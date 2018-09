【いかなる時も眩しい！！】透き通るような色白美肌の５人のセレブ達

あの厳しい夏の紫外線が降り注ぐ中でも、輝くような色白美肌をキープし続けた海外セレブたち。いつ見てもウットリ、とっても羨ましい!!彼女たちは一体どんなケアをしているの?今回は、色白美肌セレブ達とそのケア方法をご紹介いたします。

1 クリステン・スチュワートのスノーホワイトな美肌

TORONTO, ON - SEPTEMBER 15: Kristen Stewart attends the 'Jeremiah Terminator LeRoy' Premiere during 2018 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 15, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by GP Images/Getty Images for TIFF)

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。

今回は、誰もが羨む色白美肌なセレブ達をご紹介いたします。

日差しが強い夏でもダメージを感じさせない彼女達は一体どんなケアをしているの?

まずトップバッターは、かつて映画「スノーホワイト」で白雪姫を演じた女優のクリステン・スチュワート。

透き通りすぎて本当に美しい肌質は、彼女がクールビューティーと呼ばれる最大の理由。

そんな彼女は、メイク前には必ずマスクやマッサージで血色を良くし、ベースメイクはシアー感の強いモイスチャーファンデーションで素肌っぽく仕上げるんだそう。

マッサージと保湿は、お肌の血色を良くしてくれる大切なカギですね!

2 エマ・ストーンの超色白美肌

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Emma Stone attends the World premiere of the new Netflix series 'Maniac' at Southbank Centre on September 13, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

美肌プリンセスと言えばこの人、エマ・ストーン。

しかし、彼女は暑く乾燥した砂漠地域のアリゾナ州生まれ。

こんな美肌なのに、敏感肌で、超乾燥肌だというのが信じられません!

そんな彼女は、外出時には日焼け止めをベースに、クレープシードオイルをたっぷりと肌に乗せ、日焼けと乾燥を同時に防止しているそう。

彼女の自然なツヤを感じさせる色白美肌は、このナチュラルオイルによるケアにあり!

3 スカーレット・ヨハンソンの色白美肌カラーメイク

HOLLYWOOD, CA - APRIL 23: Actress Scarlett Johansson attends the premiere of Disney and Marvel's 'Avengers: Infinity War' on April 23, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

33歳とは思えぬ色白美肌の持ち主、スカーレット・ヨハンソン。

そんな彼女ですが、オフの日はSPF15程度のデイクリームを塗るだけのシンプルケアだというから驚きです。

お肌にダメージを感じた時は、ティーツリーオイルをナイトクリーム代わりに塗り、美容液やマスクを肌状態に合わせてプラスしているんだそう。

また、彼女はメイクに鮮やかなカラーを取り入れたカラーメイクがアイコン。

この鮮やかなカラーメイクが、彼女の美しい色白肌をより引き立たせてくれるキーポイントなんです!

4 エマ・ワトソンの白肌引き立つピンクメイク

PARIS, FRANCE - JUNE 22: Actress Emma Watson attends 'The Circle' Paris Photocall at Hotel Le Bristol on June 22, 2017 in Paris, France. (Photo by Laurent Viteur/WireImage)

誰もが惚れてしまう、キュートでフレッシュな印象のエマ・ワトソン。

キュート系からクール系まで、様々なバリエーションのメイクをさらりとこなすことができてしまうのは、この色白美肌があってこそ!

彼女のメイクで特に多いのは、ピンク系の色味を使ったメイク。

コーラルピンクのチークや、ピンクリップ、ピンクブラウン系のアイシャドウなどで、キュートな魅力とキメの細かい色白美肌をより引き立たせてくれる、エマの計算メイクの完成。

ピンクと白肌は、お互いの良いところを引き立たせる最高の相性!

5 セレブ界の美白クィーン、ニコール・キッドマン

SAN DIEGO, CA - JULY 21: Nicole Kidman poses at the Warner Bros. 'Aquaman' theatrical panel during Comic-Con International 2018 at San Diego Convention Center on July 21, 2018 in San Diego, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

最後は、セレブ界の美白クィーンと呼ばれているニコール・キッドマン。

今年51歳という事実を一体誰が信じるのでしょう?!

もともと色白で、日光に弱い肌質だったため、幼少期から日焼けをしないようにしていたことが、現在の透き通るような色白美肌のベースになったのだそう。

今でも外出時は、長袖に大きめのサングラス、つば広帽子、日傘を必ず装備し、肌にはSPFの高い日焼け止めをしっかりと塗っているそうです。

このストイックすぎる日焼け止め対策が、この超色白美肌をキープしてくれているんですね!

ニコールの美肌が、紫外線は肌へのダメージが大きいのよ!と語ってくれています。

見習わなくてはっ!!

いかがでしたか?

いかなる時も色白美肌をキープしているセレブ達は、それぞれ自分に合ったケアやメイクをしっかり駆使しているんですね!

全部真似するのはかなりハードル高いですが、自分にも出来そうなケアやメイクを楽しく真似して、彼女達のような色白美肌を目指しちゃいましょう!