＜レスリング＞2018年世界ジュニア選手権／日本選手成績

（2018年9月17～23日、スロバキア・トルナバ）

《result》

男子グレコローマン

　【55kg級】小川翔太（日体大）　　　8位＝21選手出場
２回戦　●［0-7］Aliyev, Zulfigar（アゼルバイジャン）
１回戦　○［不戦勝］Cardodo Oliveira Silva, Andre Ricardo（ポルトガル）

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　【60kg級】矢部和希（日体大）　　　3位＝23選手出場
３決戦　○［2-1］Arnautu, Razvat（ルーマニア）
敗復２　○［1-1］Manucharyan, Ararat（アルメニア）
敗復１　○［4-2］Sandron, Jacopo（イタリア）
２回戦　●［1-8］Kamal, Kerim Kazim （トルコ）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【63kg級】島谷東志（大東大）　　　22位＝28選手出場
１回戦　●［フォール、1:19=8-6］van Meier, Chlovelle（ドイツ）

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　【67kg級】堀江耐志（徳山大）　　　24位＝30選手出場
１回戦　●［1-6］Nasibov, Parviz（ウクライナ）

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　【72kg級】前田明都（専大）　　　5位＝30選手出場
３決戦　●［3-6］Ergen, Erkan（トルコ）
準決勝　●［2-5］Tchikaidze, Nikoloz（ジョージア）
３回戦　○［7-3］Bak, Gergely（ハンガリー）
２回戦　○［フォール、1:54=5-0］Bilimov, Ilim（キルギス）
１回戦　○［フォール、1:44=2-1］Mijokovic, Sava（セルビア）

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　【77kg級】林雷（日体大）　　　16位＝25選手出場
２回戦　●［4-6］Gardubei, Dmytro（ウクライナ）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【82kg級】田中真男（日体大）　　　21位＝25選手出場
１回戦　●［フォール、1:59=2-9］Maskevich, Kiril（ベラルーシ）

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　【87kg級】奈須川良太（神奈川大）　　　19位＝22選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、4:05=0-8］Ermolenko, Ilya（ロシア）

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　【97kg級】松本直穀（早大）　　　19位＝25選手出場
２回戦　●［1-4］Kwon, Jeong-Bin（韓国）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【130kg級】奥村総太（滋賀・栗東高）　　　19位＝20選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、2:51=0-9］Richter, Franz（ドイツ）

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　《国別対抗得点》
［1］イラン 136点、［2］ロシア 131点、［3］アルメニア 83点、［4］トルコ 79点、［5］インド 73点、［6］ジョージア 60点、…［12］日本 31点

女子

　【50kg級】須崎優衣（早大）　　　優勝＝21選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、2:58=10-0］Riesterer, Ellen（ドイツ）
準決勝　○［Ｔフォール、2:15=10-0］Gurskaya, Veronika（ロシア）
３回戦　○［Ｔフォール、0:56=10-0］Zhong, Yumei（中国）
２回戦　○［Ｔフォール、0:42=10-0］Dragutan, Mariana（モルドバ）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【53kg級】今井佑海（京都・京都海洋高）　　　優勝＝18選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、3:53=10-0］Keunimyaeva, Aktenge（ウズベキスタン）
準決勝　○［5-0］Tiumerekova, Mariia（ロシア）
３回戦　○［フォール、1:44=8-0］Davis, Jayd alexandria（カナダ）
２回戦　○［フォール、2:52=4-0］Czyzowicz, Alicja（ポーランド）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【55kg級】五十嵐彩季（至学館大）　　　優勝＝16選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、5:13=10-0］Bayaraa, Khaliunaa（モンゴル）
準決勝　○［2-0］Verbina, Ekaterina（ロシア）
２回戦　○［Ｔフォール、2:55=10-0］Anju, Anj（インド）
１回戦　○［フォール、1:34=6-0］Bousetta, Siwar（チュニジア）

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　【57kg級】澤葉菜子（至学館大）　　　優勝＝17選手出場
決　勝　○［フォール、2:19=4-4］Zhang Qi（中国）
準決勝　○［Ｔフォール、2:09=10-0］Mansi, Mansi（インド）
３回戦　○［Ｔフォール、0:43=10-0］Taylor, Hannah Fay（カナダ）
２回戦　○［Ｔフォール、0:27=10-0］Boelke, Serena（ドイツ）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【59kg級】南條早映（至学館大）　　　2位＝19選手出場
決　勝　●［4-5］Nichita, Anastasia（モルドバ）
準決勝　○［Ｔフォール、2:29=10-0］Anshu, Anshu（インド）
３回戦　○［Ｔフォール、2:17=10-0］Bognar, Erika（ハンガリー）
２回戦　○［2-0］Kazymova, Alina（ロシア）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【62kg級】小玉彩天奈（早大）　　　優勝＝18選手出場
決　勝　○［不戦勝］Esenbaeva, Nabira（ウズベキスタン）
準決勝　○［Ｔフォール、4:13=10-0］Bobrulko, Daria（ロシア）
３回戦　○［Ｔフォール、3:47=12-2］Sun, Xinyuan（中国）
２回戦　○［Ｔフォール、2:20=12-0］Felhoe, Viktoria（ハンガリー）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【65kg級】今井海優（自衛隊）　　　優勝＝15選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、3:42=13-3］Enkhsaikhan, Delgermann（モンゴル）
準決勝　○［Ｔフォール、2:21=13-2］Eismant, Veronika（ベラルーシ）
２回戦　○［Ｔフォール、3:41=12-2］Khripkova, Albina（ロシア）
１回戦　○［Ｔフォール、1:21=10-0］Sewina, Eyleen（ドイツ）

