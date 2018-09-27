＜レスリング＞2018年世界ジュニア選手権／日本選手成績

（2018年9月17～23日、スロバキア・トルナバ）
男子グレコローマン
【55kg級】小川翔太（日体大） 8位＝21選手出場
２回戦 ●［0-7］Aliyev, Zulfigar（アゼルバイジャン）
１回戦 ○［不戦勝］Cardodo Oliveira Silva, Andre Ricardo（ポルトガル）
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【60kg級】矢部和希（日体大） 3位＝23選手出場
３決戦 ○［2-1］Arnautu, Razvat（ルーマニア）
敗復２ ○［1-1］Manucharyan, Ararat（アルメニア）
敗復１ ○［4-2］Sandron, Jacopo（イタリア）
２回戦 ●［1-8］Kamal, Kerim Kazim （トルコ）
１回戦 ＢＹＥ
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【63kg級】島谷東志（大東大） 22位＝28選手出場
１回戦 ●［フォール、1:19=8-6］van Meier, Chlovelle（ドイツ）
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【67kg級】堀江耐志（徳山大） 24位＝30選手出場
１回戦 ●［1-6］Nasibov, Parviz（ウクライナ）
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【72kg級】前田明都（専大） 5位＝30選手出場
３決戦 ●［3-6］Ergen, Erkan（トルコ）
準決勝 ●［2-5］Tchikaidze, Nikoloz（ジョージア）
３回戦 ○［7-3］Bak, Gergely（ハンガリー）
２回戦 ○［フォール、1:54=5-0］Bilimov, Ilim（キルギス）
１回戦 ○［フォール、1:44=2-1］Mijokovic, Sava（セルビア）
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【77kg級】林雷（日体大） 16位＝25選手出場
２回戦 ●［4-6］Gardubei, Dmytro（ウクライナ）
１回戦 ＢＹＥ
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【82kg級】田中真男（日体大） 21位＝25選手出場
１回戦 ●［フォール、1:59=2-9］Maskevich, Kiril（ベラルーシ）
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【87kg級】奈須川良太（神奈川大） 19位＝22選手出場
１回戦 ●［Ｔフォール、4:05=0-8］Ermolenko, Ilya（ロシア）
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【97kg級】松本直穀（早大） 19位＝25選手出場
２回戦 ●［1-4］Kwon, Jeong-Bin（韓国）
１回戦 ＢＹＥ
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【130kg級】奥村総太（滋賀・栗東高） 19位＝20選手出場
１回戦 ●［Ｔフォール、2:51=0-9］Richter, Franz（ドイツ）
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《国別対抗得点》
［1］イラン 136点、［2］ロシア 131点、［3］アルメニア 83点、［4］トルコ 79点、［5］インド 73点、［6］ジョージア 60点、…［12］日本 31点
女子
【50kg級】須崎優衣（早大） 優勝＝21選手出場
決 勝 ○［Ｔフォール、2:58=10-0］Riesterer, Ellen（ドイツ）
準決勝 ○［Ｔフォール、2:15=10-0］Gurskaya, Veronika（ロシア）
３回戦 ○［Ｔフォール、0:56=10-0］Zhong, Yumei（中国）
２回戦 ○［Ｔフォール、0:42=10-0］Dragutan, Mariana（モルドバ）
１回戦 ＢＹＥ
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【53kg級】今井佑海（京都・京都海洋高） 優勝＝18選手出場
決 勝 ○［Ｔフォール、3:53=10-0］Keunimyaeva, Aktenge（ウズベキスタン）
準決勝 ○［5-0］Tiumerekova, Mariia（ロシア）
３回戦 ○［フォール、1:44=8-0］Davis, Jayd alexandria（カナダ）
２回戦 ○［フォール、2:52=4-0］Czyzowicz, Alicja（ポーランド）
１回戦 ＢＹＥ
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【55kg級】五十嵐彩季（至学館大） 優勝＝16選手出場
決 勝 ○［Ｔフォール、5:13=10-0］Bayaraa, Khaliunaa（モンゴル）
準決勝 ○［2-0］Verbina, Ekaterina（ロシア）
２回戦 ○［Ｔフォール、2:55=10-0］Anju, Anj（インド）
１回戦 ○［フォール、1:34=6-0］Bousetta, Siwar（チュニジア）
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【57kg級】澤葉菜子（至学館大） 優勝＝17選手出場
決 勝 ○［フォール、2:19=4-4］Zhang Qi（中国）
準決勝 ○［Ｔフォール、2:09=10-0］Mansi, Mansi（インド）
３回戦 ○［Ｔフォール、0:43=10-0］Taylor, Hannah Fay（カナダ）
２回戦 ○［Ｔフォール、0:27=10-0］Boelke, Serena（ドイツ）
１回戦 ＢＹＥ
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【59kg級】南條早映（至学館大） 2位＝19選手出場
決 勝 ●［4-5］Nichita, Anastasia（モルドバ）
準決勝 ○［Ｔフォール、2:29=10-0］Anshu, Anshu（インド）
３回戦 ○［Ｔフォール、2:17=10-0］Bognar, Erika（ハンガリー）
２回戦 ○［2-0］Kazymova, Alina（ロシア）
１回戦 ＢＹＥ
