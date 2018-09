niko and ...、J1クラブコラボTシャツ追加販売とJ2クラブコラボTシャツ発売決定

niko and ...(ニコアンド)は、J1クラブとのコラボTシャツの追加販売と、J2の17クラブとのコラボTシャツの発売を9月30日(日)より開始する。

J1クラブとのコラボTシャツは、Jリーグの25周年を記念して、8月24日(金)より発売しているJ1の16クラブ分となる。今回、追加販売を望む声が多いことから、公式WEBストア[.st](ドットエスティ)にて追加販売を行う。販売開始は12:00を予定している。

また、J2の17クラブとのコラボTシャツの販売も決定。販売はniko and ...TOKYO、niko and ...ららぽーとTOKYO-BAY、niko and ...イオンモール水戸内原、[.st](ドットエスティ)にて行う。

J1、J2ともに、日常的に使えるバラエティ豊かなTシャツをラインアップする。半袖2,900円、長袖3.900円。各税抜き。

■コラボTシャツ展開クラブ

・J1クラブ

北海道コンサドーレ札幌、べガルタ仙台、鹿島アントラーズ、浦和レッズ 、柏レイソル、FC東京、川崎フロンターレ、湘南ベルマーレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田、名古屋グランパス、ガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、サガン鳥栖

・J2

水戸ホーリーホック、栃木SC、大宮アルディージャ、ジェフユナイテッド千葉、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、横浜FC、ヴァンフォーレ甲府、アルビレックス新潟、ツエーゲン金沢、FC岐阜 、京都サンガF.C.、カマタマーレ讃岐、徳島ヴォルティス 、愛媛FC、ロアッソ熊本 、大分トリニータ

美坂柚木