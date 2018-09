お笑い芸人たちがAmazonギフト券100万円分をかけてヨシモト∞ホールでガチバトル!?　ガンホー×吉本×サイバーエージェントの新サービス「エムスポ」発表会

9月28日、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、吉本興業株式会社、株式会社サイバーエージェントが共同出資するmspo株式会社が東京・渋谷のヨシモト∞ホールで発表会を行い、同日よりモバイルゲーム向けのサービス「mspo(エムスポ)」の提供を開始したことを発表しました。

「エムスポ」は対象となるゲームアプリ上にトーナメントを生成し、プレイヤーのエントリー、マッチング、ポイントの付与、交換までをまかなうサービス。プレイヤーは各タイトルでエムスポが提供するトーナメントや勝ち抜き戦に参加。勝利すれば「mポイント」を獲得でき、そのポイントはAmazonギフト券やdポイント(近日対応予定)と交換できます。そしてデベロッパーには、プレイヤーの広告視聴による収益がもたらされる……というモデルになっています。

現在の対応タイトルは『どうぶつタワーバトル』、『消しゴム落とし 戦』、『組体操タワー崩し』、『おこづかいクイズQuQ(キュキュ)』の4本

mspo代表取締役の寺田美絵氏によれば、エムスポは「誰もが」「いつでも」「気軽に」「無料で」遊べるのがポイント。「(ギフト券など、日本円の価値を持つものに換算できる賞品を得られるところから)これってe-Sporotsなのでは? と思われる方もいるかもしれませんが、専門知識や高いスキルは必要とされず、大会へ出場するために会場に赴くなど、場所や時間に縛られることもありません。カジュアルに遊べるのがポイントです」と違いを強調しました。

mspoの代表取締役・寺田美絵氏

発表会ではエムスポの魅力を広める公式アンバサダーを決めるために、和牛、麒麟、パンサーという『どうぶつタワーバトル』にちなんだ"動物の名前芸人"3組が登場。MCのタケトさん、横澤夏子さんとのかけあいを経て、麒麟のお二人がアンバサダーに任命されました。

その後は、和牛、麒麟、パンサーに横澤さんを加えた4組で『どうぶつタワーバトル』を使ってmポイント100万をかけた「mspo-1グランプリ」、略してm1(エムワン)を開催。mポイントとAmazonギフト券の交換レートは1:1とのことで、この賞品はAmazonギフト券100万円分ということになります。ネタに走ったり、端を攻めすぎて初手で敗北したりと波乱しかないグランプリは麒麟が優勝。「こんなに大きな額の不労所得をもらったのは初めて」と笑顔で語り、会場の笑いを誘いました。

ゴリラを落として惜敗し「ゴリラが嫌いになりそう…」と横澤さん

アンバサダー就任、100万円分のAmazonギフト券獲得とおいしいところを総取りした麒麟は、最後に川島明さんが「ゲームを遊んでうまくなって、それでギフト券までもらえるとか僕らの夢ですよ」、田村裕さんが「Amazonギフト券は嫁に還元します(笑)。ゲームも仕組みもシンプルでわかりやすいのが魅力。エムスポを広めるためにがんばります」とコメントし、発表会は締めくくられました。

mspo株式会社によるモバイルゲーム向けサービス「mspo(エムスポ)」は『どうぶつタワーバトル』、『消しゴム落とし 戦』、『組体操タワー崩し』、『おこづかいクイズQuQ(キュキュ)』の4タイトルで提供中。対応タイトルや、mポイントで交換できる賞品は今後拡充されていく見込みです。

