上司が働き方改革を頑なに拒む3つの理由…そんな上司が死ぬ間際に後悔すること

「Gettyimages」より

今年も夏の甲子園が熱く盛り上がった。前評判通りに優勝候補が実際に優勝するということはそれほど多くはないように思われるが、今年に限っては、大阪桐蔭が圧倒的な強さで前評判通りの優勝となった。しかしなぜか、優勝校よりも準優勝校の金足農業のほうがはるかに脚光を浴びるという現象が起こった。判官びいきということもあろうが、公立校であるということと、県内出身者からなる純粋な県の代表校という意味合いも大きかったのであろう。

さて、今年のような猛暑だと、ほんとうに見ているだけでも暑い。野球はサッカーのような半そで半ズボンというわけにはいかないのだろうか、とふと思ったりもする。野球の場合、上半身も下半身も重ね着をしているのだ。上半身は見てわかる通り、アンダーシャツの上にユニフォームを着ている。下半身もたいていはスライディングパンツというひざ上くらいのアンダーと、ひざ下くらいの2枚重ねのタイツの上にユニフォームを着込んでいる。グラウンド上は40℃以上はあるであろう。まるで我慢大会だ。

今年などは、環境省から「運動は原則中止」との警告が出る毎日であったが、炎天下のもと普通に野球の試合をしていることに違和感を覚えなくもない。それでもまだ、我々世代が小中学生であった頃のように、「水を飲んではいけない」などという狂気じみた指導がないだけマシだが。

運動部活動の時間があまりにも長いので、今年の3月にスポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が公表された。生徒もそうだが、顧問の先生方も、土日も部活動指導ということでは休みはないわけであり、それに対する指導の意味合いも大きい。

しかし、現場ではなかなかガイドラインが受け入れられる状況にはないようである。特に、野球の伝統校における野球部、サッカーの強豪校におけるサッカー部などは、変わる気配は微塵もないようだ。顧問の先生にしても、家庭生活を犠牲にしているような状況をなぜ続けるのであろうか。生徒や保護者からの要望が強いからということも、なかにはあるかもしれない。とはいえ、部活動の運営方針を決めるのは顧問の先生である。しかも、ガイドラインまで示されたにもかかわらずである。結局のところ、顧問の先生自身が率先して、長時間の部活動を続けているというのが、どうやら実態のようだ。

それはなぜか。その原因を探っていくと、「部活動大好き教師」は、企業における「仕事大好き上司」と共通点が多いことがわかる。相似形と言ってもいい。これらは以下の通り、3つに整理することができる。

●「これまでもそうしてきたから」の壁

1つ目は、「これまでもそうしてきたから」という点が挙げられる。たとえば、野球部出身で野球部の顧問を長いことしてきている教師の場合、20年も30年もそうした生活を続けてきているわけである。逆に言えば、それ以外のやり方、過ごし方は知らない。部活動の時間を半分にした場合のやり方など、やったこともないし、イメージできないのだ。人はやったことのないことはやりたがらないものである。

企業においても、長時間労働を若い頃から長いこと続けてきている仕事人などは、それ以外の方法を知らない。いくら環境が変わろうが、目一杯働くというスタイルを変えようとはしない。そういう人がリーダーの立場になると、部下をも巻き込み、そのスタイルを貫こうとする。

「これまでもそうしてきたから」というのは、仕事スタイルに限らず、一つひとつの業務についても言える。こうした思考の人たちは、これまでやってきたことを、これまで通りやる傾向にある。しかし、これまでやってきたことをやめずに続けている以上、新たに発生する業務もあるわけなので、やることは増え続けることになる。これまでやってきたことを見直し、やめるなり、削減するということをしなければ、「働き方改革」など進むはずはないのだ。

●「そうしていたほうが楽だから」の壁

2つ目として、「そうしていたほうが居心地がいいから」という点がある。「部活動大好き教師」の場合、部活動指導をしているのが日常であり、自分として一番自然であり、やりがいもある。やり慣れていることであり、特に相手は子供でよく言うことを聞いてくれるので、影響力を行使しやすく、存在感も示せる。少々言い過ぎかもしれないが、家にいて邪魔者扱いされるよりよっぽど居心地がいいのだ。

