最上もがさんが"選択"の重みにうなる!『アサシン クリード オデッセイ』発売記念発表会で実機プレイに挑戦

9月27日、ユービーアイソフトは、PlayStation 4/Xbox One/ニンテンドースイッチ/PCで10月5日に発売される『アサシン クリード オデッセイ』の発売記念発表会を開催しました。

発表会の会場は東京・渋谷の「カフェ ボヘミア」。同店では9月29日から10月8日までの10日間、『アサシン クリード オデッセイ』とのコラボカフェ「ODYSSEY CAFE by ASSASSIN'S CREED」を展開。オリジナルフード4種とオリジナルドリンク8種の提供を筆頭に、店内オリジナル装飾、等身大フィギュアを用いたフォトスポットの設置、ゲーム体験コーナー、グッズの販売、主人公の衣装を身にまとった男性/女性店員の配置など、さまざまな形で作品の魅力を堪能できます。

「ODYSSEY CAFE by ASSASSIN'S CREED」のコラボフードとコラボドリンク

発表会では、ユービーアイソフトの代表取締役社長スティーヴ・ミラー氏が登壇。「『アサシン クリード』は人類の歴史的な分岐点を舞台に、その裏にある背景や出来事、街並みなどをゲームで表現するシリーズです。販売本数は全世界でシリーズ累計1憶本を突破し、映画やライトノベル、コミックとその世界はますます広がっています。

最新作『アサシン クリード オデッセイ』では、男性主人公のアレクシオス、女性主人公のカサンドラの好きな方を選んでプレイすることができ、どちらを選択したかや、プレイ中の選択肢でストーリーが変わるという、RPGの要素が強い作りになっています。RPGファンの方も、ぜひチェックしてみてください。まずは10月8日までのコラボカフェもお楽しみください」とあいさつしました。

スティーヴ・ミラー氏と『アサシン クリード オデッセイ』スクリーンショット

次にゲストとして、タレントの最上もがさんが主人公の衣装をまとって登壇。衣装のこだわりを問われると「(女戦士の衣装なので)顔をどのくらい汚すかに悩みました」と笑顔でコメント。『アサシン クリード』シリーズに関しては、今回の仕事を機に『アサシン クリード オリジンズ』をプレイ中とのことで「グラフィックの綺麗さにビックリ。敵を斬ったときのリアルな血の描写が好きです(笑)」と感想を語りました。

作品の主人公に扮する最上さんは女戦士らしさを出すため土ぼこりにまみれたようなメイクで登場

その後はステージに用意されたXbox One版『アサシン クリード オデッセイ』で実機プレイ。最上さんは「この選択肢は戦いになる予感がしますね……」と言いつつ、疫病に感染したのを理由に命を絶たれようとしている家族を救う選択肢をチョイス。その結果、感染者を処分しようする者たちの命を絶つことになってしまいました。

体験プレイ中の表情は真剣そのもの

プレイを終えた最上さんは「女性が強いのってやっぱりかっこいいですね!」と女性主人公カサンドラの雄姿を称えつつ「家族の命は救えたけれど、そのために3人の命を奪ってしまいました。そう考えると、何が正義なのか分かりませんね」と、本作の重要なファクターのひとつである"選択"することの魅力と重みをかみしめていました。

その後、コラボメニューの試食を終えた最上さんは最後に「すごくおもしろかったので、(ソフトを)買ってやり込みたいです!このコラボカフェもすごく気になっています。開催期間中にこっそり来られたらいいな……」とお忍び宣言(?)をし、発表会は終了となりました。

『アサシン クリード』シリーズ最新作『アサシン クリード オデッセイ』は、PlayStation 4/Xbox One/ニンテンドースイッチ/PCで10月5日発売。今回の舞台は紀元前431年の古代ギリシア。男性主人公アレクシオスと女性主人公カサンドラのどちらかを選んでスタートするのを皮切りに、さまざまな場面で"選択"を迫られ、それによってストーリーやエンディングが変化するシステムになっています。