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【62kg級】小玉彩天奈（早大） 優勝＝18選手出場
決 勝 ○［不戦勝］Esenbaeva, Nabira（ウズベキスタン）
準決勝 ○［Ｔフォール、4:13=10-0］Bobrulko, Daria（ロシア）
３回戦 ○［Ｔフォール、3:47=12-2］Sun, Xinyuan（中国）
２回戦 ○［Ｔフォール、2:20=12-0］Felhoe, Viktoria（ハンガリー）
１回戦 ＢＹＥ
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【65kg級】今井海優（自衛隊） 優勝＝15選手出場
決 勝 ○［Ｔフォール、3:42=13-3］Enkhsaikhan, Delgermann（モンゴル）
準決勝 ○［Ｔフォール、2:21=13-2］Eismant, Veronika（ベラルーシ）
２回戦 ○［Ｔフォール、3:41=12-2］Khripkova, Albina（ロシア）
１回戦 ○［Ｔフォール、1:21=10-0］Sewina, Eyleen（ドイツ）
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【68kg級】森川美和（日体大） 3位＝15選手出場
３決戦 ○［フォール、4:24=10-0］Park, Hyeonyeong（韓国）
敗復戦 ○［Ｔフォール、0:58=11-0］Ayari, Rihem（チュニジア）
１回戦 ●［2-6］Velieva, Khanum（ロシア）
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【72kg級】松雪成葉（至学館大） ３位＝18選手出場
３決戦 ○［3-1］Zimiankova, Anastasia（ベラルーシ）
敗復戦 ○［Ｔフォール、10-0］Kim Jisu（韓国）
３回戦 ●［5-6］Zakharchenko, Evgenia（ロシア）
２回戦 ○［Ｔフォール、5:09=10-0］Batbold, Namuunzaya（モンゴル）
１回戦 ＢＹＥ
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【76kg級】松雪泰葉（至学館大） 3位＝12選手出場
３決戦 ○［Ｔフォール、2:09=10-0］Tislichenko, Anna（ウクライナ）
準決勝 ●［フォール、1:40=0-8］Huang, Yuanyuan（中国）
２回戦 ○［フォール、2:43=10-0］Nisha, Nisha（インド）
１回戦 ○［フォール、4:53=9-1］Guilford, Dymond Precious（米国）
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《国別対抗得点》
［1］日本 215点、［2］ロシア 160点、［3］中国 127点、［4］ウクライナ 73点、［5］モンゴル 67点、［6］インド 58点
男子フリースタイル
【57kg級】荒木大貴（専大） 16位＝22選手出場
１回戦 ●［1-1］Bold, Tumentsogt（モンゴル）
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【61kg級】小川航大（日体大） 14位＝26選手出場
敗復２ ●［0-3］Tevanyan, Vazgen（アルメニア）
敗復１ ○［3-0］Saunders, Joshua Pavel（米国）
１回戦 ●［Ｔフォール、0:48=0-10］Magomedov, Abasgadzhi（ロシア）
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【65kg級】榊大夢（山梨学院大） 19位＝26選手出場
１回戦 ●［1-7］Galstyan, Gegham（アルメニア）
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【70kg級】基山仁太郎（日体大） 17位＝24選手出場
２回戦 ●［3-6］Andreasyan, Arman（アルメニア）
１回戦 ＢＹＥ
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【74kg級】三輪優翔（日体大） 10位＝27選手出場
２回戦 ●［3-10］Mamiauri, Goga（ジョージア）
１回戦 ○［Ｔフォール、1:24=10-0］Lee, Gihwan（韓国）
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【79kg級】石黒隼士（日大） 優勝＝25選手出場
決 勝 ○［11-10］Brooks, Aaron Marquel（米国）
準決勝 ○［10-5］Gvaramia, Aslanbek（ロシア）
３回戦 ○［フォール、2:45=8-0］Mann, Sandeep Singh（インド）
２回戦 ○［9-7］Bataiev, Adlan（ウクライナ）
１回戦 ○［フォール、1:29=10-0］Baasandorj, Tserendash（モンゴル）
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【86kg級】山田修太郎（山梨学院大） 7位＝25選手出場
３回戦 ●［0-4］Hashemi Joubary, Seyed Abdolfazl（イラン）
２回戦 ○［Ｔフォール、4:15=12-2］Xu, Danan（中国）
１回戦 ○［10-6］Bielawski, Michal（ポーランド）
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【92kg級】山崎祥平（茨城・土浦日大高） 16位＝21選手出場
２回戦 ●［6-8］Sanjeet, Sanjeet（インド）
１回戦 ＢＹＥ
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【97kg級】二ノ宮寛斗（明大） 11位＝19選手出場
２回戦 ●［Ｔフォール、3:55=2-12］Aktuerk, Feyzullah（トルコ）
１回戦 ＢＹＥ
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【125kg級】外山宏太（東洋大） 21位＝23選手出場
２回戦 ●［Ｔフォール、2:32=0-10］Yari, Amir Nader（イラン）
１回戦 ＢＹＥ
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《国別対抗得点》
［1］ロシア 182点、［2］米国 115点、［3］イラン 98点、［4］アゼルバイジャン 91点、［5］インド 84点、［6］カザフスタン 66点、…［12］日本 35点