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　【68kg級】森川美和（日体大）　　　3位＝15選手出場
３決戦　○［フォール、4:24=10-0］Park, Hyeonyeong（韓国）
敗復戦　○［Ｔフォール、0:58=11-0］Ayari, Rihem（チュニジア）
１回戦　●［2-6］Velieva, Khanum（ロシア）

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　【72kg級】松雪成葉（至学館大）　　　３位＝18選手出場
３決戦　○［3-1］Zimiankova, Anastasia（ベラルーシ）
敗復戦　○［Ｔフォール、10-0］Kim Jisu（韓国）
３回戦　●［5-6］Zakharchenko, Evgenia（ロシア）
２回戦　○［Ｔフォール、5:09=10-0］Batbold, Namuunzaya（モンゴル）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【76kg級】松雪泰葉（至学館大）　　　3位＝12選手出場
３決戦　○［Ｔフォール、2:09=10-0］Tislichenko, Anna（ウクライナ）
準決勝　●［フォール、1:40=0-8］Huang, Yuanyuan（中国）
２回戦　○［フォール、2:43=10-0］Nisha, Nisha（インド）
１回戦　○［フォール、4:53=9-1］Guilford, Dymond Precious（米国）

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　《国別対抗得点》
［1］日本 215点、［2］ロシア 160点、［3］中国 127点、［4］ウクライナ 73点、［5］モンゴル 67点、［6］インド 58点

男子フリースタイル

　【57kg級】荒木大貴（専大）　　　16位＝22選手出場
１回戦　●［1-1］Bold, Tumentsogt（モンゴル）

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　【61kg級】小川航大（日体大）　　　14位＝26選手出場
敗復２　●［0-3］Tevanyan, Vazgen（アルメニア）
敗復１　○［3-0］Saunders, Joshua Pavel（米国）
１回戦　●［Ｔフォール、0:48=0-10］Magomedov, Abasgadzhi（ロシア）

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　【65kg級】榊大夢（山梨学院大）　　　19位＝26選手出場
１回戦　●［1-7］Galstyan, Gegham（アルメニア）

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　【70kg級】基山仁太郎（日体大）　　　17位＝24選手出場
２回戦　●［3-6］Andreasyan, Arman（アルメニア）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【74kg級】三輪優翔（日体大）　　　10位＝27選手出場
２回戦　●［3-10］Mamiauri, Goga（ジョージア）
１回戦　○［Ｔフォール、1:24=10-0］Lee, Gihwan（韓国）

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　【79kg級】石黒隼士（日大）　　　優勝＝25選手出場
決　勝　○［11-10］Brooks, Aaron Marquel（米国）
準決勝　○［10-5］Gvaramia, Aslanbek（ロシア）
３回戦　○［フォール、2:45=8-0］Mann, Sandeep Singh（インド）
２回戦　○［9-7］Bataiev, Adlan（ウクライナ）
１回戦　○［フォール、1:29=10-0］Baasandorj, Tserendash（モンゴル）

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　【86kg級】山田修太郎（山梨学院大）　　　7位＝25選手出場
３回戦　●［0-4］Hashemi Joubary, Seyed Abdolfazl（イラン）
２回戦　○［Ｔフォール、4:15=12-2］Xu, Danan（中国）
１回戦　○［10-6］Bielawski, Michal（ポーランド）

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　【92kg級】山崎祥平（茨城・土浦日大高）　　　16位＝21選手出場
２回戦　 ●［6-8］Sanjeet, Sanjeet（インド）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【97kg級】二ノ宮寛斗（明大）　　　11位＝19選手出場
２回戦　●［Ｔフォール、3:55=2-12］Aktuerk, Feyzullah（トルコ）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【125kg級】外山宏太（東洋大）　　　21位＝23選手出場
２回戦　●［Ｔフォール、2:32=0-10］Yari, Amir Nader（イラン）
１回戦　　ＢＹＥ

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　《国別対抗得点》
［1］ロシア 182点、［2］米国 115点、［3］イラン 98点、［4］アゼルバイジャン 91点、［5］インド 84点、［6］カザフスタン 66点、…［12］日本 35点

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