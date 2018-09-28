第４０回念腹忌全伯俳句大会＝１０月２１日、塾連会館で

来社した香山和栄さん、吉田しのぶさん、鈴木文子さん

サンパウロ木陰句会（代表＝吉田しのぶ）が主催する第４０回念腹忌全伯俳句大会が１０月２１日（日）午前８時受け付け開始、午前９時開会で行われる。当日が夏時間になっても旧時間で開催するとのこと。

後援は朝蔭発行所。選者は佐藤寿和先生。会場は例年通り、ブラジル熟年クラブ連合会の会館（Rua Dr. Siqueira Campos, 134, Liberdade）。参加費は５０レアル。

兼題は「蛙」「山笑ふ」「風車」「父の日」「耕」の五句投句で９月２０日に締め切り済み。

大会席題は「念腹忌」「潔子（きよこ）忌」「牛童子忌」「会場属目」「春季一切」で当日投句。

準備の都合上、出欠の有無を必ず知らせてほしいとのこと。来社した吉田さんらは「今年は念腹師の４０回目の命日を迎えます。亡き恩師を偲びながら全伯大会を開催したく、近隣句友の皆さまとお誘いあわせの上、ぜひご出席を」と呼びかけた。

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