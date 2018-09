【ワケ有りセレブ！】どん底から返り咲いたハリウッドスター12人

飲酒、ドラッグ、逮捕、とワケ有りセレブ12人をまとめました。どん底を経験したからこそ、返り咲くことができた?

1.ベン・アフレック

2001年、マリブのリハビリ施設へ入所。昨年も治療を受けていました。しかし今年の夏、リハビリ施設入りしていたことが報じられました。離婚、飲酒問題、バットマン降板の噂など、今のベンの心境が心配ですね。

2.ブリトニー・スピアーズ

2007年、ブリちゃんはリハビリを受けました。親権問題で元夫と争い、心身ともに疲れ果てていたブリちゃん。丸刈りにしたり、パパラッチの車に攻撃したりと荒れていました。彼女が今、元気に子供たちや彼氏と過ごす姿をみて、ホッとしています。

3.キャサリン・ゼタ=ジョーンズ

2011年、キャサリンは双極性障害の治療を受けました。2013年には、再び30日間の治療のため、リハビリ施設に入所。

4.チャーリー・シーン

2011年、ポルノ女優たちと2日間”パーティー”したあと、リハビリ施設に入院。実は彼、リハビリ施設に入るのは、これで3度目!1998年と2010年にも、薬物依存で入院。実力ある俳優なのに残念です。現在は、HIVの治療に専念し、私生活も落ち着いている様子。

5.エヴァ・メンデス

エヴァは、2008年2月にリハビリ施設へ入りました。理由は、薬物克服のためです。

彼女の関係者は「ここ数年、彼女は働き詰めでした。本来は充分な休みをとって、自分の時間を積極的に持つ必要がありました。こんなことになる前に。そして彼女は、専門家の力を借りて、依存症を克服すべきだと気がついたのです」とコメント。

現在は、薬物には手を出さず、子育てに専念中です。

6.キース・アーバン

キースはカントリー歌手で、ニコール・キッドマンの夫。彼はドラッグとアルコール依存症だったそう。2006年、ニコールとの結婚からわずか4ヶ月後、リハビリ施設に入院。その時すでに、3度目の入所だったそう。

献身的なニコールの支えもあり、彼は依存症に向き合い、治療を終わらせました。幸せそうな夫婦も、裏側では苦労があったんですね。

7.ニコール・リッチー

パリス・ヒルトンと『シンプル・ライフ』に出演していた、ニコール。マリファナを吸い、飲酒運転で道路を逆走。警察は彼女の車からヘロインを発見し、逮捕しました。

その後も、飲酒運転やヘロインを使用・所持。克服のために、リハビリ施設へ入所しました。パリス同様にお騒がせだったニコールは、全然シンプル・ライフじゃないですね。

8.ロバート・ダウニー・ジュニア

現在、『アイアンマン』、『アベンジャーズ』で大人気のロバート。過去には、薬物依存に苦しみました。6歳の頃に、父にマリファナを与えられていました。大人になってからは、コカインやヘロインを常用。

彼は、今の奥さんに出会って依存症の治療が完了。2年間リハビリ施設に入院したそう。奥様は、勝利の女神だったんですね。

9.デミ・ムーア

2012年、アシュトン・カッチャーとの離婚後、リハビリ施設に入院しました。鬱病と依存症が原因だったそう。

10.ドリュー・バリモア

彼女は、13歳で薬物依存のリハビリ施設に入った過去を持ちます。両親から育児放棄されて、芸能界で有名になった彼女は、学校にも居場所がなく、いじめられたそう。そこから彼女は転落していきました。

酒、タバコ、ドラッグ、自殺未遂を経験し、両親からの自立。『チャーリーズ・エンジェル』の出演時には、依存症を克服していたそう。

11.ケリー・オズボーン

ケリーは鎮痛剤を常用していました。2004年、リハビリ施設に1年間入院していましたが、状態は悪化。4回もリハビリ施設に入った経験があります。依存症は、本当に克服が難しいんですね…。

「私だって毎日クスリのことが頭に浮かぶもの。死ぬまで中毒と戦わなければならない。もうクスリはすっかり止めましたなんて言ってる人は、いまもクスリを打ってる嘘つきよ。」

12.リンジー・ローハン

リンジーは2度の飲酒運転、6回の逮捕、7回の交通事故、14日間の拘留後、6箇所のリハビリ施設を転々としたそう。数だけ見ても圧倒されますが、彼女が見事Come Backできたことにも驚き!現在は大きな問題もなく、復帰しています。

これからやりたいこととして、ローハンは、「映画に出ること、本を書くこと、自分のチャリティを立ち上げること、子供たちのために多くのことをすること、そしてもしかしたら、自分でも子供をもつこと」を挙げた。

いかがでしたか?

ここで紹介したのは、時間をかけて立ち直ることができた人たちです。毎年、数人のセレブがOD(オーバードーズ)で亡くなります。きらびやかな世界でも、心に闇を抱えたセレブは多いんですね。

