは。

第17話「監禁」では、貨物コンテナの中で女性が発見される事件が描かれていましたけれど。

2016年11月に米サウスカロライナ州で実際に起こった事件が元ネタのようです。↓

鎖で女性を監禁していた男、7人の殺害を自供 13年前の事件も 米 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

こちらが第17話の劇中写真。

最近のボイトは、寒い時にはダウンジャケットを着てますよね〜。↓

CHICAGO P.D. -- 'Remember The Devil' Episode 416 -- Pictured: (l-r) Jesse Lee Soffer as Jay Halstead, Jason Beghe as Hank Voight -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

第19話「「獣(けだもの)」での出演を最後に、マリーナ・スコーシアーティ演じるバージェスは姿を消しました。

これは産休のようで、シーズン5から復帰するとのことで一安心。

マリーナ・スコーシアーティといえば。

最近、億万長者ジョン・R・ジェイコブソンの隠し子として、遺産をもらう権利を主張したことが話題に。

エッ、あなた、億万長者の隠し子だったの?!

なんとか遺産がもらえるといいですね、千円でも2千円でも!(←少ないですか)

こちらの写真は、不安そうな表情のマリーナ・スコーシアーティ。↓

PASADENA, CA - JANUARY 13: Actress Marina Squerciati, of 'Chicago P.D.', speaks onstage during the 'Chicago Fire', 'Chicago P.D.' and 'Chicago Med' panel discussion at the NBCUniversal portion of the 2015 Winter TCA Tour at Langham Hotel on January 13, 2016 in Pasadena, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

第19話「「獣(けだもの)」といえば、悲惨なレイプ事件を扱ったエピソードでしたけども。

その劇中で、ナンパの伝道師ゴールドウィン役を演じたタイラー・リッターに注目~。

タイラー・リッターといえば、「ARROW/アロー」シーズン5でマーロン刑事役、、「NCIS」シリーズではアビーの弟役を演じた男優さんですけども。

彼は、ドラマ「THE EVENT/イベント」などに出演したジェイソン・リッターの弟さんなんですね!

兄弟だけでなく、実は父母も俳優だという芸能一家の1人だったのでした。

高島忠夫一家みたいな感じですね〜。

こちらの写真右から、ジェイソン、タイラー、妹キャリー。↓

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 22: Carly Ritter, Tyler Ritter and Jason Ritter attend the 4th Annual Freeze HD at NeueHouse Los Angeles on September 22, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Araya Diaz/Getty Images for Huntington's Disease Society of America)