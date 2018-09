また、大会参加特典としてオリジナルTシャツのプレゼント提供を行うことも決定いたしました。

オリジナルTシャツには人気イラストレーター「jbstyle.」が新たに描き下ろしたDLCキャラクター「アンナ・ウィリアムズ」がプリントされており、事前にエントリーを行って当日来場した選手を対象に、先着順でプレゼントいたします。(数量に限りがございます)

なお、これらの決定に伴い、本大会のエントリーは、【10/13(土)23:59】まで受け付けを延長しております。大会の概要ならびに事前エントリーは以下URLをご確認ください。

「MASTERCUP TRY TOKYO」

http://mastercupofficial.com/20691

■「MASTERCUP TRY TOKYO」プロライセンス獲得権レギュレーション

概要

本大会の上位者には、「鉄拳7」プロライセンスの獲得権が与えられます。

プロライセンス正式名:ジャパン・eスポーツ・プロライセンス

プロライセンス発行者:一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)

発行数

本大会におけるプロライセンス獲得権の発行数は、最終的なエントリー人数に応じて確定いたします。また、エントリー人数のカウント対象は「日本在住者」とします。

200名以上→最大上位3名

150~199名→最大上位2名

100~149名→最大上位1名

対象

プロライセンスの獲得権は、以下の条件を満たした選手に与えられます。

本大会でTOP8以内、かつ、2.で定める発行数以内の上位成績を収めた日本在住選手

※ライセンス獲得権利者が、権利を放棄した場合の繰り上げはありません。

(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.TEKKEN TM 7 & (C)2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.