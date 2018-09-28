法務省が１９日付で公表した在留外国人数は、今年６月末時点で過去最大の２６３万７２５１人になったことが分かった。国籍別では、中国、韓国・朝鮮、ベトナム、フィリピンに次いで、ブラジルは１９万６７８１人の５位。昨年末の１９万３７９８人からさらに増加に転じている。外国人全体の在留資格別では、留学・技能実習が増加しており、特に昨年１１月に介護が対象職種に追加されたことが、増加を後押ししたと見られる。日本では技能実習生の受入れ枠が拡大される一方で、今年７月から解禁された４世ビザには厳しい条件が課せられており、緩和を求める声が多い。４世受入れ制度についての意見や要望は、在聖総領事館の査証班（メール＝cgjvisto@sp.mofa.go.jp）で受付けているので、率直な意見をぶつけてみては？
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F180928-76colonia.html&linkname=%E5%A4%A7%E8%80%B3%E5%B0%8F%E8%80%B3https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F180928-76colonia.html&linkname=%E5%A4%A7%E8%80%B3%E5%B0%8F%E8%80%B3https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F180928-76colonia.html&linkname=%E5%A4%A7%E8%80%B3%E5%B0%8F%E8%80%B3https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F180928-76colonia.html&linkname=%E5%A4%A7%E8%80%B3%E5%B0%8F%E8%80%B3