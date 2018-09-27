『アイ★チュウ　ザ・ステージ～Rose Écarlate～』川井雅弘さん・大原海輝さん・小波津亜廉さんらキャスト12名解禁！　初ファンミーティングも決定

iOS/Android向け恋愛リズムアドベンチャーゲーム『アイ★チュウ』より、新情報が到着！ 新作舞台『アイ★チュウ ザ・ステージ～Rose Écarlate～』の詳細が公開となりました。

原作ゲームでも大人気の二期生と呼ばれる3つのユニットが満を持して初登場！ そのキャスト大発表です。他にも公演日程や会場も判明しています。

さらには年末には、初のファンミーティングが開催決定！ こちらもあわせてご紹介しましょう。

『アイ★チュウ ザ・ステージ～Rose Écarlate～』キャスト決定！

■F∞F

愛童 星夜役：川井 雅弘

湊 奏多役：大原 海輝

御剣 晃役：小波津 亜廉

★前作に引き続き、F∞Fを3名が演じます！

■POP’N STAR

華房 心役：設楽 銀河

神楽坂 ルナ役：前嶋 曜

及川 桃助役：古賀 瑠

★ついにPOP'N STARが勢ぞろい♪ キュートな男の娘アイチュウをこの3名が演じます！

■RE：BERSERK

エヴァ・アームストロング役：吉田 大輝

山野辺 澪役：伊地智 頼統

十文字 蛮役：雨坂 亮汰

★厨二病でダークなアイチュウを演じます！

■Lancelot

轟 一誠役：吉岡 佑

赤羽根 双海役：坂垣 怜次

三千院 鷹通役：黒貴

★チョイ悪で大人なアイチュウを演じます！

新作公演詳細

アイ★チュウ ザ・ステージ〜Rose Écarlate〜

日時・会場

東京：2019年4月21日～2019年4月29日 シアター1010(東京/北千住)

大阪：2019年5月10日～2019年5月12日 サンケイホールブリーゼ(大阪/梅田)

※公演日程は、変更になる場合があります。

脚本・演出：伊勢直弘

チケット料金（全席指定・税込）

SS席￥8,500

S席￥7,500

A席￥6,500

主催：アイ★チュウ ザ・ステージ製作委員会(リベル・エンタテインメント/ビクターエンタテインメント/キョードーファクトリー)

公式サイト

公式ツイッター

初のファンミーティング開催決定！

★12/29（土）に初のファンミーティング「アイ★チュウ ザ・ステージ 1st Fan Meeting」開催が決定！ 出演は、F∞F・ArS・華房心の他、二期生のLancelot・RE:BERSERK・POP'N STAR

★9/28 18:00よりゲーム内先行を開始！ その他最新情報は公式サイトにて随時更新、発表されるので、是非チェックしてください。

＜イベント情報＞

アイ★チュウ ザ・ステージ 1st Fan Meeting

日時・会場

2018年12月29日（土）AiiAシアターTokyo

昼の部 13:30開場／14:30開演

夜の部 17:30開場／18:00開演

ゲーム先行（抽選）

9月28日（金）18:00～10月8日（月祝）23:59まで

プレリクエスト先行

10月19日（金）12:00～10月28日（日）23:59まで

『アイ★チュウ』とは

「アイ★チュウ」はプレイヤーが教師兼プロデューサーとなり、アイドルの卵アイチュウを一人前のアイドルに育成する恋愛リズムアドベンチャーゲームです。アイチュウやクマ校長を総勢42名の豪華男性声優が演じます。

■出演声優

阿部敦／天﨑滉平／井口祐一／内田雄馬／梅原裕一郎／榎木淳弥／大塚明夫／小野友樹／柿原徹也／花倉洸幸／梶原岳人／木村良平／KENN／小林裕介／近藤隆／斉藤壮馬／下妻由幸／下野紘／白井悠介／内匠靖明／高塚智人／田丸篤志／寺島惇太／豊永利行／中澤まさとも／中西尚也／永田崇人／西山宏太朗／畠中祐／花江夏樹／平川大輔／藤井弘平／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞／峰岸佳／村瀬歩／村田太志／森久保祥太郎／谷地克文／山本和臣／ロア健治（50音順、敬称略）

■ゲーム内容

有名男性声優によるストーリーパートとリズムゲームパートのふたつの軸でゲームをお楽しみ頂けます！恋愛ストーリーではダミーヘッドマイクを用いた高音質のボイスが再生されます。

・ストーリーパートでは総勢42名の有名声優によるメインストーリーと恋愛ストーリーが展開！

・リズムゲームでは登場アイドルグループの声優陣が熱唱するオリジナル楽曲が登場！

■ゲーム概要

【タイトル】：アイ★チュウ（読み方：アイチュウ）

【配信開始日】：iOS版/Android版配信中

【価格】：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

【カテゴリー】：恋愛リズムアドベンチャー

【対応OS】iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。

iOS版ストア／Android版ストア

アイ★チュウ公式サイト

アイ★チュウ公式ツイッター（＠ichu_official）