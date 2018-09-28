台風24号：沖縄県内の避難所情報（28日午後10時現在）

台風２４号に伴い、各市町村が開設した避難所は次の通り。避難が必要な方は寝具・食料・着替え・常用薬等をご持参のうえ避難してください。（自治体から配信されたデータを表示しています）

那覇市

安謝小学校

城岳小学校

那覇市役所本庁舎

若狭公民館

県立那覇商業高等学校

小禄南公民館

石嶺公民館

首里公民館

那覇市保健所

那覇市津波避難ビル

那覇西高校

宜野湾市

赤道老人福祉センター

石垣市

石垣市健康福祉センター

浦添市

浦添市役所

名護市

名護中央公民館

名護市役所 羽地支所

名護市役所 屋部支所

名護市役所 久志支所

名護市役所 屋我地支所

糸満市

糸満市役所

沖縄市

沖縄市役所

かりゆし園

豊見城市

真嘉部コミュニティセンター

豊見城市役所

うるま市

うるま市役所本庁舎

石川消防署

勝連地区公民館

平安座公民館

宮古島市

宮古島市役所平良庁舎

宮古島市役所城辺庁舎

宮古島市役所上野庁舎

下地公民館

宮古島市役所伊良部庁舎

来間離島振興総合センター

大神島離島振興コミュニティセンター

池間地区防災センター

南城市

南城市役所(新庁舎)

国頭村

楚洲あさひの丘

国頭村役場

大宜味村

東 村

川田公民館

東村保健福祉センター

慶佐次区公民館

有銘区公民館

今帰仁村

今帰仁村コミュニティセンター

本部町

本部町役場

恩納村

恩納村役場

名嘉真公民館

冨着公民館

宜野座村

松田区公民館

宜野座区公民館

惣慶区公民館

福山区公民館

漢那区公民館

城原区公民館

宜野座村地域福祉センター

金武町

金武町総合保健福祉センター

伊芸地区公民館

屋嘉地区公民館

伊江村

伊江村役場

読谷村

読谷村役場

嘉手納町

嘉手納町役場

北谷町

ちゃたんニライセンター

保健相談センター

北中城村

北中城村立中央公民館

中城村

中城南小学校

西原町

西原町町民交流センター

与那原町

与那原町社会福祉センター

南風原町

総合保健福祉防災センター

渡嘉敷村

渡嘉敷村役場

座間味村

座間味村役場

座間味村保健センター（阿嘉島）

粟国村

東ふれあいセンター

渡名喜村

渡名喜村多目的活動施設

南大東村

北大東村

伊平屋村

伊是名村

伊是名村保険センター

久米島町

具志川農村環境改善センター

久米島町役場仲里庁舎

八重瀬町

八重瀬町役場庁舎

多良間村

多良間村役場

竹富町

与那国町

（開設・閉鎖の避難所のみ記載しており、常設避難所は記載されません）