「仕事大好き上司」も同じだ。仕事一筋で来た人などは、仕事以外に趣味もなく、熱中できるものもない。週末に家にいたところで、いったいどうしたらいいのかわからない。たまの休みなら家族サービスもしないではないが、毎週のことではかえって困惑してしまうのである。

2016年に芥川賞を受賞した村田沙耶香氏の『コンビニ人間』(文藝春秋)が思い起こされる。変わり者の主人公が、学生時代からアルバイトとして続けているコンビニの店員をしている時だけ自然でいることができ、しかも優れたコンビニ店員でいられるというストーリーだ。こうした人たちには、部活動指導や仕事以外に、熱中できるものを見つけてもらうのが一番いいのだが、そう簡単なことではないであろう。ただ、こうしたことに巻き込まれる周囲の人たちは、たまったものではないということをよく理解してもらわなければならない。

●「そうしないと実力がつかないから」の壁

3つ目は簡単には排除しづらい観点かもしれない。野球でもサッカーでも、長時間練習しなければ強くなれないという点だ。確かにその側面はあるであろう。しかし、スポーツ科学の知見からは、「長くやればやるほどうまくなる」という信仰は否定されているという。少なくとも、限られた時間内での練習の仕方が重要であって、ただ長時間やればいいわけではない。部活動でも仕事でも、いくらでも時間があると思ってしまえば、工夫がなされることもなく、生産性も高まらない。時間を限ることで知恵が出てくるし、集中度が高まる。

そもそも、部活動の場合、試合に勝つことだけが目的ではない。おそらくより上位の目的は、人間形成であろう。その達成のために長時間の練習が不可欠というわけではないはずだ。

仕事においても、成果をあげ、収益をあげることができるようになるということが目的であり、やはり長時間働かなければ、その目的が達成できないというわけではないはずだ。多くの仕事において、繁忙期というのはあり、長時間労働が必要な時期もあるに違いない。部活動でも、試合前に連係プレーを確認する必要があったり、数日間、合宿形式で集中的に練習を重ねるということはある。仕事でも部活動でも、そうした機会に実力をつけることもできる。ただ、そうした状態を常態化してはいけないということだ。

以上、3つの観点について述べてきたが、1つ目と2つ目は心理的な壁という側面が強いに違いない。3つ目にしても、勝手な思い込みの可能性は高く、少なくとも長時間練習や長時間労働を常態化させる必然性はないものと思われる。双方ともに時代の趨勢でもあるので、少しずつスタイルを変えていくほかはない。

そもそも、「長時間働け」と言われているわけではない。もちろん「生産性を高めよ」という要請はある。しかし、「そんなに長い時間働かなくてもいい」と言われているわけなのだから、健全な方向であることは間違いないであろう。

「死ぬ間際に後悔することランキング」というような記事にたびたび触れる。そのなかでは、「もっと家族との時間を多く過ごせばよかった」という項目が、必ずといっていいほど上位にランキングされる。そうした調査が行われるようになったきっかけとなったと思われる本がある。終末期ケアに携わり、患者が亡くなる前の数週間を共に過ごしたオーストラリア人看護師による『The Top Five Regrets of the Dying(死ぬ瞬間の5つの後悔)』だ。彼女によれば、ほとんどの人は死の間際に人生を振り返り「後悔や反省」の言葉を残すという。そのなかでは、「あんなに一所懸命働かなければよかった」が2番目に挙げられている。この言葉は、看護にあたった多くの男性が残した言葉だそうだ。小さかった子供や自分の伴侶ともっと一緒に時間を過ごすべきだったと後悔したそうである。

ちなみに、最も多く聞かれた言葉は、「人の期待に添うのではなく、もっと自分が望むように生きるべきだった」だったそうである。こうした後悔や反省は、死ぬ間際では遅く、定年を迎えた時でも遅い。働き盛りの頃にこそ、いったん立ち止まり、振り返って考えてみるべきことであろう。

(文=相原孝夫/HRアドバンテージ社長、人事・組織コンサルタント)