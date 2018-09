「シカゴ・ファイア」S5最終回がすごいところで終わる！S6が放送されるまで「シカ・ロス」だ～。

最終回は消防署員が絶体絶命になってスリル満点〜。 AXN「シカゴ・ファイア」シーズン5(全22話)の感想です。 *ネタバレがあります。

シカゴの消防署を舞台にしたドラマ「シカゴ・ファイア」。

そのシーズン5を、AXNの放送で全22話を観終えたところですよ。

最終回の第22話「愛してる」は、毎シーズンおなじみの、消防隊員が危機に陥るエピソード。

「ピンチ企画」ですよ、恒例の!

もはや行事!!

今回、火災現場にて、とくに危険な状況になったキャラクターは、ケイシー、ハーマン、マウチですよ。

とくにマウチは、現場で体調が悪くなり歩けない状態。

どうやら心臓発作らしいです。

こちらが劇中写真。↓

CHICAGO FIRE -- 'My Miracle' Episode 522 -- Pictured: (l-r) David Eigenberg as Christopher Herrmann, Christian Stolte as Randall McHolland -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC)

観ながら「ああ、よりによって心臓発作、今ですか?!後じゃダメですか?!」・・・と思ってハラハラしました。

これまでも、いろいろケガをしてきたけれど生き延びているマウチ。

しつこいお方ですけども、良い意味で!

シーズン終盤のマウチは、友人クルースと険悪な関係になっているし、現役引退を視野に入れているし、なんとなく番組卒業ムードが漂っています。

「死亡フラグ」が立っている、と言っていいでしょう!

クルースとの不仲は、分かる気がしているんですよね~。

仲良しであればあるほど、相手に腹が立つと長引くものですしね。

また仲良しに戻れるといいのですが、この2人。↓

NBCUNIVERSAL EVENTS -- 'One Chicago Day' -- Pictured: (l-r) Joe Minoso, Christian Stolte, 'Chicago Fire' at 'One Chicago Day' at Cinespace Chicago Film Studios in Chicago, IL on September 10, 2018 -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

で。

「まさかマウチが死んだりしないよね?!それとも処分するおつもりですか?どうなんですか、製作総指揮のディック・ウルフさん!」・・・と心配しながら観ていたのですが。

なんと心配したまま、誰がどうなったか不明のまま番組は終了。

まさかの結末「持ち越し」に!

預かられてしまいました!!

「エッ、ここで終わり~?!うそだろ~?!」と、心で叫んで脱力~。

消防署が舞台のドラマだと、敵キャラは放火魔や、組織の上層部などになりがちですが。

やっぱり今回のように、火災自体を敵にすると様になる、というか、「シカゴ・ファイア」の独自性が出ますね。

スリル満点の最終回でした。

「次のシーズン6を早く観たいな。次の週に放送なんだよね?」と思ってAXNの番組サイトをチェックしてみたところ。

ちょっと待って・・・えっ?

放送ナーーーイ!!

2016年春から、AXNで連続放送されてきた「シカゴ・ファイア」が、ついに一休み。

思えば、2016年春から毎週欠かさず観てきた「シカゴ・ファイア」。

来週から観ることはないんですね・・・。

初めての「シカ・ロス」に突入ですよ!

ケイシー、ハーマン、マウチの運命はどうなったのか。

放送が再開される日を、首を長くして待ちたいと思います。

こちらは第22話の劇中写真。

ケイシーの嫁ギャビーも、旦那の無事を願って待ってます!↓

CHICAGO FIRE -- 'My Miracle' Episode 522 -- Pictured: Monica Raymund as Gabriela Dawson -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

AXNでの「シカゴ・ファイア」放送枠で始まる新番組をチェックしてみたところ。

マジシャンがFBIと共に事件を捜査するドラマ「トリック 難事件はオレにお任せ」となっています。

今は、その番組サイトを見て「ああ僕、来週からは、このドラマを観るんだな・・・。手品ドラマを観ちゃうんだな・・・」と呆然としているところです。↓

トリック 難事件はオレにお任せ | AXNジャパン

「シカゴ・ファイア」シーズン5の後半で、大きく印象に残ったのはセブライドのラブストーリーですよ。

プレイボーイの一面もあったセブライドも、今は結構な大人に。

ついに理想的な嫁候補アナと出会うものの死別する、という悲しい展開になりました。

こちらの写真がセブライドとアナ。

お似合いですよね〜。↓

CHICAGO FIRE -- 'Babies & Fools' Episode 517 -- Pictured: (l-r) Taylor Kinney as Kelly Severide, Charlotte Sullivan as Anna -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

劇中のセブライドには、アナをいたわる場面や取り乱す場面があり、演じているテイラー・キニーの表現力に幅が出てきたことを実感。

セブライドは悲劇に向き合うキャラクターですが、その経験分、演じているテイラー・キニー自身にも深みが増した気がします。

成長してるんですよ、抱いた女性の数だけ!

しかしセブライドは、恋愛運があるようでいて、無いような。

無いようでいて、あるような。

山あり谷ありの恋愛人生で、プレイボーイとは大変なものですね~。(←人ごと)

セブライドについては、第16話「人質」にもお気に入りの場面がありますよ。

第16話「人質」は、51分署に銃を持った若いギャングたちが乗り込んできて、消防署員たちを人質にして立てこもる、というお話でした。

こちらは劇中写真。

うわ〜、怖いですね〜!↓

CHICAGO FIRE -- 'Telling Her Goodbye' Episode 515 -- Pictured: (l-r) Keston John as Turk, Eamonn Walker as Wallace Boden -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC)

次々と署員たちがギャングに捕まっていく中、たまたまシャワーを浴びていたセブライドだけが難を逃れるという展開。

腰にタオル一枚巻いたセブライドが、こっそり犯罪現場を覗き見するんですよね~。

ほぼ裸の状態でですよ、布一枚の状態!

ブリーフすら穿いてないんです!!

どんな時でも裸が似合う男、セブライド。

画面には映りませんでしたけど、もしかしたらこんな感じだったのかな~、と想像して楽しんでいます。↓