■イベント「第30回Try The New Number‼」を開催

10月開催の4th Anniv. Liveに向け、5週連続でゲーム内において新曲をリリースいたします。その第1弾は、3rd ALBUM「THE STRAIGHT LIGHT」より「サンボンリボン」の楽曲「14歳のサマーソーダ」です。そちらを記念し「第30回 Try The New Number!!」を開催いたします。

実装された「14歳のサマーソーダ」をプレイして得られるポイントの累計値に応じて、「晴海シンジュ」の復刻カード「Gシンジュ アルパカ牧場」や「サンボンリボン」メンバーのコーデアイテムを入手することができます。本イベントでも、累計イベントポイントランキング1000位以内入賞で特別な称号をご用意しておりますので、こちらの獲得も目指してご参加ください。

「第30 回Try The New Number‼」概要

開催期間

9月27日(木)16:30~10月4日(木)14:59

報酬カード紹介

G シンジュ アルパカ牧場

GS しいちゃん Clover ジャケ

「14歳のサマーソーダ」のゲーム内実装を記念したキャンペーンとログインボーナスを開催いたします。ログインボーナスでは、オーディションチケットや虹色ジャージコニーを獲得することができます。ぜひご参加ください。

「「14歳のサマーソーダ」リリース記念キャンペーン」概要

期間:9月27日(木)16:30~10月4日(木)14:59

内容:スカウトキャラバンガチャからサンボンリボンのカード登場確率アップ

「「14歳のサマーソーダ」リリース記念ログインボーナス」概要

期間:9月28日(金)00:00~10月4日(木)23:59

■ドリームメダルつき7thオーディションガチャ開催

7thオーディションガチャに「晴海シンジュ」の新Pカードが登場いたします。本ガチャでは新カードの出現率が通常よりアップしており、初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。こちらのガチャではおまけとして「ドリームメダル」が取得でき、300枚集めると今回新登場のシンジュのPカードを必ず手に入れることができます。

新カード紹介

Pシンジュ楽しい縁日

PS しぃちゃん 14S・S ジャケ

■「スケバンアイドル激闘編ステップアップガチャ」開催

エピソードイベント「スケバンアイドル誕生~最恐アイドル激闘編!?~の巻」でも登場した、「越前ムラサキ」の新G+カードが獲得できる、「スケバンアイドル激闘編ステップアップガチャ」を開催いたします。新カードは全Stepで確率優遇な上に、Step4,EXではさらに確率2倍となっており、また、Step4にてG以上1枚とG+以上1枚が確定いたします。初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。また、おまけで獲得できる「ドリームメダル」を250枚集めると今回新登場のムラサキのG+カードを必ず手に入れることができます。

新カード紹介

G+ ムラサキ頼れる姉御

GS+ ムラサキバリバリライブ

