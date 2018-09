『サカつくRTW』“18-19 新シーズン” 開幕─新イベント「WORLD TOUR」もスタート

セガゲームスのスマホSLG『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下サカつくRTW)は、“18-19シーズン”開始に併せ、新イベント“WORLD TOUR”を実施します。

各ステージに登場する強豪チームを倒し、ミッションをクリアすると、イベント限定の「BOXスカウト」を回せるチケットや監督を入手することが出来ます。

「BOXスカウト」内には★4選手や監督がおり、回すごとに確立が上がるので、選手の強化のためにも是非挑戦したいイベントになっています。

◇新イベント“WORLDTOUR”開催!

開催期間:2018年9月27日(木)~10月4日(木)13:59

“WORLDTOUR”は、世界の強豪と対戦し、経験値や報酬が獲得できるイベントです。「難易度ノーマル」をクリアすると「難易度ハード」へ挑戦できます。

各ROUNDには、ステージが設定されており、ステージで強豪と対戦します。試合に勝つごとに、選手や報酬が入った「BOXスカウト」を回せるイベントチケットが獲得できます。

各ステージには、ミッションが設定されており、ミッションクリアで報酬が獲得できます。各ステージに設定されたミッションをクリアし、コンプリートを目指しましょう。

「難易度ハード」の全ミッションコンプリートでイベント限定★4監督「ガルディオネ」を、「難易度ノーマル」の全ミッションコンプリートでイベント限定★3監督「ガルディオネ」を獲得できます。

また、「難易度ノーマル」各ステージのミッションをコンプリートするとイベント限定★3選手を5名獲得できます。

イベントチケットで回せるBOXスカウトでは、イベント限定★4選手を4名獲得することができます。

“WORLDTOUR”と「BOXスカウト」で獲得できるイベント限定★3、★4選手は、イベント限定★3、★4監督「ガルディオネ」のフォーメーションコンボ対象選手となっています。

◇“WORLDTOURBOXスカウト”について

開催期間:2018年9月27日(木)~10月10日(水)13:59

“WORLDTOUR”のROUNDの各ステージ勝利で集めたイベントチケットで「BOXスカウト」を回し、イベント限定選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど様々な報酬を獲得できます。

■BOX1回目

・イベント限定★4選手

(イベント限定★3、★4監督「ガルディオネ」のフォーメーションコンボ対象選手!)

・スキル練習Lv2

・能力up練習Lv2

・覚醒コーチLv2

・進化練習など

※BOX1回目はリセットすると再度出現することはありません。

■BOX2回目以降(以下のパターンのいずれか)

▼パターン1

能力up練習Lv3

覚醒特別コーチLv2

覚醒コーチLv3

資金など

▼パターン2

スキル練習Lv3

覚醒特別コーチLv2

覚醒コーチLv3

資金など

▼パターン3

移籍特訓チケット(経験値)Lv3

移籍特訓チケット(FW)

移籍特訓チケット(MF)

移籍特訓チケット(DF)

移籍特訓チケット(GK)

覚醒特別コーチLv3

覚醒コーチLv3

資金など

※上記に記載した報酬は一例であり、他の報酬も出現します。

◆“18-19新シーズン”スタート!!

9月27日(木)より“18-19新シーズン”がスタート。

“18-19新シーズン”には、新たに新プレースタイル系統「フィニッシャー」を保持する選手や、「フィニッシャー」持ちの選手の活躍を支える新フォーメーションコンボを持つ新監督「★3、★4ガルディオネ」が登場します。

「フィニッシャー」を持つ選手は、“SUPERSTARFESVol.05”や新イベント“WORLDTOUR”で獲得可能です。

◇“18-19新シーズン”選手の活躍を支える新監督・フォーメーションコンボ追加

新プレースタイル系統「フィニッシャー」の登場に合わせ、新監督・フォーメーションコンボを追加。

新たに追加された★3、★4監督「ガルディオネ」は、それぞれ全選手のパス、ドリブル、プレースキックを強化するコンボ効果と、

全選手のパス、ドリブル、パワー、タックルを強化するコンボ効果を持っています。新監督は、新イベント“WORLDTOUR”のミッションクリアで獲得できます。

「サカつくRTW」初の★4監督となりますので、この機会に手に入れて試合を優位に進めましょう!

【新たに追加された監督】

★4ガルディオネ

国籍:スペイン

得意戦術:ポゼッション

フォーメーションコンボ:ザ・シチズンズ

※★4ガルディオネ監督は新イベント「ワールドツアー・ヨーロッパ」の「ハード」の全ミッションコンプリートで獲得できます

★3ガルディオネ

国籍:スペイン

得意戦術:ポゼッション

フォーメーションコンボ:ザ・シチズンズ

※★3ガルディオネ監督は新イベント「ワールドツアー・ヨーロッパ」の「ノーマル」の全ミッションコンプリートで獲得できます。

◇【フェス限定新★5選手登場!】SUPERSTARFESVol.05

開催期間:2018年9月27日(木)~10月3日(水)10:59

フェス限定の新★5選手が登場する、特別なフェススカウトです。今回のフェススカウトより“18-19シーズン”に突入!より強力になったフェス限定新★5選手が登場します。

★4監督「ガルディオネ」を手に入れよう

今回の新登場の★5選手のひとりは、新プレースタイル系統「フィニッシャー」を保持しています。新たなフォーメーションコンボを成立させる新要素になりますので、この機会にぜひ手に入れましょう。

※本スカウトで登場する全ての選手が「18-19シーズン選手」ではありません。

※本スカウトではフェス限定選手以外の★5選手も登場します。

※本スカウトに「特別獲得枠」はありません。

※本スカウトに登場する新★5選手は、今後「SUPERSTARFES」を含むFESプレミアムスカウトで再登場する場合があります。

※本スカウトをご利用いただいても、同時開催中の“GOLDSUPERSTARFESVol.05”のご利用回数が増えることはありません。

◇【★5出現率UP&★5確定のチャンス!】“GOLDSUPERSTARFESVol.05”

開催期間:2018年9月27日(木)~10月3日(水)10:59

フェス限定の新★5選手が登場!利用回数「1、3、7回目」の特別獲得枠で★5選手出現確率アップ、「5回目」で★5選手1体以上確定、「10回目」で新★5選手1体以上確定の特別なフェススカウトです。

※本スカウトで登場する全ての選手が「18-19シーズン選手」ではありません。

※本スカウトではフェス限定選手以外の★5選手も登場します。

※本スカウトは10回1ループ×2回までご利用可能です。

※同時開催中の通常フェススカウトをご利用いただいても、本スカウトのご利用回数が増えることはありません。

※2、4、6、8、9回目には「特別獲得枠」はありません。予めご了承ください。

※本スカウトに登場する新★5選手は、今後「SUPERSTARFES」を含むFESプレミアムスカウトで再登場する場合があります。

◆新たな「★5サカつくスターズ」が「コイン交換所」に登場!

「コイン交換所」に新たな「★5サカつくスターズ」が登場します。「★5サカつくスターズ」は、「ゴールドコイン」との交換で獲得することができますので、ぜひ手に入れましょう!

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は現在配信中。基本無料のアイテム課金制です。

©SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises

BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

