K-POP R&BボーイズグループMYTEEN日本デビューシングルのMV公開！発売記念イベントの詳細も発表！

7人組K-POP R&BボーイズグループMYTEENが10月24日に発売する日本デビューシングル「SHE BAD -Japanese ver.-」のミュージックビデオが公開された。暗く怪しげな部屋で、目隠しをされたメンバーのアップから始まる今回のMVは、韓国オリジナル「SHE BAD」のMVと同時に撮影されたもの。この楽曲でメンバーたちは初めて日本語での歌唱にチャレンジ。何度も何度も練習を重ねてレコーディングに挑んだ。レコーディングの感想を聞くと、「日本語で歌うのはとても難しかったけど、これで少し日本語を話すことに慣れてきました！もっと日本語ができるように頑張ります！」と話してくれた。

MVの公開とともに、「SHE BAD -Japanese ver.-」発売記念イベントの詳細が発表された。発売記念イベントは、事前に発表されていた11月1日～4日の日程に加え、10月30日も追加となった全5日間。都内各所に加えて、4日は大阪でもイベントが開催される。西日本のファンにとっては待ちに待った日となりそうだ。イベントには、「SHE BAD -Japanese ver.-」初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤に封入されている「イベント参加券＜初回限定盤A＞」「イベント参加券＜初回限定盤B＞」「イベント参加券＜通常盤＞」 (イベントによっては加えて「イベント入場券」ほか)を組み合わせることで、東京or大阪にて開催されるいずれかの“「SHE BAD -Japanese ver.-」発売記念イベント”に参加できる。イベント内容や参加方法の詳細はMYTEEN Japan Official Siteを確認しよう。

MYTEEN Japan Official Siteにて「SHE BAD -Japanese ver.-」初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3枚セットを購入すると、1セットごとにランダムで1枚ミニクリアファイル(メンバー別絵柄・全7種)が付いてくるオリジナル特典も決定。数に限りがあるため、希望の方は早めの予約がおすすめだ。

【MYTEEN Japan Official Site】https://myteen-official.jp

【MYTEEN「SHE BAD -Japanese ver.-」Official Music Video -Full ver.-】

【MYTEEN Japan Official Twitter】

https://twitter.com/myteen_japan

【MYTEENプロフィール】

ペク・チヨン、元2NE1のMINZYも所属する事務所MUSIC WORKSの初となるK-POPボーイズグループ。2017年7 月26日に1st Mini Album「MYTEEN GO！」をリリースし、タイトル曲の「Amazing」で韓国デビュー。グループ名は、「MY」と「TEENAGER」を組み合わせた造語。多くの人々が自分の10代を思い浮かべたときにすぐに思い出してもらえるグループになりたいという願いが込められている。

メンバーは、Mnetのオーディション番組「SUPER STAR K6」でTOP4に輝いたソン・ユビン、イ・テビン、シン・ ジュンソプ、ウンス、チョンジン、キム・グクホン、ハンスルの7 人。平均年齢20歳のフレッシュさと、R&Bを基調とした完成度の高い楽曲、Wメインボーカルの歌唱力、メンバーそれぞれの俳優やOSTでの活動も話題の次世代を担う実力派K-POPグループ。2018年、ポニーキャニオンより日本メジャーデビュー！

■リリース情報

MYTEEN日本デビューシングル

「SHE BAD -Japanese ver.-」

【初回限定盤A（CD＋DVD）】

PCCA-04721 ￥1,667+税

CD収録曲：

M1「SHE BAD -Japanese ver.-」

M2「Amazing -Japanese ver.-」

DVD収録内容：

・「SHE BAD -Japanese ver.-」Music Video

・「SHE BAD -Japanese ver.-」Behind the Music Video

初回限定封入特典：

イベント参加券＜初回限定盤A＞

【初回限定盤B（CD＋DVD）】

PCCA-04722 ￥1,667+税

CD収録曲：

M1「SHE BAD -Japanese ver.-」

M2「Pretty in Pink -Japanese ver.-」

DVD収録内容：

・「SHE BAD -Japanese ver.-」Behind the Photo Shooting

・「F;UZZLE」発売記念イベントin Japan

初回限定封入特典：

イベント参加券＜初回限定盤B＞

【通常盤（CD ONLY）】

PCCA-04723 ￥1,204+税

CD収録曲：

M1「SHE BAD -Japanese ver.-」

M2「Amazing -Japanese ver.-」

M3「Pretty in Pink -Japanese ver.-」

初回限定封入特典：

イベント参加券＜通常盤＞

【MYTEEN「SHE BAD -Japanese ver.-」発売記念イベント】

＜開催日程＞

▼10月30日(火) ニコニコ本社B2イベントスペース

・メンバー全員握手会＜集合時間18:45／イベント開始19: 00＞

・メンバー全員CDサイン会＜集合時間19:30／イベント開始 19:45＞

▼11月1日(木) タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

・ミニライブ＆メンバー全員と写真撮影会

第1部＜集合時間15:30／イベント開始16:00＞

第2部＜集合時間18:30／イベント開始19:00＞

▼11月2日(金) ポニーキャニオン1階イベントスペース

・グループショット撮影会【グループランダム(A・B)】＜ 集合時間18:30／イベント開始19:00＞

・メンバー全員CDサイン会＜集合時間19:45／イベント開始 20:00＞

・メンバー全員握手会＜集合時間20:30／イベント開始20: 45＞

▼11月3日(土) TFT HALL 300

・メンバー全員握手会＜集合時間12:45／イベント開始13: 00＞

・個別2ショットセルカ会【メンバーランダム】＜集合時間13: 30／イベント開始14:00＞

・個別CDサイン会【メンバーランダム】＜集合時間15:00／ イベント開始15:30＞

・個別2ショット撮影会【メンバーランダム】＜集合時間16: 00／イベント開始16:30＞

▼11月4日(日) 大阪ビジネスパーク円形ホール

・フリーミニライブ

＜入場整理券配布開始11：00／開場12:30／ フリーミニライブ開始13:00＞

・メンバー全員握手会

・メンバー全員CDサイン会

・メンバー全員と撮影会

・個別2ショットセルカ会【メンバーランダム】＜集合時間15: 30／イベント開始16:00＞

・個別CDサイン会【メンバーランダム】＜集合時間17:00／ イベント開始17:30＞

・個別2ショット撮影会【メンバーランダム】＜集合時間18: 00／イベント開始18:30＞

※イベント内容・参加方法などの詳細はMYTEEN Japan Official Siteをご確認ください。